Misterioase lumini verzi capturate pe cerul din Hawaii. Astronomii nu pot explica ciudatul fenomen

Misterioase lumini verzi au apărut pe cerul din Hawaii, lăsându-i pe astronomi fără explicații în legătură cu ciudatul fenomen. O strălucire stranie pe cerul nopții deasupra insulei Hawaii, SUA, stârnește nedumerire - și semne de întrebare - după ce un locuitor din Kona a surprins lumini verzi neobișnuite cu camera în weekend.

Jake Asuncion spune că filma apusul lângă Keahole Point când, fără să știe, a înregistrat fenomenul. Abia când a ajuns acasă și a revăzut filmările, a observat o slabă strălucire verde apărând pe cer, potrivit KFOR.

„Am ajuns acasă, urma să o postez, iar apoi, spre sfârșitul videoului, am văzut verdele ieșind - am spus: ce era acela?", a spus Asuncion. El a spus că a îmbunătățit culoarea pentru a evidenția mișcarea. Curios, s-a întors în noaptea următoare - și a văzut-o din nou.

„Am vrut să mă întorc în noaptea următoare și să văd dacă pot surprinde același lucru - și a ieșit și mai mult în a doua noapte", a spus el. El a spus că strălucirea a apărut la aproximativ 15-20 de minute după apus, privind spre nord-vest, spre Maui. Deși slab vizibilă cu ochiul liber, nuanța verde era mai vizibilă prin camera telefonului său.

Observările au atras atenția astronomilor locali, inclusiv a lui Nick Bradley de la Stargazers of Hawaiʻi, care spune că culoarea seamănă cu o auroră, dar probabil nu este. „Arată foarte interesant. Culoarea verde seamănă cu o auroră, dar sincer, nu vedem asta cu adevărat în Hawaiʻi", a explicat Bradley.

Datele din weekend nu arată nicio activitate geomagnetică semnificativă a furtunilor care ar produce aurore vizibile pe insule. Indicele KP - o măsură utilizată pentru a urmări intensitatea aurorelor - a fost doar între 3 și 4. Prin comparație, o auroră rară vizibilă în Hawaiʻi în 2024 a necesitat un indice KP de 8.

Bradley spune că nici alte explicații comune nu par să se potrivească cu ceea ce a fost înregistrat. „Sateliții arată ca niște lumini mici și punctiforme care se mișcă pe cer, le vedem în fiecare noapte. Asta nu arată așa", a spus el.

De asemenea, el a exclus ploile de meteoriți, laserele și binecunoscutul „bliț verde" care apare uneori la apus, menționând că luminile apăreau mult după ce soarele apusese deja și mai sus pe cer. Armata a declarat că nu se foloseau lasere sau nu se făcea niciun antrenament în acea zonă.

Observatoarele Keck sugerează că ar putea fi STEVE (strong thermal emissions velocity enhancement) sau „îmbunătățire puternică a vitezei emisiilor termice", care este similară cu aurora, dar se vede mai la sud decât aurora. Dar nu se știu la fel de multe despre STEVE și este de obicei văzută în prezența aurorei.

Totuși, cauza exactă rămâne necunoscută - iar experții cer publicului să fie cu ochii pe el și să surprindă momentul, dacă pot. „Mi-ar plăcea să fie mai multă atenție - mai multe date, cu atât mai bine", a spus Bradley. Cât despre Asuncion, el intenționează să continue să urmărească cerul. „Pur și simplu apreciez frumusețea naturii și orice ar veni", a spus el.