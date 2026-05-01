Susținătorii Dianei Șoșoacă au blocat aeroportul Otopeni. Europarlamentara, la revenirea în România: ”Voi fi reținută. Vor să mă ducă la casa de nebuni, dar se vor duce ei”

Cel putin o sută de susținători ai Dianei Șoșoacă au creat haos pe Aeroportul Otopeni, la momentul întoarcerii acesteia în România, după ridicarea imunității în Parlamentul European. Protestatarii au blocat zona de debarcări, protestând cu steaguri și scandări față de decizia legislativului european.

„Diana, Diana, Diana", „Diana, te iubim" sau „Diana președinte", scandau cele câteva zeci de persoane pe aeroport. Unii dintre aceștia au adus și pancarte: „Solidari cu Diana Șoșoacă". Șoșoacă a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă joi, 30 mai, în jurul orei 23:00, cu un zbor TAROM pe ruta Strasbourg - București. Odată ajunsă în țară, liderul S.O.S. România s-a alăturat acestui protest. A scandat, printre altele: „La luptă!", „Revoluție!", „Adevărul, adevărul!", „România liberă", „Jos trădătorii" și „Trădătorii la canal".

„Nu mi-e frică. Nu au ei pușcării și aresturi ca să mă poată îngenunchea", le-a spus Șoșoacă susținătorilor ei. „Am înțeles că domnul procuror îmi urmărește toate live-urile. A zis că o să mă rețină 24 de ore, cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Probabil o să ajungem în instanță. El vrea să mă duc eu la casa de nebuni, dar eu cred că până la urmă o să se ducă ei la casa de nebuni. Echipa noastră de avocați a SOS România am depus deja la CJUE cerere de suspendare a deciziei P.E. pentru că are vicii de procedură, nu s-au respectat drepturile și libertățile fundamentale, nu s-a respectat procedura privind ridicarea imunității, nu a existat o audiere corectă, s-a încălcat dreptul la apărare", a declarat Șoșoacă.

„Au mai fost astfel de solicitări. Am depus și o acțiune de fond prin care să se anuleze definitiv această decizie de ridicare a imunității. Procesul durează vreo doi ani", a mai precizat europarlamentara. Diana Șoșoacă a transmis, înainte de revenirea în țară, un mesaj în care sugera că ar putea fi reținută la sosire.

„Ce urmează? Avem o parte pentru care a fost ridicată imunitatea. Se va transmite, probabil în 48 de ore, către Parchetul General. Iar Parchetul General a cerut ridicarea imunității pentru percheziție, reținere, arestare, dar și control judiciar. Acestea sunt motivele pe care le-a invocat Parchetul General. Deci, joi noaptea, când ne întoarcem cu toții, s-ar putea să fiți cu camerele deschise, pentru că s-ar putea să mă ridice, nu știu, cu macaraua cu ce m-o ridica Parchetul General. Este tot ceea ce e posibil. De ce? Pentru că în România totul înseamnă politică, e show. Problema este că și-au bătut joc de lege, iar legea nu poate fi show. Legea este lege. Ceea ce voi face eu acum: mă voi duce la cabinet și voi ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene această decizie. Am deja toate actele pregătite și voi ataca", a declarat Diana Șoșoacă.

Plenul Parlamentului European a decis marți, 28 aprilie, ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, în urma solicitării transmise de Parchetul General de la București. Eurodeputata este cercetată într-un dosar mamut ce vizează nu mai puțin de 11 infracțiuni, printre care propaganda legionară și negarea Holocaustului. În replică, Șoșoacă susține că este victima unui show politic.

Decizia plenului vine după ce, săptămâna trecută, Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a dat un aviz favorabil zdrobitor. Raportul, întocmit de eurodeputatul polonez Dominik Tarczyński (ECR), a vizat aproape toate capetele de acuzare trimise de procurorii români încă din septembrie 2025.