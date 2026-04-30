Euro ar putea ajunge la 6 lei. BNR nu mai poate apăra moneda națională/ Adrian Negrescu: Cursul este afectat de criza politică
Postat la: 30.04.2026 |
Economia României se află într-un punct critic, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, acesta a declarat că prelungirea crizei politice actuale poate împinge cursul valutar spre pragul psihologic de 6 lei pentru un euro, într-un ritm extrem de accelerat.
Conform expertului, Banca Națională a României se află într-o poziție dificilă, după ce a cheltuit deja aproximativ un miliard de euro doar în luna martie pentru a susține moneda națională. Adrian Negrescu afirmă că BNR nu poate continua la nesfârșit această politică de protejare a cursului, mai ales că investitorii străini au început deja să își retragă capitalul din țară, generând o presiune suplimentară asupra leului.
'Banca Națională nu poate cheltui miliarde de euro pentru a apăra un curs care este afectat puternic de această criză politică. Investitorii scot banii din România', spune Adrian Negrescu.
Efecte în lanț
Efectele acestei deprecieri se vor resimți imediat în buzunarele cetățenilor. O depreciere controlată spre pragul de 5,2 lei este deja vizibilă în piața interbancară, însă scenariul pesimist vizează o explozie a prețurilor la combustibil.
Economistul avertizează că am putea ajunge să plătim 10 lei pentru un litru de motorină, având în vedere că și dolarul american este în creștere, ceea ce scumpește automat importurile de petrol.
Pe lângă scumpirile de la pompă, instabilitatea politică a dus deja la creșterea dobânzilor la care statul se împrumută, acestea ajungând la 7,4%. Această schimbare înseamnă un cost suplimentar de 250 de milioane de euro pentru bugetul de stat, bani care reprezintă doar dobânzi acumulate într-un interval scurt de timp.
Urmează săptămâna decisivă
Adrian Negrescu consideră că săptămâna viitoare este decisivă pentru viitorul economic al țării. Este absolut esențial ca factorii politici, de la președinte până la premier, să transmită mesaje de stabilitate și să clarifice planurile de reformă și reducere a cheltuielilor publice.
