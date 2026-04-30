Radiații de 70 de ori peste limită lângă România. Măsurători alarmante la un depozit de izotopi
Postat la: 30.04.2026 |
O problemă veche de zeci de ani a revenit în atenția autorităților din Sofia, după ce o verificare la fostul Depozit Central de Izotopi a scos la iveală niveluri de radiații mult peste cele normale. Ministrul Energiei, Traycho Traykov, a mers să vadă situația cu ochii lui, în urma unor alerte care indicau faptul că pământul din acea zonă ar fi în continuare contaminat.
Specialiștii au confirmat temerile. În anumite locuri, chiar lângă sol, radiațiile sunt de până la 70 de ori mai mari decât ar fi normal. Deși cifrele par uriașe, oficialii spun că nu e cazul să ne panicăm deocamdată, scrie novinite.com.
Pericolul există doar dacă cineva intră efectiv în perimetrul împrejmuit, deoarece în afara gardului, în aer sau în apă, nu s-a găsit nicio modificare care să pună în pericol sănătatea celor care locuiesc în apropiere.
O problemă pasată de la o instituție la alta
Totuși, ministrul s-a arătat destul de deranjat de faptul că o astfel de situație a fost lăsată „în aer" atâta timp, chiar într-un cartier unde oamenii își duc viața de zi cu zi. Se pare că terenul a fost pasat între instituții, dar nimeni nu a făcut curățenie generală până acum.
Conform regulilor stricte privind energia nucleară, curățarea unui teren contaminat nu se face oricum, ci doar cu autorizații speciale. Legea este destul de clară în privința notei de plată: responsabilitatea și costurile pentru refacerea zonei cad în sarcina celor care au produs inițial deșeurile.
Ministerul Sănătății a ținut să precizeze că monitorizează această zonă de ani buni. Din fericire, verificările constante arată că radiațiile nu au "evadat" dincolo de gardul de protecție. Specialistii dau asigurări că aerul și apa din împrejurimi sunt curate și că, pentru cei care locuiesc în apropiere, nu există niciun risc real, atât timp cât nu sar gardul în zona interzisă.
Singura soluție
Acum se pregătește un plan pentru a scăpa definitiv de această moștenire radioactivă. Soluția propusă de experții internaționali este una radicală, dar necesară. Tot pământul contaminat trebuie scos și mutat într-un loc sigur. Până atunci, singura rugăminte a autorităților pentru localnici este să nu ignore avertismentele și să nu intre sub nicio formă în zona restricționată.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu