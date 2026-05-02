Americanii au creat un scut de apărare cu AI, care pare din filme SF: Halo Shield funcționează deja!

Dacă cineva caută pe internet termenul „Halo shield", primele rezultate duc, cel mai probabil, către celebrul univers science-fiction al jocului video Halo, unde scuturile energetice protejează personajele. Însă Halo_Shield, scris exact în această formă, nu are legătură cu industria divertismentului, transmite Autoevolution.

Un sistem smart de apărare bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a proteja împotriva dronelor inamice, a roiurilor de drone și a rachetelor de croazieră care zboară la joasă altitudine, a fost prezentat. Acesta oferă militarilor și echipelor de securitate o imagine clară, în timp real, a ceea ce se întâmplă în spațiul aerian și le permite să reacționeze rapid.

Halo_Shield este un concept dezvoltat în laboratoarele companiei americane AeroVironment și reprezintă un „sistem modular, distribuit și rentabil de combatere a aeronavelor fără pilot". Deși sistemele anti-dronă nu sunt o noutate, acest concept propune o abordare diferită, cu potențial de a schimba modul în care sunt contracarate amenințările aeriene.

Halo_Shield utilizează o arhitectură stratificată care permite anticiparea, detectarea, urmărirea, identificarea și neutralizarea țintelor, fie că este vorba despre drone din grupele 1 până la 5, roiuri coordonate de drone sau chiar rachete de croazieră subsonice.

La baza sistemului stă ideea de „tiles" - module care combină senzori, mijloace de intervenție și capacități de comandă și control. Acestea pot funcționa independent sau împreună pentru a proteja obiective critice. Printre exemplele de tehnologii integrate se numără sistemul laser Locust, munițiile loitering Switchblade sau armele anti-dronă cu frecvență radio Titan 4 și Titan MS.

Integrarea tuturor acestor componente este realizată prin platforma software AV_Halo, care permite coordonarea și transformarea lor într-un sistem unitar. Odată conectate, modulele funcționează prin intermediul unui software de comandă și control (C2) care automatizează detectarea, clasificarea și reacția împotriva amenințărilor.

Tehnologiile sunt concepute ca fiind plug-and-play, modulare și scalabile, putând fi implementate rapid sub forma unor kituri transportabile. Sistemul poate opera autonom, pe baza unor parametri prestabiliți, generând un lanț complet de reacție împotriva țintelor.

Această flexibilitate permite adaptarea și reconfigurarea în timp real, fără a fi nevoie de reproiectarea sistemului sau de instruirea suplimentară a personalului. Potrivit companiei, aceasta este trecerea de la o apărare statică la un „scut dinamic", adaptat misiunii.

Modulele Halo_Shield sunt grupate în patru categorii denumite Celestial, Sentinel, Terrestrial și Nautical, fiecare sugerând domeniul de operare. Detalii suplimentare despre acestea urmează să fie anunțate ulterior.

Conceptul Halo_Shield a fost prezentat în cadrul evenimentului Modern Day Marine, desfășurat săptămâna aceasta la Walter E. Washington Convention Center din Washington, D.C.. Reprezentanții AeroVironment au declarat că sistemul este deja implementat în anumite locații critice, fără a oferi însă detalii despre acestea.