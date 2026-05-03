Ultimul capitol din cartea lui Daniel este o profeție despre sfârșitul timpurilor: Calculul biblic e pentru anul 2026!

"În acea vreme a sfârșitului, Mihail, marele prinț care apără poporul tău, se va ridica. Va fi o vreme de necaz cum n-a mai fost de la începutul națiunilor până atunci. Dar în acea vreme, fiecare dintre poporul tău al cărui nume este scris în carte va scăpa. Mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor trezi la viața veșnică. Atunci eu, Daniel, m-am uitat, și iată că în fața mea stăteau alți doi, unul pe malul acesta al râului și unul pe malul opus. Unul dintre ei a zis omului îmbrăcat în in, care stătea deasupra apelor râului: «Cât va mai dura până la sfârșitul acestor minuni?» Omul îmbrăcat în in, care stătea deasupra apelor râului, și-a ridicat mâna dreaptă și mâna stângă spre cer, și l-am auzit jurând pe Cel ce trăiește veșnic, zicând: «Va fi pentru o vreme, două vremi și jumătate de vreme - 1.260 de zile. Și când va fi împlinit să risipească puterea poporului sfânt, toate aceste lucruri se vor sfârși. Am auzit, dar n-am înțeles. Așa că am întrebat: «Stăpâne, care va fi deznodământul tuturor acestor lucruri?» El a răspuns: «Du-te, Daniel, pentru că cuvintele sunt înfășurate și sigilate până la timpul sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, făcuți fără pată și rafinați, dar cei răi vor continua să fie răi. Niciunul dintre cei răi nu va înțelege, dar cei înțelepți vor înțelege. Și de la momentul în care jertfa zilnică va fi înlăturată și va fi așezată urâciunea care aduce pustiire, vor fi 1.290 de zile. Fericit este cel care așteaptă și ajunge la sfârșitul celor 1.335 de zile. Cât despre tine, du-te pe drumul tău până la sfârșit. Te vei odihni, iar la sfârșitul zilelor te vei ridica pentru a-ți primi moștenirea care ți-a fost rânduită» (Daniel 12)."

Profeția lui Daniel conține trei perioade de timp misterioase, constând din 1.260, 1.290 și 1.335 de zile. Interpretarea futuristă standard a acestor zile este că ele reprezintă zile literale de 24 de ore, care se numără de la momentul în care Anticristul va desființa jertfa zilnică la Templul reconstruit. Cu toate acestea, întrucât profețiile biblice sunt adesea multistratificate, iar o "zi" profetică poate reprezenta un an, este rezonabil să numărăm zilele lui Daniel ca ani și să pornim de la o desființare istorică a jertfei zilnice.

Așadar, să calculăm. Conform lui Daniel, "de la momentul în care jertfa zilnică va fi înlăturată și va fi așezată urâciunea care aduce pustiire, vor fi 1.290 de zile" (Dan. 12:11). Numărând 1.290 de ani de la momentul în care regele Babilonului, Nabucodonosor al II-lea, a invadat Ierusalimul, întrerupând jertfa zilnică și luându-i pe Daniel și pe mulți evrei în captivitate, ajungem la anul în care a început construcția Domului Stâncii, sanctuarul islamic iconic care domină Muntele Templului:

606 î.Hr. + 1.290 de ani = 685 d.Hr. Coroborând punctul final al Cupolei Stâncii este un alt calcul de 1.290 de ani: Numărând 1.290 de ani "profetici" (de 360 de zile) de la 587 î.Hr., când Nabucodonosor a distrus Templul și a înlăturat definitiv jertfa zilnică, ajungem din nou la anul în care a început construcția Cupolei Stâncii: 587 î.Hr. + 1.290 de ani profetici = 685 d.Hr. Astfel, așa cum a fost profețit în Daniel, o perioadă de 1.290 de ani leagă încetarea jertfei zilnice de ridicarea unei urâciuni.

În continuare, să calculăm "o vreme, două vremuri și jumătate" ale lui Daniel, adică 1.260 de zile. În ceea ce privește cele 1.260 de zile, se spune: "Când Dumnezeu va fi terminat de risipit puterea poporului sfânt, toate aceste lucruri se vor sfârși" (Dan. 12:7). Numărând 1.260 de ani de la jumătatea perioadei de construcție a Domului Stâncii, ajungem la 1948, anul în care fondarea statului modern Israel a marcat sfârșitul perioadei de risipire a evreilor. 688 d.Hr. + 1.260 de ani = 1948. Astfel, cei 1.260 de ani ai lui Daniel, numărați de la sanctuarul islamic care a stat în picioare mai mult de un mileniu ca simbol al dispersiei evreilor, indică sfârșitul perioadei de dispersie și începutul generației finale a "smochinului", așa cum a fost prezis în Matei (24:32-34).

