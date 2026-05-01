Susținătorii Dianei Șoșoacă au blocat aeroportul Otopeni. Europarlamentara, la revenirea în România: ”Voi fi reținută. Vor să mă ducă la casa de nebuni, dar se vor duce ei”
Postat la: 01.05.2026 |
Cel putin o sută de susținători ai Dianei Șoșoacă au creat haos pe Aeroportul Otopeni, la momentul întoarcerii acesteia în România, după ridicarea imunității în Parlamentul European. Protestatarii au blocat zona de debarcări, protestând cu steaguri și scandări față de decizia legislativului european.
„Diana, Diana, Diana", „Diana, te iubim" sau „Diana președinte", scandau cele câteva zeci de persoane pe aeroport. Unii dintre aceștia au adus și pancarte: „Solidari cu Diana Șoșoacă". Șoșoacă a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă joi, 30 mai, în jurul orei 23:00, cu un zbor TAROM pe ruta Strasbourg - București. Odată ajunsă în țară, liderul S.O.S. România s-a alăturat acestui protest. A scandat, printre altele: „La luptă!", „Revoluție!", „Adevărul, adevărul!", „România liberă", „Jos trădătorii" și „Trădătorii la canal".
„Nu mi-e frică. Nu au ei pușcării și aresturi ca să mă poată îngenunchea", le-a spus Șoșoacă susținătorilor ei. „Am înțeles că domnul procuror îmi urmărește toate live-urile. A zis că o să mă rețină 24 de ore, cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Probabil o să ajungem în instanță. El vrea să mă duc eu la casa de nebuni, dar eu cred că până la urmă o să se ducă ei la casa de nebuni. Echipa noastră de avocați a SOS România am depus deja la CJUE cerere de suspendare a deciziei P.E. pentru că are vicii de procedură, nu s-au respectat drepturile și libertățile fundamentale, nu s-a respectat procedura privind ridicarea imunității, nu a existat o audiere corectă, s-a încălcat dreptul la apărare", a declarat Șoșoacă.
„Au mai fost astfel de solicitări. Am depus și o acțiune de fond prin care să se anuleze definitiv această decizie de ridicare a imunității. Procesul durează vreo doi ani", a mai precizat europarlamentara. Diana Șoșoacă a transmis, înainte de revenirea în țară, un mesaj în care sugera că ar putea fi reținută la sosire.
„Ce urmează? Avem o parte pentru care a fost ridicată imunitatea. Se va transmite, probabil în 48 de ore, către Parchetul General. Iar Parchetul General a cerut ridicarea imunității pentru percheziție, reținere, arestare, dar și control judiciar. Acestea sunt motivele pe care le-a invocat Parchetul General. Deci, joi noaptea, când ne întoarcem cu toții, s-ar putea să fiți cu camerele deschise, pentru că s-ar putea să mă ridice, nu știu, cu macaraua cu ce m-o ridica Parchetul General. Este tot ceea ce e posibil. De ce? Pentru că în România totul înseamnă politică, e show. Problema este că și-au bătut joc de lege, iar legea nu poate fi show. Legea este lege. Ceea ce voi face eu acum: mă voi duce la cabinet și voi ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene această decizie. Am deja toate actele pregătite și voi ataca", a declarat Diana Șoșoacă.
Plenul Parlamentului European a decis marți, 28 aprilie, ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, în urma solicitării transmise de Parchetul General de la București. Eurodeputata este cercetată într-un dosar mamut ce vizează nu mai puțin de 11 infracțiuni, printre care propaganda legionară și negarea Holocaustului. În replică, Șoșoacă susține că este victima unui show politic.
Decizia plenului vine după ce, săptămâna trecută, Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a dat un aviz favorabil zdrobitor. Raportul, întocmit de eurodeputatul polonez Dominik Tarczyński (ECR), a vizat aproape toate capetele de acuzare trimise de procurorii români încă din septembrie 2025.
