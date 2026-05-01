Acordul UE-Mercosur intră în vigoare cu așa-zise beneficii directe: ce "otrăvuri" genetice și cu hormoni se zice că se ieftinesc în 90% din cazuri

Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur intră în vigoare cu aplicare provizorie, deschizând una dintre cele mai mari piețe comerciale din lume și promițând efecte rapide pentru companii, consumatori și exportatori europeni.

Momentul este marcat la nivel înalt printr-o videoconferință la care participă președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și liderii statelor Mercosur.

„Au fost depuse multe eforturi pentru a obţine acest acord de referinţă peste linia de demarcaţie. Acum este momentul să investim acelaşi efort pentru a ne asigura că cetăţenii şi întreprinderile noastre beneficiază imediat de avantajele sale. Din prima zi, tarifele sunt reduse şi se deschid noi oportunităţi de piaţă. Aceasta este o veste bună pentru întreprinderile din UE de toate dimensiunile, o veste bună pentru consumatorii noştri şi o veste bună pentru fermierii noştri, care vor câştiga noi posibilităţi valoroase de export, fiind în acelaşi timp pe deplin protejaţi în sectoarele sensibile. Mâine voi vorbi cu toţi cei patru lideri ai Mercosur, pentru a sărbători această zi importantă şi pentru a reitera necesitatea unui efort maxim pentru a-şi realiza potenţialul minunat. Aceasta este o zi bună pentru competitivitatea, rezilienţa şi poziţionarea strategică a Europei - agenda comercială a UE produce din nou rezultate pentru noi", a declarat Ursula von der Leyen.

Potrivit datelor transmise de CE, acordul va elimina treptat taxele la import pentru peste 91 % din mărfurile UE exportate către Mercosur, deschizând o piaţă comună de peste 700 de milioane de persoane.

Începând de vineri, acordul va elimina sau va reduce drastic tarifele la principalele exporturi ale UE, cum ar fi autoturismele, produsele farmaceutice, vinul, băuturile spirtoase şi uleiul de măsline, creând imediat noi oportunităţi pentru întreprinderile din UE într-una dintre cele mai mari zone comerciale din lume.

"Fermierii şi producătorii agroalimentari din UE vor vedea, de asemenea, taxe mai mici sau eliminate, ceea ce va face ca produsele lor să fie mai competitive în Mercosur. Se preconizează că acordul va creşte exporturile agroalimentare ale UE către regiune cu 50 %, primele contingente tarifare şi reduceri urmând să intre în vigoare vineri", arată Comisia în comunicatul de presă citat.

În plus, 344 de indicaţii geografice europene (IG), cum ar fi Parmigiano Reggiano şi Bordeaux, vor beneficia de protecţie juridică în Mercosur, împiedicând imitarea lor pe această piaţă de consum în creştere.

În acelaşi timp, sectoarele agroalimentare sensibile din UE beneficiază de toate măsurile de protecţie necesare datorită contingentelor tarifare calibrate cu atenţie şi unui mecanism de salvgardare fără precedent şi unor controale consolidate.

"1 mai marchează, de asemenea, începutul eliminării barierelor netarifare şi tehnice din calea comerţului, deoarece încep să se aplice normele privind evaluarea conformităţii, normele privind etichetarea şi respectarea standardelor internaţionale. Acest lucru va asigura faptul că întreprinderile din UE îşi pot desfăşura activitatea într-un mod mai uşor şi mai rapid. De asemenea, se vor deschide pieţele de achiziţii publice, ceea ce va permite întreprinderilor din UE să liciteze pentru contracte guvernamentale la nivel federal şi de stat în condiţii de egalitate cu concurenţii locali", mai arată oficialii CE.

În plus, exportatorii de servicii - în sectoare precum finanţele, informatica şi transporturile - vor beneficia imediat de norme mai clare privind acordarea licenţelor, de proceduri nediscriminatorii şi de circulaţia lucrătorilor.

Se preconizează că, până în 2040, aceste beneficii combinate vor stimula exporturile anuale ale UE către regiunea Mercosur cu 39 %, ajungând la 50 de miliarde euro.

Aplicarea cu titlu provizoriu urmează deciziei Consiliului din ianuarie de a împuternici Comisia să aplice cu titlu provizoriu acordul de la prima ratificare de către o ţară Mercosur.

La 27 februarie, von der Leyen a anunţat că UE va proceda la aplicarea cu titlu provizoriu.

Acordul comercial istoric dintre UE şi ţările Mercosur - Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay - a fost încheiat în decembrie 2024. Ţările UE l-au aprobat un an mai târziu, permiţând semnarea acordului. Toate cele patru ţări Mercosur l-au aprobat, de asemenea.

Cu toate acestea, pentru a fi finalizat, acordul are încă nevoie de consimţământul Parlamentului European. Procesul a fost încetinit după ce deputaţii europeni au trimis, în ianuarie, acordul la Curtea Europeană de Justiţie pentru o analiză juridică cu privire la compatibilitatea acordului cu tratatele UE.

