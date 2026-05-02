Despre ce victorie este vorba? Anchetă CNN: Majoritatea siturilor militare americane din Orientul Mijlociu au fost avariate de Iran

Cel puțin 16 poziții militare americane au fost avariate în atacurile iraniene, acestea reprezentând majoritatea pozițiilor americane din Orientul Mijlociu, dezvăluie o investigație CNN. Pagubele includ ținte de mare importanță, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la amprenta Americii în regiune.

Cele 16 situri militare americane avariate de Iran sunt în opt țări din Orientul Mijlociu. Conform rapoartelor de la CNN, The New York Times și NBC News, atacurile au vizat infrastructură critică: Au fost lovite sisteme radar de înaltă valoare, terminale de comunicații prin satelit și sisteme de apărare aeriană (inclusiv componente THAAD).

Unele facilități au fost descrise ca fiind „practic neutilizabile" sau „nelocuibile". Costurile estimate pentru reparații variază între 5 miliarde și 25 de miliarde de dolari, deși unele surse sugerează că impactul economic total ar putea fi mult mai mare. Aproximativ 140-155 de militari americani au fost răniți, iar cel puțin 8 au fost uciși de la începutul conflictului pe 28 februarie 2026.

Atacurile Iranului au vizat mai multe țări gazdă ale bazelor SUA:

Bahrain: Cartierul general al Flotei a V-a a SUA din Manama a suferit daune extinse, estimate la 200 de milioane de dolari.

Kuwait: Baza aeriană Ali Al Salem și Camp Buehring au fost vizate, raportându-se daune la hangare și piste.

Qatar: Baza aeriană Al Udeid (cea mai mare din regiune) și un radar de avertizare timpurie de 1,1 miliarde de dolari de lângă Umm Dahal au fost lovite.

Arabia Saudită: Baza aeriană Prince Sultan a suferit distrugeri la nivelul infrastructurii de comunicații și a sistemelor radar.

Emiratele Arabe Unite: Bazele Al Dhafra și Al Ruwais au fost printre țintele confirmate prin imagini satelitare.

Iordania: Baza aeriană Muwaffaq Salti a fost atacată, fiind raportate avarii la sistemele de interceptare a rachetelor.