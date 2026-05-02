Bloomberg: Marile companii petroliere avertizează că stocurile de țiței sunt pe terminate

Cele mai mari companii petroliere din America avertizează că piețele globale de țiței s-ar putea confrunta cu prețuri și mai mari, rezervele fiind pe terminate, odată ceStrâmtoarea Hormuz va rămâne închisă pentru mai mult timp.

În fiecare zi, în care canalul navigabil rămâne închis, lumea consumă stocurile comerciale, rezervele strategice și țițeiul care era depozitat în petroliere înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul din Iran, au declarat săptămâna aceasta Exxon Mobil Corp, Chevron Corp și ConocoPhillips.

Existența rezervelor au contribuit la atenuarea prețurilor în ultimele două luni, dar acum se epuizează, a declarat directorul financiar al Chevron, Eimear Bonner, într-un interviu acordat vineri Bloomberg TV.

„O mare parte din stocuri și capacitate neutilizată au fost deja epuizate," a spus ea. „A mai rămas foarte puțin din rezerva tampon."

Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran a fost considerată mult timp un scenariu de coșmar pe piețele energetice, deoarece o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii trec zilnic prin punctul de tranzit, care separă Golful Persic de ocean. Deși prețurile au crescut cu peste 50% de când Iranul a închis canalul acum două luni, la puțin peste 100 de dolari americani pe baril, acestea sunt departe de niveluri record, zice o analiză Bloomberg.

Acest lucru s-ar putea schimba în curând, pe măsură ce stocurile se epuizează, a declarat vineri, într-o convorbire cu analiștii, CEO-ul Exxon.

Prețul țițeiului West Texas Intermediate a scăzut vineri cu aproximativ 4%, stabilindu-se în jurul valorii de 102 dolari americani pe baril, în timp ce Iranul și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogurile diplomatice cu SUA, în conflictul de nouă săptămâni. Incertitudinea privind aprovizionarea viitoare și mesajele administrației Trump că strâmtoarea se va redeschide în curând au contribuit la volatilitatea tranzacțiilor. WTI a crescut cu peste 50% de la începutul războiului.

Piețele țițeiului s-au aflat într-o „perioadă de grație" de la sfârșitul lunii februarie până acum, deoarece navele încărcate înainte de război au nevoie de săptămâni pentru a-și finaliza călătoriile și, prin urmare, au livrat permanent carburanți, a declarat joi, Andy O'Brien, director financiar al ConocoPhillips, într-o convorbire cu analiștii.

„Acum, toate acestea au ajuns la destinație", a spus el. „Impactul pierderii aprovizionării va începe să devină mai evident."

Până acum, impactul a lovit cel mai puternic în Asia, unde rafinăriile reduc producția, iar țările sfătuiesc oamenii să conducă mai puțin și să lucreze de acasă.

„Vom începe să vedem unele țări dependente de importuri care se pot confrunta cu penurii critice pe măsură ce intrăm în perioada iunie-iulie", a declarat O'Brien.

Stocurile comerciale ale țărilor dezvoltate vor atinge nivelurile minime până în septembrie, dacă strâmtoarea rămâne închisă, au scris analiștii JPMorgan Chase & Co. CEO-ul de la Exxon Mobile susține cu cât mai mult timp Strâmtoarea va rămâne închisă, cu atât prețurile carburanților vor crește.