Războiul continuă: SUA au livrat 6.500 de tone de armament către Israel în 24 de ore

Statele Unite au desfășurat o amplă operațiune logistică, livrând aproximativ 6.500 de tone de armament și echipamente militare către Israel în decurs de 24 de ore, în contextul conflictului în curs cu Iran, care continuă în pofida unui armistițiu fragil.

Potrivit publicației The Jerusalem Post, care citează Ministerul Apărării israelian, transportul a inclus mii de muniții aeriene și terestre, camioane militare și alte echipamente.

Două nave de marfă au acostat în porturile Portul Ashdod și Portul Haifa, în timp ce alte livrări au fost efectuate pe cale aeriană, cu ajutorul avioanelor cargo.

Operațiunea a fost coordonată între Ministerul Apărării din Israel și autoritățile de la Washington, echipamentele fiind ulterior distribuite către baze militare din întreaga țară.

Conform datelor oficiale, de la începutul conflictului actual cu Iranul, Israelul a primit peste 115.600 de tone de echipamente militare prin mai mult de 400 de transporturi aeriene și numeroase livrări maritime.

Directorul general al Ministerului Apărării, general-maior (r) Amir Baram, responsabil de coordonarea operațiunilor din portul Ashdod, a declarat că fluxul de armament va continua și „se va extinde în săptămânile următoare".

Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri că a aprobat vânzări militare în valoare totală de peste 8,6 miliarde de dolari către aliații din Orientul Mijlociu - Israel, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Relatează Reuters.

Declarațiile Departamentului de Stat includ aprobarea vânzării către Qatar a unor servicii de reaprovizionare cu sisteme de apărare aeriană și antirachetă Patriot în valoare de 4,01 miliarde de dolari, precum și a unor rachete de precizie tip APKWS în valoare de 992,4 milioane de dolari.

De asemenea, a fost aprobată vânzarea către Kuweit a unui sistem integrat de control al luptei în valoare de 2,5 miliarde de dolari și a sistemelor APKWS către Israel în valoare de 992,4 milioane de dolari.

Departamentul de Stat a aprobat separat vânzarea către Emiratele Arabe Unite de sisteme APKWS în valoare de 147,6 milioane de dolari.

Antreprenorul principal în contractele pentru furnizarea de APKWS către Qatar, Israel și Emiratele Arabe Unite este BAE Systems.

RTX și Lockheed Martin sunt antreprenorii principali ai contractului Sistemului Integrat de Management al Luptei din Kuweit, precum și furnizorii de servicii de reaprovizionare Patriot către Qatar.

Northrop Grumman este, de asemenea, unul dintre contractorii cheie din contractul din Kuweit.

Casa Albă a notificat oficial Congresul că războiul cu Iranul este considerat încheiat

Casa Albă a declarat vineri, 1 mai, într-o scrisoare adresată Congresului că ostilitățile cu Iranul au încetat, în ciuda faptului că forțele americane rămân în regiune, relatează Associated Press.

Mesajul lui Trump ocolește efectiv termenul legal de 1 mai pentru aprobarea Congresului de a continua războiul cu Iranul. Se aștepta ca termenul limită să treacă fără nicio acțiune din partea republicanilor, care se bazează pe decizia președintelui.

Scrisoarea evidențiază interpretarea îndrăzneață, dar discutabilă din punct de vedere juridic, a puterilor prezidențiale care stă la baza războiului lui Trump, lansat acum două luni fără aprobarea Congresului.

În același timp, în scrisoare, Trump a precizat că războiul ar putea fi departe de a se fi terminat.

„În ciuda operațiunilor reușite ale Statelor Unite împotriva regimului iranian și a eforturilor continue de a realiza o pace durabilă, amenințarea pe care Iranul o reprezintă pentru Statele Unite și Forțele noastre Armate rămâne semnificativă", a declarat președintele republican.

Vineri s-au împlinit 60 de zile de când Casa Albă a notificat Congresul despre operațiunea sa militară din Iran.

Rezoluția privind puterile de război limitează autoritatea președintelui de a purta război fără aprobarea Congresului. Conform acesteia, dacă trupele americane sunt implicate în ostilități fără autorizație formală din partea legislatorilor, președintele trebuie fie să obțină autorizația Congresului, fie să înceapă retragerea trupelor în termen de 60 de zile.

Cu toate acestea, Trump a declarat că predecesorii săi nu au solicitat, în mod similar, aprobarea Congresului pentru acțiuni militare în străinătate și că nu are nicio intenție să facă nimic diferit.

„Fiecare președinte anterior a considerat că este complet neconstituțional și suntem de acord cu asta ", a declarat Trump la Casa Albă, în timp ce se îndreăta spre Florida vineri.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că administrația președintelui Donald Trump se află în „consultări active" cu congresmenii cu privire la o posibilă solicitare adresată Congresului pentru autorizarea unui război împotriva Iranului.

Axios a relatat că Trump ia în considerare serios posibilitatea reluării operațiunilor de luptă la scară largă.