Dar între timp, Comisia Europeană a decis să aplice acordul cu titlu provizoriu.

Euractiv.com prezintă câteva răspunsuri la întrebări practice care pot apărea în legătură cu aplicarea provizorie a acordului:

Pot intra în UE cantităţi nelimitate de carne de vită şi de pui din Brazilia fără taxe vamale?

Nu. Cantităţi nelimitate de carne de vită scutită de taxe vamale din Brazilia, Argentina sau alte ţări din Mercosur nu vor intra în UE cu o rată tarifară zero - nici din prima zi, nici ulterior.

Acordul permite o cotă suplimentară de 99.000 de tone de carne de vită - împărţită între carne proaspătă şi congelată - la o rată tarifară redusă de 7,5%, introdusă treptat pe o perioadă de şase ani şi împărţită între cele patru ţări.

Comisia afirmă că acest lucru reprezintă aproximativ 1,5% din producţia de carne de vită a UE. Unii experţi estimează că ar putea determina o scădere a preţurilor cu până la 2% odată ce va fi implementat pe deplin. Sectorul zootehnic rămâne însă îngrijorat de concurenţa din partea loturilor de carne de mare valoare provenite din Brazilia şi Argentina.

În ceea ce priveşte carnea de pasăre, importurile scutite de taxe vamale sunt limitate la 180.000 de tone, introduse treptat pe o perioadă de cinci ani. Potrivit Comisiei, acest lucru reprezintă aproximativ 1,3% din producţia UE, iar creşterea consumului de pui în Europa ar trebui să absoarbă această creştere.

În ceea ce priveşte zahărul, nu se acordă cote suplimentare, cu excepţia a 10.000 de tone din Paraguay. O cotă existentă de 180.000 de tone de zahăr brut din trestie va fi permisă fără taxe vamale - aproximativ 1,1% din producţia de zahăr a UE.

Două cote vor fi deschise pentru etanol pe o perioadă de cinci ani, pentru un volum total de 650 000 de tone: 450 000 de tone scutite de taxe vamale şi 200 000 de tone cu taxe vamale reduse.

Acordul include cote scutite de taxe vamale pentru miere (45 000 de tone în cinci ani) şi orez (60 000 de tone în cinci ani).

Ce vor obţine producătorii de alimente din UE şi când?

Aplicarea provizorie aduce, de asemenea, beneficii imediate - chiar dacă treptate - pentru exportatorii din UE. Reducerile tarifare sunt, în general, mai lente decât în cazul produselor Mercosur.

Să luăm, de exemplu, uleiul de măsline. Tarifele vor scădea la zero în decurs de 15 ani, fără limite de volum. În Argentina, unde taxele se ridică în prezent la 31,5%, acestea vor scădea uşor la 29,4% încă din prima zi, până când vor fi eliminate complet în 2041, a declarat Rafael Pico, directorul general al asociaţiei spaniole a producătorilor de ulei de măsline, Asoliva.

Pico a remarcat că uleiul de măsline mai ieftin pe pieţele Mercosur ar putea acţiona ca „o pârghie pentru stimularea consumului", indicând un puternic potenţial de creştere, în special în Brazilia, care este deja unul dintre cei mai mari importatori din lume.

În ceea ce priveşte vinul, doar vinurile spumante de gamă superioară (aproximativ 7 euro pe litru, cu excepţia şampaniei) vor beneficia de eliminarea imediată a tarifelor. Vinurile spumante mai ieftine vor deveni scutite de taxe după 12 ani. Pentru alte vinuri, inclusiv băuturile de tip şampanie, tarifele vamale vor fi eliminate treptat pe parcursul a opt ani.

Lucrurile vor evolua mai rapid în cazul băuturilor spirtoase, majoritatea tarifelor fiind eliminate în termen de patru ani.

Brânză şi dulciuri

Brânza se confruntă cu un proces mai îndelungat, o cotă de 30.000 de tone scutită de taxe vamale urmând să intre în vigoare peste 10 ani.

În categoria dulciurilor, tarifele pentru ciocolata europeană vor fi eliminate treptat pe o perioadă de nouă ani. Tranziţia va fi mai lungă - 14 ani - pentru ciocolata albă, mai puţin apreciată.

Nu. Acordul se aplică doar cu titlu provizoriu, în aşteptarea aprobării de către Parlamentul European. Înainte de aceasta, cea mai înaltă instanţă a UE trebuie să îşi emită avizul.

În ianuarie, deputaţii europeni au sesizat Curtea de Justiţie pentru a evalua compatibilitatea acordului cu legislaţia UE, pe fondul îngrijorărilor legate de dispoziţiile care permit ţărilor din Mercosur să conteste legislaţia UE care afectează accesul pe piaţă. Dacă Curtea constată că anumite părţi ale acordului sunt incompatibile cu tratatele UE, acordul va trebui modificat înainte de a putea intra pe deplin în vigoare.

