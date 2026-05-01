Jurnaliștii "aleși" ai poporului ales-bules! Cine nu susține Israelul trebuie să demisioneze
Postat la: 01.05.2026 |
Proprietarul Telegraph și Politico a declarat că jurnaliștii din presă trebuie să susțină Israelul sau să demisioneze, provocând acuzații ce spun cum că independența redacției este în pericol.
Tensiunile din interiorul lui Politico au fost expuse săptămâna aceasta, după ce Axel Springer, CEO-ul, a declarat că sustinerea Israelului constituie o valoare esențială a muncii la redacție. Axel Springer a achiziționat site-ul de știri politice în 2021.
Observațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri interne tensionate, luni, care a avut loc după ce jurnaliștii din Politico au trimis o scrisoare către noul editor-in-chief Jonathan Greenberger, acuzând că mogulul de presă Dopfner folosește publicația „pentru a promova agenda sa politica".
Echipa de personal a avertizat că opiniile lui recente „risipesc" reputația redacției ca valoare esențială, spunând că aceasta „înfruntă" rețeaua de presă, în special după ce a obținut aprobarea în această lună pentru achiziționarea Daily Telegraph.
Jurnaliștii se tem că direcția ideologică stabilită la vârful conducerii ar putea schimba linia editorială a companiei, prezentând-o ca parte a unui cadru mai larg de cinci valori esențiale, care includ „libertatea, piețele libere, libertatea individuală și libertatea de exprimare".
Dopfner a afirmat că poziția sa este clară. El insiste că loialitatea față de Israel trebuie să fie în centrul identității companiei, prezentând-o ca parte a unui cadru mai larg de cinci valori esențiale, care includ „libertatea, piețele libere, libertatea individuală și libertatea de exprimare".
Via Bogdan Herăscu (FB)
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum au rescris timp de patru secole de traducători bărbați cea mai faimoasă epopee din istorie și au șters adevărul despre sclavele ucise pentru că au fost violate
Timp de 400 de ani, barbați singuri au tradus „Odiseea" lui Homer. Și timp de 400 de ani, ei au rescris in tacere ...
-
Afaceri matrimoniale de Teleorman: Ioan Niculae se însoară la 72 de ani cu subprefecta Vera Mitran care e cu un sfert de veac mai tânără
Magnatul Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu și unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, s ...
-
Din iulie 2026 mașina va fi cea care te va conduce pe tine și nu tu vei conduce mașina. Noile reglementari ale UE transforma autoturismul in inchisoare
Începand din iulie 2026, o noua reglementare a UE va impune ca toate mașinile noi sa includa sisteme de supraveghe ...
-
Susținătorii Dianei Șoșoacă au blocat aeroportul Otopeni. Europarlamentara, la revenirea în România: ”Voi fi reținută. Vor să mă ducă la casa de nebuni, dar se vor duce ei”
Cel putin o suta de susținatori ai Dianei Șoșoaca au creat haos pe Aeroportul Otopeni, la momentul intoarcerii acesteia ...
-
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare cu așa-zise beneficii directe: ce "otrăvuri" genetice și cu hormoni se zice că se ieftinesc în 90% din cazuri
Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeana și blocul sud-american Mercosur intra in vigoare cu aplicare proviz ...
-
Administrația Trump: "Războiul cu Iranul e declarat încheiat" - care e tertipul folosit pentru a revendica victoria cu Teheranul
Casa Alba susține ca razboiul cu Iranul s-a incheiat deja, invocand armistițiul inceput la inceputul lunii aprilie, o in ...
-
Euro ar putea ajunge la 6 lei. BNR nu mai poate apăra moneda națională/ Adrian Negrescu: Cursul este afectat de criza politică
Economia Romaniei se afla intr-un punct critic, avertizeaza consultantul economic Adrian Negrescu. Într-o interven ...
-
Radiații de 70 de ori peste limită lângă România. Măsurători alarmante la un depozit de izotopi
O problema veche de zeci de ani a revenit in atenția autoritaților din Sofia, dupa ce o verificare la fostul Depozit Cen ...
-
Friteuze profesionale: 7 criterii pentru alegere
Friteuze profesionale bine alese pot schimba vizibil ritmul de lucru intr-o bucatarie HoReCa. În restaurante, fast ...
-
Un document bombă aruncă-n aer industria de apărare: Robert Turcescu prezintă marele jaf al Regimului Bolojan cu contractele SAFE de aproape 9 miliarde de euro
Robert Turcescu a prezentat in cadrul podcastului Evz un document de o importanta deosebita vizavi de contractele pe car ...
-
AI parte, n-ai carte! Generația Z susține că are puteri paranormale cu ajutorul cărora află lucruri interzise
Un nou sondaj indica o schimbare de percepție in randul tinerilor, pe fondul incertitudinii globale și al influenței reț ...
-
Confruntare "pe viață și pe moarte" în SUA: Șeful Pentagonului s-a contrat timp de 6 ore cu membrii Congresului: "Să-ți fie rușine!"
