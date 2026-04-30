Prima zi de licitații online pe siteul specializat al ANAF: un apartament al lui Marian Vanghelie, adjudecat pentru peste 1,6 milioane de lei

Unul dintre cele mai relevante exemple privind funcționarea noii platforme e-licitatii.ro îl reprezintă licitația pentru apartamentele deținute de fostul primar Marian Vanghelie într-un imobil de pe Bulevardul Dacia nr. 72 din București.

În prima zi de licitații online, unul dintre apartamente, evaluat la aproximativ 1,6 milioane de lei, a atras deja un participant care a licitat și a achitat garanția de participare de 10% din prețul de evaluare. Bunul, cu o suprafață utilă de peste 107 metri pătrați, alături de dependințe, logie, balcoane, camere la mansardă și boxă la subsol, a fost astfel introdus într-o procedură competitivă, publică și urmărită online.

Declarația lui Mironel Panțuroiu sintetizează foarte clar mecanismul: participantul care a licitat și a achitat avansul poate deveni adjudecatar, dacă nu apare o ofertă superioară în perioada prevăzută. În cazul în care un alt participant se înscrie și oferă următorul pas de licitație, procedura se redeschide competitiv.

Această regulă simplă este esențială. Ea transformă licitația într-un proces real, nu într-o formalitate. Oricine îndeplinește condițiile poate intra în competiție, iar prețul final este stabilit transparent, prin interesul pieței.

Platforma ANAF a atras aproape 50 de milioane de accesări în mai puțin de o lună

Datele de audiență transmise pentru data de 29 aprilie 2026, ora 16:00, arată o reacție publică semnificativă:

4.783.929 vizitatori

705.896 vizitatori unici

48.522.470 accesări

1.300 de licitații lansate în publicitate

86 de licitații aflate în perioada de licitare efectivă

3 licitații cu participanți înscriși și garanție de participare achitată

Aceste cifre indică nu doar curiozitate publică, ci și o nevoie reală de acces direct la informații despre bunurile valorificate de ANAF. Înainte de digitalizare, asemenea licitații erau percepute adesea ca proceduri greu de urmărit, cu informații dispersate și acces dificil pentru publicul larg.

Prin e-Licitații ANAF, statul face un pas important către o administrație fiscală modernă, în care informația este centralizată, publică și disponibilă în timp real.

Necesitatea unei platforme online pentru licitațiile ANAF nu ține doar de digitalizare, ci de calitatea actului administrativ. Într-un stat modern, valorificarea bunurilor executate silit trebuie să respecte câteva principii fundamentale: transparență, eficiență, concurență și tratament egal.

Platforma e-Licitații ANAF răspunde acestor cerințe printr-un mecanism deschis, în care bunurile sunt publicate online, termenele sunt clare, iar participanții pot urmări procedura fără intermediari inutili.

Un astfel de sistem reduce riscul suspiciunilor, crește gradul de încredere în instituție și poate contribui la obținerea unor prețuri mai bune pentru bunurile valorificate. Când informația ajunge la un număr mare de potențiali cumpărători, concurența crește. Iar când concurența crește, statul are șanse mai mari să recupereze sume importante la buget.

Rapiditate și reguli clare: licitații pe 5, 7 sau 10 zile

Un alt element important al platformei este diferențierea duratei licitațiilor în funcție de valoarea bunurilor. Potrivit explicațiilor oferite de Mironel Panțuroiu, bunurile cu valoare mai mică au o perioadă de licitație de cinci zile, cele de valoare medie au șapte zile, iar bunurile valoroase sunt licitate timp de zece zile.

Această structură arată o abordare administrativă echilibrată. Bunurile cu valoare redusă pot fi valorificate mai rapid, în timp ce bunurile importante beneficiază de o perioadă mai lungă de expunere, suficientă pentru atragerea unui număr mai mare de participanți.

În cazul apartamentelor valoroase sau al obiectelor de lux, cum este ceasul Patek Philippe Calatrava evaluat la 80.000 de lei, perioada extinsă de licitare permite o competiție mai amplă și o mai bună fundamentare a deciziei de cumpărare.