Cauza a fost introdusă oficial la 25 martie. Ţările şi instituţiile UE au fost invitate să prezinte observaţii scrise, urmând ca, eventual, să aibă loc o audiere orală.

Un avocat general va emite apoi un aviz, propunând o interpretare juridică, înainte ca judecătorii să pronunţe o hotărâre definitivă. Procesul poate dura mai mult de un an.

OPINII PRO ŞI CONTRA

Acordul UE-Mercosur va crea o piaţă de 720 de milioane de persoane, reducând tarifele cu miliarde de euro şi deschizând oportunităţi în multiple sectoare. Pentru a preveni potenţialele prejudicii aduse sectorului agricol european în urma liberalizării comerţului, în februarie 2026 Parlamentul European a aprobat clauze de salvgardare care stabilesc modul în care UE ar putea suspenda temporar preferinţele tarifare pentru importurile agricole din ţările Mercosur, în cazul în care o creştere bruscă a acestor importuri ar prejudicia producătorii din UE.

Acordul UE-Mercosur a stârnit controverse în mai multe ţări, inclusiv în România, unde guvernul l-a susţinut, în ciuda avizului negativ al Ministerului Agriculturii şi al protestelor fermierilor.

La nivelul blocului comunitar, susţinătorii, printre care Germania şi Spania, spun că acordul va ajuta la compensarea impactului tarifelor preşedintelui american Donald Trump şi la reducerea dependenţei de China pentru minerale critice.

În schimb, Franţa şi alţi critici susţin că acesta va creşte importurile de carne de vită şi zahăr ieftine şi va submina poziţia fermierilor locali, iar ecologiştii spun că va accelera distrugerea pădurilor tropicale.

Raportorul permanent al Comisiei pentru comerţ internaţional pentru Mercosur, Gabriel Mato (PPE, Spania), a declarat: „Salutăm lansarea acestui parteneriat important între UE şi Mercosur, care reprezintă o oportunitate semnificativă de a ne consolida legăturile economice şi politice cu America Latină. Aplicarea sa provizorie deschide o fază crucială pentru evaluarea impactului real al acordului pe teren. UE trebuie să se ridice la înălţimea aşteptărilor şi să îşi îndeplinească toate angajamentele asumate în cadrul acordului, asigurând o concurenţă loială şi un sprijin eficient pentru sectoarele cele mai sensibile ale Europei, în special agricultura."

La rândul său, preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional, Bernd Lange (S&D, DE), a adăugat: „Acesta este un adevărat punct de cotitură şi exact remediul potrivit în aceste vremuri dificile din punct de vedere economic. Acordul este un semnal strategic împotriva izolaţionismului, în favoarea parteneriatului şi a comerţului bazat pe norme. Sunt încrezător că, până când Parlamentul va lua decizia finală, acordul va fi dat deja roade economice şi politice. Ar trebui, de asemenea, să continuăm cu acorduri viitoare şi să accelerăm procedurile de ratificare, astfel încât să putem culege beneficiile mult mai repede decât în prezent - protejând în acelaşi timp rolul Parlamentului European".

În orice caz, economiştii avertizează că beneficiile economice ale acestui pact şi ale altora încheiate în ultimele luni de UE vor fi modeste şi este puţin probabil să compenseze pe deplin pierderile comerciale faţă de SUA.

Susţinătorii speră că cel mai mare acord al UE din punct de vedere al reducerilor tarifare, a cărui negociere a durat 25 de ani, va aduce rapid beneficii exportatorilor din UE, astfel încât, atunci când Parlamentul European va vota, probabil peste doi ani, avantajele să fie evidente.

Comisia Europeană a estimat că acordul cu Mercosur va stimula PIB-ul UE cu 0,05% în 2040, în timp ce acordul cu India, pe care UE l-a numit „mama tuturor acordurilor", ar putea adăuga 0,1% la PIB, potrivit Institutului Kiel pentru Economia Mondială.

Aceste beneficii vor fi resimţite abia peste cel puţin un deceniu, când acordurile vor fi pe deplin implementate, în timp ce efectele negative ale tarifelor impuse de Trump au fost imediate.

Reducerile tarifare ar trebui să ajute companiile din UE să concureze mai eficient cu preţurile adesea scăzute ale mărfurilor chinezeşti, dar provocările sunt în creştere.

China a început deja să compenseze tarifele americane, raportând un excedent comercial record de aproape 1,2 trilioane de dolari în 2025, determinat de exporturile în plină expansiune către pieţele din afara SUA.

Aşadar, deşi acordurile comerciale ale UE ar trebui să ajute, UE nu va compensa exporturile pierdute ale SUA fără a se orienta către piaţa internă. Aproximativ 60 % din exporturile UE sunt realizate între ţările membre ale UE, iar o piaţă unică mai eficientă şi mai competitivă ar putea compensa cu uşurinţă această pierdere.