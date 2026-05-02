Celebrul om de știință Neil deGrasse Tyson prezintă o teorie șocantă despre ce se întâmplă după moarte

Un reputat om de știință american a prezentat o teorie provocatoare despre ceea ce se întâmplă după moarte, explicând și motivul pentru care el preferă înmormântarea în locul incinerării.

Neil deGrasse Tyson, cunoscut astrofizician, autor și realizator de podcasturi, a descris recent procesele fizice care au loc după deces. Potrivit acestuia, corpul uman începe să se descompună, fiind consumat de bacterii și alte microorganisme care utilizează energia chimică rămasă.

Pornind de la principiile fundamentale ale științei, cercetătorul subliniază că energia nu poate fi nici creată, nici distrusă, ci doar transformată. Astfel, chiar și după încetarea funcțiilor vitale, corpul uman conține energie acumulată de-a lungul vieții, în principal din alimentație.

În acest context, există două modalități principale prin care această energie este eliberată. Prima este incinerarea, proces prin care energia rămasă este transformată în căldură și radiată ulterior în spațiu. A doua opțiune este înmormântarea tradițională, care permite descompunerea naturală a corpului și integrarea energiei în ecosistemul terestru, prin intermediul microorganismelor.

Tyson afirmă că a ales înmormântarea tocmai pentru a permite acest transfer natural de energie către mediul înconjurător. În viziunea sa, moleculele care alcătuiesc corpul uman continuă să conțină energie chiar și după moarte, iar prin descompunere aceasta este reutilizată de organismele vii, într-un ciclu continuu al naturii, scrie Daily Mail.

Cu toate acestea, el subliniază că nici incinerarea nu reprezintă o pierdere a energiei. Dimpotrivă, energia termică rezultată este radiată sub formă de unde infraroșii, care pot călători prin spațiu cu viteza luminii. Potrivit explicațiilor sale, această energie ar putea ajunge, în timp, la sisteme stelare apropiate, precum Alpha Centauri.

Afirmațiile sale se bazează pe prima lege a termodinamicii, conform căreia energia se conservă și se transformă dintr-o formă în alta. În cazul corpului uman, energia chimică este convertită fie prin descompunere naturală, fie prin incinerare.

În cazul unei înmormântări naturale, bacteriile și alte organisme descompun proteinele, grăsimile și carbohidrații, eliberând căldură și nutrienți în sol. O parte din această energie este transferată mai departe în lanțul trofic, contribuind la dezvoltarea altor forme de viață.

Declarațiile lui Tyson au generat un interes considerabil în spațiul public, declanșând dezbateri privind modul în care oamenii aleg să fie înmormântați. În timp ce unii susțin ideea întoarcerii în natură, alții preferă incinerarea, considerând perspectiva „călătoriei" energiei în spațiu mai atractivă.

De asemenea, unii critici au atras atenția asupra faptului că sicriele moderne pot limita procesul natural de descompunere. Ca alternativă, este tot mai des menționată opțiunea unei înmormântări ecologice, care presupune plasarea corpului direct în sol, fără substanțe chimice sau materiale nebiodegradabile, facilitând astfel reintegrarea completă în ecosistem.