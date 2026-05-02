România are cărbune la greu dar importurile au crescut cu peste 430% pentru că așa ne obligă UE de la Bruxelles
Postat la: 02.05.2026 |
Producția de cărbune a României a totalizat în primele două luni ale acestui an 244.400 tone echivalent petrol (tep), fiind cu 26,1% mai mică (minus 86.400 tep) față de cea din perioada similară a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).
Importurile de cărbune au fost, în ianuarie-februarie 2026, de 20.700 tep, în creștere cu 16.800 tep (plus 430,8%) comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Dinamica producției de cărbune, cât și importurile sunt prevăzute în scădere până în 2027, pe măsură ce alte capacități de producție de energie vor fi puse în funcțiune, urmând să se diminueze cu 11,4%, respectiv cu 24,5%, conform estimărilor din ultima prognoză a echilibrului energetic, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).
Astfel, potrivit CNSP, producția de cărbune era estimată pentru 2025 la 1,718 milioane tep (minus 10,5%), în 2026 la 1,555 milioane tep (minus 9,5%) și în 2027 la 1,432 milioane tep (minus 7,9%). Importurile erau preconizate în scădere în 2025 cu 20,5%, la 164.000 tep, în 2026 cu 26,3%, la 121.000 tep, iar în 2027 cu 34,4%, la 79.000 tep. România este nevoita sa importe carbune pentru ca Uniunea Europeana a obligat statul sa inchida principalele mine din țară prin PNRR.
