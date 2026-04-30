"Vulturul Întunecat" deasupra Iranului: SUA vor ataca cu rachete hipersonice de ultimă generație pentru a lovi țintele inaccesibile până acum
Postat la: 30.04.2026 |
Armata Statelor Unite face demersuri pentru a aduce în Orientul Mijlociu cea mai avansată armă din arsenalul său: racheta hipersonică Dark Eagle (Vulturul Întunecat).
Această solicitare, venită din partea Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), are scopul de a oferi americanilor capacitatea de a lovi ținte militare situate adânc în interiorul teritoriului iranian. Decizia a fost luată după ce Iranul și-a mutat lansatoarele de rachete balistice în zone îndepărtate, dincolo de raza de acțiune de 500 de kilometri a sistemelor americane actuale.
Spre deosebire de armamentul folosit până acum, rachetele Dark Eagle au o rază de acțiune impresionantă de aproximativ 2.700 de kilometri. Această capacitate tehnică ar permite forțelor americane să atingă practic orice punct strategic de pe harta Iranului. Tehnologia hipersonică a fost deja testată cu succes în cursul anului 2024, iar cele mai recente exerciții au avut loc în Australia, în martie 2026.
Deși în prezent este în vigoare un armistițiu, Statele Unite mențin o blocada asupra porturilor iraniene. În acest scenariu, trimiterea rachetelor Dark Eagle în afara granițelor SUA pentru prima dată în istorie nu ar fi doar o măsură de siguranță împotriva Iranului, ci și un semnal de forță transmis rivalilor strategici precum Rusia și China.