-
Cum au rescris timp de patru secole de traducători bărbați cea mai faimoasă epopee din istorie și au șters adevărul despre sclavele ucise pentru că au fost violate
Timp de 400 de ani, barbați singuri au tradus „Odiseea" lui Homer. Și timp de 400 de ani, ei au rescris in tacere ...
-
Jurnaliștii "aleși" ai poporului ales-bules! Cine nu susține Israelul trebuie să demisioneze
Proprietarul Telegraph și Politico a declarat ca jurnaliștii din presa trebuie sa susțina Israelul sau sa demisioneze, p ...
-
Afaceri matrimoniale de Teleorman: Ioan Niculae se însoară la 72 de ani cu subprefecta Vera Mitran care e cu un sfert de veac mai tânără
Magnatul Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu și unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, s ...
-
Din iulie 2026 mașina va fi cea care te va conduce pe tine și nu tu vei conduce mașina. Noile reglementari ale UE transforma autoturismul in inchisoare
Începand din iulie 2026, o noua reglementare a UE va impune ca toate mașinile noi sa includa sisteme de supraveghe ...
-
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare cu așa-zise beneficii directe: ce "otrăvuri" genetice și cu hormoni se zice că se ieftinesc în 90% din cazuri
Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeana și blocul sud-american Mercosur intra in vigoare cu aplicare proviz ...
-
Administrația Trump: "Războiul cu Iranul e declarat încheiat" - care e tertipul folosit pentru a revendica victoria cu Teheranul
Casa Alba susține ca razboiul cu Iranul s-a incheiat deja, invocand armistițiul inceput la inceputul lunii aprilie, o in ...
-
Euro ar putea ajunge la 6 lei. BNR nu mai poate apăra moneda națională/ Adrian Negrescu: Cursul este afectat de criza politică
Economia Romaniei se afla intr-un punct critic, avertizeaza consultantul economic Adrian Negrescu. Într-o interven ...
-
Radiații de 70 de ori peste limită lângă România. Măsurători alarmante la un depozit de izotopi
O problema veche de zeci de ani a revenit in atenția autoritaților din Sofia, dupa ce o verificare la fostul Depozit Cen ...
-
Friteuze profesionale: 7 criterii pentru alegere
Friteuze profesionale bine alese pot schimba vizibil ritmul de lucru intr-o bucatarie HoReCa. În restaurante, fast ...
-
Un document bombă aruncă-n aer industria de apărare: Robert Turcescu prezintă marele jaf al Regimului Bolojan cu contractele SAFE de aproape 9 miliarde de euro
Robert Turcescu a prezentat in cadrul podcastului Evz un document de o importanta deosebita vizavi de contractele pe car ...
-
AI parte, n-ai carte! Generația Z susține că are puteri paranormale cu ajutorul cărora află lucruri interzise
Un nou sondaj indica o schimbare de percepție in randul tinerilor, pe fondul incertitudinii globale și al influenței reț ...
-
Confruntare "pe viață și pe moarte" în SUA: Șeful Pentagonului s-a contrat timp de 6 ore cu membrii Congresului: "Să-ți fie rușine!"
Secretarul american al apararii, Pete Hegseth, a avut miercuri o confruntare verbala cu congresmenii democrati in cadrul ...
-
Prima zi de licitații online pe siteul specializat al ANAF: un apartament al lui Marian Vanghelie, adjudecat pentru peste 1,6 milioane de lei
Unul dintre cele mai relevante exemple privind funcționarea noii platforme e-licitatii.ro il reprezinta licitația pentru ...
-
"Vulturul Întunecat" deasupra Iranului: SUA vor ataca cu rachete hipersonice de ultimă generație pentru a lovi țintele inaccesibile până acum
Armata Statelor Unite face demersuri pentru a aduce in Orientul Mijlociu cea mai avansata arma din arsenalul sau: rachet ...
-
Trump îi primește pe astronauții Artemis II și surprinde cu o declarație: „Aș fi reușit și eu"
Președintele american, Donald Trump, a gazduit echipajul uneia dintre cele mai importante misiuni spațiale recente, intr ...