În cele din urmă, să calculăm cele 1.335 de zile. Potrivit lui Daniel, "fericit este cel care așteaptă și ajunge la sfârșitul celor 1.335 de zile" (v. 12). Cum este cineva binecuvântat să ajungă la sfârșitul celor 1.335 de zile? Versetul următor explică: "La sfârșitul zilelor, tu Daniel te vei ridica pentru a primi moștenirea care ți-a fost rânduită" (v. 13). Deoarece Daniel se va "ridica" pentru a-și primi moștenirea împreună cu restul celor morți în Hristos, binecuvântarea este învierea-răpirea, sau "speranța binecuvântată" (Tit. 2:13). "Fericiți" sunt cei care așteaptă acest eveniment sfânt, și "fericiți" sunt cei care iau parte la el (Tit. 2:13; Luca 12:37; Apoc. 20:6). Numărând 1.335 de ani de la data finalizării Cupolei Stâncii, ajungem la anul curent: 691-92 d.Hr. + 1.335 = 2026

Mai exact, inscripția dedicatorie descoperită în interiorul Cupolei Stâncii indică anul 72 AH ca dată a finalizării construcției. Având în vedere că anul islamic 72 AH a început în iunie 691 d.Hr., cei 1.335 de ani s-ar putea încheia încă din iunie 2026 sau chiar mai devreme, dacă construcția ar fi fost finalizată înainte de realizarea inscripției.

Dar lucrurile devin și mai interesante. Coroborând punctul final din primăvara-vara anului 2026 este faptul că anul biblic corespunzător marchează cel de-al 70-lea Jubileu de când Israelul a intrat în Țara Promisă în 1406 î.Hr. Așadar, nu numai că al 1.335-lea an al lui Daniel se încheie potențial în 2026, ci este un an calculat al "răscumpărării", care indică, de asemenea, speranța binecuvântată. Se spune că profeția lui Daniel este "sigilată" până la timpul sfârșitului (Dan. 12:9). Ar putea corelațiile de date menționate mai sus să reprezinte dezvăluirea anului celui mai așteptat eveniment al creștinismului? S-ar putea să aflăm "într-o clipă" (1 Cor. 15:52).

NOTE:

1. Conceptul conform căruia profețiile biblice sunt multistratificate, adesea denumit «împlinire apropiată-îndepărtată», descrie fenomenul în care o singură declarație profetică conține mai multe etape de realizare.

2. Principiul «o zi echivalează cu un an» se regăsește în întreaga Scriptură: Dan. 9:24-27; Gen. 29:27; Num. 14:34; Ezech. 4:5, 6.

3. Deoarece cei 1.290 de ani încep atunci când evreii au fost exilați în Babilon, este frapant faptul că numărul 1290 este cuvântul grecesc «diaspora» (dispersie), care se referă la exilul într-o țară străină, adică Babilonul.

4. Fondarea Statului Israel în 1948 a fost principalul catalizator pentru adunarea finală a exilaților, oferind o patrie și un sanctuar pentru milioane de evrei împrăștiați în întreaga lume.

5. Întâmplător, anul 688 d.Hr. corespunde anului biblic 4448, indicând în mod criptic anul 1948.

6. Construcția Cupolei Stâncii a început în 685 d.Hr. și a fost finalizată în 691 d.Hr.

7. Exemplificând spiritul "anticristului", arcada octogonală a Domului Stâncii este împodobită cu inscripții care neagă divinitatea lui Isus. Scriptura ne învață: "Nimeni care neagă pe Fiul nu are pe Tatăl" (1 Ioan 2:23). "Orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu. Acesta este duhul anticristului" (1 Ioan 4:3).

8. Calculul care plasează perioadele de timp de 1.290 și 1.335 din Daniel pe laturile opuse ale Domului Stâncii este susținut de o coincidență: numărul 1335 în ebraică este cuvântul "bether", care se referă la un "sacrificiu" sau la o "parte, bucată sau jumătate, separată și așezată opusă alteia". O parte așezată opusă alteia descrie plasarea noastră a perioadelor de timp de 1.290 și 1.335 de zile pe laturile opuse ale urâciunii care împiedică jertfa zilnică.

9. Unii ar putea argumenta că răpirea înainte de necazul cel mare nu este menționată în Daniel 12, deoarece învierea morților este menționată după Necazul cel Mare (vv. 1, 2). Cu toate acestea, a doua jumătate a versetului 2 indică faptul că Daniel vorbește în general despre prima și a doua înviere, prima (învierea-răpirea) având loc înainte de mileniu, iar cea de-a doua după mileniu (Apocalipsa 20:5). Un alt indiciu că Daniel 12 vorbește despre Răpire este expresia: "mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor trezi", care oglindește expresia referitoare la răpire din Isaia: "Morții tăi vor trăi; împreună cu trupul meu mort se vor ridica. Treziți-vă și cântați, voi care locuiți în țărână... pământul va scoate morții. Veniți, poporul Meu, intrați în camerele voastre și închideți ușile în urma voastră; ascundeți-vă, ca să zicem așa, pentru o clipă, până când va trece mânia. Căci iată, Domnul iese din locul Său ca să pedepsească locuitorii pământului pentru nelegiuirea lor" (Isaia 26:19-21).

10. Jubileul, sau anul "răscumpărării", indică profetic învierea-răpirea: Rom. 8:23; Luca 21:28; Ef. 4:30.