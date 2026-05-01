Jurnaliștii "aleși" ai poporului ales-bules! Cine nu susține Israelul trebuie să demisioneze

Proprietarul Telegraph și Politico a declarat că jurnaliștii din presă trebuie să susțină Israelul sau să demisioneze, provocând acuzații ce spun cum că independența redacției este în pericol.

Tensiunile din interiorul lui Politico au fost expuse săptămâna aceasta, după ce Axel Springer, CEO-ul, a declarat că sustinerea Israelului constituie o valoare esențială a muncii la redacție. Axel Springer a achiziționat site-ul de știri politice în 2021.

Observațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri interne tensionate, luni, care a avut loc după ce jurnaliștii din Politico au trimis o scrisoare către noul editor-in-chief Jonathan Greenberger, acuzând că mogulul de presă Dopfner folosește publicația „pentru a promova agenda sa politica".

Echipa de personal a avertizat că opiniile lui recente „risipesc" reputația redacției ca valoare esențială, spunând că aceasta „înfruntă" rețeaua de presă, în special după ce a obținut aprobarea în această lună pentru achiziționarea Daily Telegraph.

Jurnaliștii se tem că direcția ideologică stabilită la vârful conducerii ar putea schimba linia editorială a companiei, prezentând-o ca parte a unui cadru mai larg de cinci valori esențiale, care includ „libertatea, piețele libere, libertatea individuală și libertatea de exprimare".

Dopfner a afirmat că poziția sa este clară. El insiste că loialitatea față de Israel trebuie să fie în centrul identității companiei, prezentând-o ca parte a unui cadru mai larg de cinci valori esențiale, care includ „libertatea, piețele libere, libertatea individuală și libertatea de exprimare".

Via Bogdan Herăscu (FB)