Secretarul american al apararii, Pete Hegseth, a avut miercuri o confruntare verbala cu congresmenii democrati in cadrul ...
-
Prima zi de licitații online pe siteul specializat al ANAF: un apartament al lui Marian Vanghelie, adjudecat pentru peste 1,6 milioane de lei
Unul dintre cele mai relevante exemple privind funcționarea noii platforme e-licitatii.ro il reprezinta licitația pentru ...
-
"Vulturul Întunecat" deasupra Iranului: SUA vor ataca cu rachete hipersonice de ultimă generație pentru a lovi țintele inaccesibile până acum
Armata Statelor Unite face demersuri pentru a aduce in Orientul Mijlociu cea mai avansata arma din arsenalul sau: rachet ...
-
Trump îi primește pe astronauții Artemis II și surprinde cu o declarație: „Aș fi reușit și eu"
Președintele american, Donald Trump, a gazduit echipajul uneia dintre cele mai importante misiuni spațiale recente, intr ...
-
Vladimir Putin, avertisment direct pentru Donald Trump: O nouă acțiune militară împotriva Iranului ar avea "consecinţe dăunătoare"
Presedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul sau american Donald Trump, intr-o convorbire la telefon, cu pr ...
-
22 de călugări budiști arestați la aeroport cu 110 kilograme de marijuana în bagaje
Douazeci și doi de calugari srilankezi intorși din Thailanda au fost arestați duminica la aeroport cu o cantitate record ...
-
„Ființele interdimensionale sunt aici. Congresul a văzut dovezile!" - afirmă reprezentanta Anna Paulina Luna care mai spune că și publicul le va vedea
Reprezentanta Anna Paulina Luna (R-FL), președinta Grupului de Lucru al Camerei pentru Declasificarea Secretelor Federal ...
-
POLITICO: Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist
Pe masura ce coaliția se destrama, poate președintele centrist Nicușor Dan gasi o modalitate de a conține extrema dreapt ...
-
Fostul director al FBI James Comey pus din nou sub acuzare pentru o imagine cu numarul 8647 facut din scoici. Ce legatura are cu atentatul asupra lui Donald Trump
Fostul director al FBI, James Comey, tinta desemnata a razbunarii lui Donald Trump, a fost din nou pus sub acuzare marti ...
-
Pentru un business online, ce asigurări chiar contează în 2026? (cyber, răspundere civilă, marfă) - ghid actualizat pentru antreprenorii din 2026
Comerțul online nu a mai fost niciodata atat de accesibil și rapid ca acum. În 2026, diferența dintre un magazin l ...
-
Cum să alegi aerul condiționat potrivit în funcție de mărimea locuinței tale
Alegerea unui aparat de aer condiționat nu este doar o investiție financiara, ci și una in confortul zilnic al locuinței ...
-
CCR anulează numirile din TVR și Radio România, la sesizarea AUR. Parlamentul va fi obligat să reia procedura
Curtea Constituționala a Romaniei a tranșat miercuri, 29 aprilie, una dintre disputele politice care au vizat modul de d ...
-
Dan Nica, atac dur în Parlamentul European: critică poziţia lui Manfred Weber privind România VIDEO
Europarlamentarul Dan Nica a lansat o declaratie critica in Parlamentul European, in contextul dezbaterilor privind moti ...
-
Cât toate vaccinurile Pfizer la un loc: Hidroelectrica a pierdut 600 milioane de euro capitalizare la bursă într-o singură zi, din cauza crizei politice
Bursa de Valori București a inceput saptamana cu o volatilitate accentuata, iar indicele BET s-a depreciat chiar și cu u ...
-
Donald Trump a postat o poză în rolul de 'Terminator' și avertizează Iranul că s-a terminat cu amabilitatea
Relațiile dintre Statele Unite și Iran s-au deteriorat semnificativ miercuri, dupa ce președintele Donald Trump a lansat ...
-
Tendințe în Viral Video Marketing pentru 2026
Anul 2026 aduce noi provocari și oportunitați in domeniul marketingului video viral. Daca vrei sa te asiguri ca brandul ...
-
Israelul a distrus Mausoleul Sfântului Petru în timp ce bombarda civili în Liban. Cavoul Apostolului lui Cristos era vechi de 2.000 de ani VIDEO
Forțele israeliene au distrus Maqam Shamoun Al Safa (Shrine of Shimon), un sit religios istoric din satul Shama in Sudul ...
-
Inițiativa de interzicere a vânzării acțiunilor statului la companii profitabile, votată în comisia de specialitate din Senat
Fostul secretar general demisionar al Guvernului, Radu Ștefan Oprea, a anunțat ca a votat in Comisia economica din Senat ...
-
Șeful Pentagonului, chemat de urgență să dea explicații în Congres, din cauza războiului din Iran: "Este timpul să fie tras la răspundere"
Secretarul american al Apararii, Pete Hegseth, va trebui sa explice miercuri cum a condus razboiul din Iran, in timpul p ...
