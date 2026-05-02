Europa va avea cel mai lung tunel feroviar din lume: 64 de kilometri de cale ferată sub munte

Adânc sub masivul muntos, utilaje gigantice își croiesc drum prin stâncă pentru a finaliza ceea ce va deveni cel mai lung tunel feroviar din lume. Tunelul de Bază Brenner, o capodoperă a ingineriei europene, transformă micul sat alpin Steinach am Brenner într-unul dintre cele mai mari și mai importante șantiere de pe continent.

Destinat să lege Austria de Italia, acest proiect reprezintă punctul central al coridorului feroviar transeuropean, menit să fluidizeze traficul între nordul și sudul Europei. Cu o lungime totală de 64 de kilometri, structura va depăși orice altă linie feroviară subterană construită până în prezent.

Managerul de proiect, Sebastian Reimann, declară că acest tunel este mai mult decât o lucrare de infrastructură, fiind un simbol al unității continentale. La construcția sa participă specialiști din unsprezece state europene, utilizând tehnologie de ultimă generație dezvoltată în interiorul Uniunii.

Efortul tehnologic este susținut în principal de opt utilaje de forat de dimensiuni impresionante, produse de compania germană Herrenknecht. Aceste mașinării, adevărate „uzine mobile", au o putere de 6.000 de cai putere și dimensiuni amețitoare, ajungând la înălțimi de 20 de metri și lungimi de câteva sute de metri.

Chiar dacă tunelul Brenner e o mândrie pentru ingineria noastră, Martin Herrenknecht, omul din spatele utilajelor, e destul de îngrijorat. El spune că industria europeană e într-un punct critic din cauza presiunii uriașe care vine din China. Firmele chinezești vin cu prețuri de dumping și costuri de producție mult mai mici, cu care noi pur și simplu nu mai avem cum să ne batem de la egal la egal.

Conform liderului industrial, diferențele sunt majore. În timp ce un sudor european câștigă aproximativ 50 de euro pe oră, în China costul este de doar 15 euro. Mai mult, prețul oțelului chinezesc este la jumătate față de cel european, lucru care face competiția aproape imposibilă fără măsuri de protecție clare.

Martin Herrenknecht îndeamnă autoritățile de la Bruxelles să adopte politici de achiziții publice care să favorizeze produsele fabricate în Europa și să impună tarife protective. În viziunea sa, fără o reacție fermă împotriva practicilor comerciale neloiale, stabilitatea economică a Europei ar putea fi grav compromisă, în ciuda capacității sale de a realiza proiecte inginerești de o magnitudine istorică.