Afaceri matrimoniale de Teleorman: Ioan Niculae se însoară la 72 de ani cu subprefecta Vera Mitran care e cu un sfert de veac mai tânără

Magnatul Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu și unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, se pregătește de nuntă la vârsta de 72 de ani.

Multi-milionarul urmează să se căsătorească pe 18 iulie 2026 cu Vera Mitran, actual subprefect al județului Teleorman, femeie mai tânără cu 23 de ani decât acesta. Evenimentul este programat să aibă loc în județul Buzău, iar pregătirile sunt deja în plină desfășurare.

Potrivit ProSport, printre invitații la eveniment se numără și Gigi Becali. Patronul FCSB ar fi râs copios în momentul în care a aflat că Ioan Niculae urmează să se recăsătorească la 72 de ani. Cei doi au avut în trecut o rivalitate puternică în fotbalul românesc, în perioada în care Astra Giurgiu și FCSB se luptau pentru titlul de campioană.

Relația dintre Ioan Niculae și Vera Mitran a devenit publică după ce cei doi au fost surprinși împreună la meciul dintre Cipru și România din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 (vezi foto). Vera Mitran a fost anterior căsătorită cu Mihai Murar, lider PNL Alexandria, decedat în 2019.

La rândul său, Ioan Niculae a trecut prin două divorțuri intens mediatizate, cu Domnița Niculae, după o căsnicie de aproximativ 30 de ani. Mai apoi, a luat-o de nevasta pe fosta secretară, poreclita "Boticuț". El are doi copii si ulterior acestor casnicii a mai avut relații amoroase temporare cu diverse vedete autohtone. Niculae are fosrte multe afaceri in judetul Teleorman.