-
Vladimir Putin, avertisment direct pentru Donald Trump: O nouă acțiune militară împotriva Iranului ar avea "consecinţe dăunătoare"
Presedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul sau american Donald Trump, intr-o convorbire la telefon, cu pr ...
-
22 de călugări budiști arestați la aeroport cu 110 kilograme de marijuana în bagaje
Douazeci și doi de calugari srilankezi intorși din Thailanda au fost arestați duminica la aeroport cu o cantitate record ...
-
„Ființele interdimensionale sunt aici. Congresul a văzut dovezile!" - afirmă reprezentanta Anna Paulina Luna care mai spune că și publicul le va vedea
Reprezentanta Anna Paulina Luna (R-FL), președinta Grupului de Lucru al Camerei pentru Declasificarea Secretelor Federal ...
-
POLITICO: Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist
Pe masura ce coaliția se destrama, poate președintele centrist Nicușor Dan gasi o modalitate de a conține extrema dreapt ...
-
Fostul director al FBI James Comey pus din nou sub acuzare pentru o imagine cu numarul 8647 facut din scoici. Ce legatura are cu atentatul asupra lui Donald Trump
Fostul director al FBI, James Comey, tinta desemnata a razbunarii lui Donald Trump, a fost din nou pus sub acuzare marti ...
-
Pentru un business online, ce asigurări chiar contează în 2026? (cyber, răspundere civilă, marfă) - ghid actualizat pentru antreprenorii din 2026
Comerțul online nu a mai fost niciodata atat de accesibil și rapid ca acum. În 2026, diferența dintre un magazin l ...
-
Cum să alegi aerul condiționat potrivit în funcție de mărimea locuinței tale
Alegerea unui aparat de aer condiționat nu este doar o investiție financiara, ci și una in confortul zilnic al locuinței ...
-
CCR anulează numirile din TVR și Radio România, la sesizarea AUR. Parlamentul va fi obligat să reia procedura
Curtea Constituționala a Romaniei a tranșat miercuri, 29 aprilie, una dintre disputele politice care au vizat modul de d ...
-
Dan Nica, atac dur în Parlamentul European: critică poziţia lui Manfred Weber privind România VIDEO
Europarlamentarul Dan Nica a lansat o declaratie critica in Parlamentul European, in contextul dezbaterilor privind moti ...
-
Cât toate vaccinurile Pfizer la un loc: Hidroelectrica a pierdut 600 milioane de euro capitalizare la bursă într-o singură zi, din cauza crizei politice
Bursa de Valori București a inceput saptamana cu o volatilitate accentuata, iar indicele BET s-a depreciat chiar și cu u ...
-
Donald Trump a postat o poză în rolul de 'Terminator' și avertizează Iranul că s-a terminat cu amabilitatea
Relațiile dintre Statele Unite și Iran s-au deteriorat semnificativ miercuri, dupa ce președintele Donald Trump a lansat ...
-
Tendințe în Viral Video Marketing pentru 2026
Anul 2026 aduce noi provocari și oportunitați in domeniul marketingului video viral. Daca vrei sa te asiguri ca brandul ...
-
Israelul a distrus Mausoleul Sfântului Petru în timp ce bombarda civili în Liban. Cavoul Apostolului lui Cristos era vechi de 2.000 de ani VIDEO
Forțele israeliene au distrus Maqam Shamoun Al Safa (Shrine of Shimon), un sit religios istoric din satul Shama in Sudul ...
-
Inițiativa de interzicere a vânzării acțiunilor statului la companii profitabile, votată în comisia de specialitate din Senat
Fostul secretar general demisionar al Guvernului, Radu Ștefan Oprea, a anunțat ca a votat in Comisia economica din Senat ...
-
Șeful Pentagonului, chemat de urgență să dea explicații în Congres, din cauza războiului din Iran: "Este timpul să fie tras la răspundere"
Secretarul american al Apararii, Pete Hegseth, va trebui sa explice miercuri cum a condus razboiul din Iran, in timpul p ...
