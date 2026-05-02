17 cutremure neobișnuite au lovit lângă baza militară Zona 51 din Nevada, stârnind temeri cu privire la teste secrete

O serie neobișnuită de cutremure a lovit zona din apropierea bazei militare americane din Zona 51 din Nevada, Statele Unite, în ultimele 24 de ore, stârnind temeri cu privire la efectuarea unor teste secrete. Au fost înregistrate cel puțin 17 cutremure cu magnitudinea de până la 4,4 la doar câțiva kilometri de Zona 51, un fenomen popular datorat deceniilor de teorii ale conspirației care leagă baza de OZN-uri, extratereștri și testarea aeronavelor experimentale. Despre Zona 51 a vorbit chiar fostul președinte american Barack Obama, care a afirmat că „extrateresștrii sunt reali".

Cutremurul cu magnitudinea de 4,4 a declanșat activitatea seismică, lovind la doar 4 kilometri sub pământ, alimentând speculațiile despre posibile teste subterane americane. Trepidațiile au fost înregistrate într-o zonă care nu este de obicei cunoscută pentru activitatea seismică frecventă, ridicând întrebări în rândul observatorilor care urmăresc grupul neobișnuit de cutremure, potrivit Daily Mail.

Geofizicianul Stefan Burns a descris locația ca fiind „un loc neobișnuit pentru a avea un cutremur", menționând că regiunea a rămas din punct de vedere istoric relativ liniștită în comparație cu alte zone cu falii puternice din Vest, în SUA.

De asemenea, el a subliniat adâncimea mică a celui mai puternic cutremur, la aproximativ câțiva kilometri sub pământ, un detaliu care, a spus el, a făcut ca evenimentul să fie deosebit de remarcabil. Burns a adăugat că cutremurele și exploziile subterane pot produce uneori semnături seismice similare, în special atunci când energia este eliberată brusc sub suprafață. Cu toate acestea, roiurile de cutremure pot apărea atunci când tensiunea se schimbă de-a lungul liniilor de falie din apropiere, provocând grupuri de tremurături mai mici pe măsură ce scoarța terestră se ajustează.

Deșertul Nevada se află într-o regiune tectonică activă, unde pământul se întinde lent, făcând posibile explozii bruște de activitate seismică chiar și în apropierea unor locuri sensibile, cum ar fi Zona 51. Cel mai recent cutremur care a lovit regiunea a fost detectat joi, 30 aprilie 2026, la ora 5:38 PT (8:38 ET). Peste 100 de persoane au raportat USGS că au simțit tremur. Cu toate acestea, zona găzduiește în mare parte personal militar, contractori și personal.

Deși Burns a subliniat că evenimentul a fost cel mai probabil un cutremur natural, el a recunoscut că există „o oarecare ambiguitate" în datele seismice și a spus că caracteristicile neobișnuite fac ca activitatea „să merite a fi discutată în contextul stabilirii dacă acesta este un test nuclear subteran sub acoperire".

De zeci de ani, americanii s-au întrebat despre existența extratereștrilor și despre misterioasa bază militară secretă din deșert, Zona 51, iar acum Barack Obama - după două mandate de președinte - a dat în sfârșit un răspuns în cadrul podcastului No Lie cu Brian Tyler din 14 februarie 2026. Întrebat dacă „există extratereștri reali", Obama a răspuns fără teamă: „Sunt reali, dar nu i-am văzut.

În cadrul interviului, Barack Obama a spus și detalii privilegiate despre Zona 51 din deșertul Nevada, SUA. De decenii, americanii au întrebat despre existența extratereștrilor și despre instalația de „detenție" din deșert, Zona 51, iar acum Barack Obama a dezlegat misterul. „Nu există nicio instalație subterană, decât dacă există această conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite", a spus fostul președinte.

Rapoartele despre cutremure s-au răspândit rapid online, un utilizator X glumind: „Extratereștrii zguduie Pământul!!" Zona 51 a alimentat decenii de speculații, în special de la Războiul Rece, când locația sa îndepărtată în deșert și operațiunile secrete au transformat-o într-o țintă naturală pentru zvonurile despre OZN-uri.

Un raport din 2025 susținea că Pentagonul a creat de fapt conspirațiile despre OZN-uri pentru a ascunde un program de arme clasificate. Conform unei analize a Departamentului Apărării al SUA (DOD), guvernul a desfășurat o campanie deliberată de dezinformare în timpul Războiului Rece, mergând până la distribuirea de fotografii false cu farfuriile zburătoare către locuitori.

Zona 51, înființată oficial în 1955, a rămas în mare parte sub radar până în 1989, când denunțătorul Robert Lazar a apărut la televizor. El a susținut că a lucrat la o instalație ascunsă lângă Groom Lake, cunoscută sub numele de „S-4", o instalație care folosea inginerie inversă pentru nave spațiale extraterestre, consolidând și mai mult locul Zonei 51 în tradiția OZN-urilor.

Raportul a dezvăluit, de asemenea, că oficiali de rang înalt din Forțele Aeriene i-au hărțuit pe noii comandanți informându-i despre un proiect secret inventat numit „Yankee Blue", care implica presupusul studiu al navelor extraterestre.

Detaliile care confirmă faptul că Zona 51 a servit drept teren de testare pentru armele de ultimă generație ale Americii au fost dezvăluite pentru prima dată într-un document CIA declasificat în 2013. Raportul explică faptul că, în timpul Războiului Rece, baza îndepărtată din Nevada a fost folosită pentru a testa aeronave precum avionul spion U-2 și avionul de recunoaștere A-12, sub un văl de secret.

În ciuda acestor fapte, Zona 51 a evoluat de atunci într-un focar de teorii ale conspirației extraterestre, cu zvonuri persistente despre OZN-uri prăbușite și autopsii extraterestre ascunse în spatele gardurilor sale de sârmă ghimpată.