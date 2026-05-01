Cum au rescris timp de patru secole de traducători bărbați cea mai faimoasă epopee din istorie și au șters adevărul despre sclavele ucise pentru că au fost violate
Postat la: 01.05.2026 |
Timp de 400 de ani, bărbați singuri au tradus „Odiseea" lui Homer. Și timp de 400 de ani, ei au rescris în tăcere povestea. Au îmblânzit monștrii. Și, cel mai grav, au șters glasul femeilor care sufereau. În 2017, Emily Wilson a devenit prima femeie care a tradus această epopee în limba engleză. Ceea ce a găsit a fost devastator.
Homer îl descrie pe Odiseu cu un cuvânt grecesc vechi: polytropos. Fiecare traducător înaintea lui Wilson l-a transformat în ceva eroic: „plin de resurse", „adaptabil", „om al multor căi". Emily Wilson a ales însă un alt cuvânt: complicat. Un singur cuvânt. Și brusc, eroul se schimbă complet. Nu mai este doar isteț. Devine tulbure din punct de vedere moral. Manipulează. Minte chiar și atunci când adevărul ar fi mai simplu. Supraviețuiește cu orice preț, iar noaptea doarme liniștit. Asta a scris Homer acum 2.800 de ani. Traducătorii englezi au tot înmuiat muchiile. Dar Wilson a pus întrebarea pe care nimeni nu îndrăznise s-o rostească: Ce altceva au șters ei?
Homer a descris-o pe Penelope nu ca pe o soție credincioasă care așteaptă la fereastră, ci ca pe o femeie strategică, calculată, care țese planuri și manipulează pretendenții cu sânge rece. Dar traducătorii victorieni au transformat-o într-o umbră pasivă, pentru că o femeie inteligentă și vicleană le era prea greu de acceptat. Apoi sunt sclavele. Douăsprezece femei. Fără nume. Fără drepturi. Când Odiseu pleacă la război douăzeci de ani, pretendenții invadează casa lui și le violează. Ele nu au putut refuza - erau proprietate, nu oameni. Când Odiseu se întoarce, el și fiul său le spânzură pe toate douăsprezece.
Homer le-a numit „dmôai" - sclave. Dar niciun traducător bărbat n-a putut scrie acest cuvânt. Au scris, în schimb, „roabe necredincioase", „roabe vinovate", „femei care s-au iubit cu pretendenții". Au făcut alegerea să sune ca o trădare. Ca și cum acele femei meritau moartea. Wilson a scris adevărul: sclave. Brusc, întreaga scenă se schimbă. Nu mai este dreptate. Este un bărbat puternic care masacrează niște victime violate. Femei care n-au avut nicio putere să spună „nu".
Dar cea mai șocantă dezvăluire abia acum vine. Calypso, zeița care îl ține pe Odiseu captiv șapte ani. Generații întregi de traducători au scris că ea „l-a iubit". Că au avut o „relație". Au transformat-o într-o iubitoare credincioasă, așteptându-și eroul.
Cuvântul grecesc folosit de Homer este „katechein". Înseamnă a ține captiv. A poseda. A deține. Calypso nu l-a iubit pe Odiseu. L-a închis. L-a supus unei coerciți sexuale timp de șapte ani. Este o închisoare, nu o poveste de dragoste. Singura diferență este că, de data aceasta, victima este bărbat, iar călăul este femeie.
Când oamenii lui Odiseu mănâncă vitele sacre ale Zeului Soare, deși fuseseră avertizați, traducerile mai vechi îi numesc „nesăbuiți" sau „nebuni" - oameni proști care și-au meritat soarta. Grecescul lui Homer spune că erau înfometați - oameni disperați, aflați pe mare atât de mult timp încât nu mai puteau gândi rațional. Wilson traduce corect. Și brusc, conducerea lui Odiseu devine îndoielnică. De ce și-a lăsat echipajul să ajungă în punctul acela de rupere?
Și totuși, niciun traducător dinaintea lui Wilson nu a avut curajul să spună asta. Acum, gândește-te la scena finală. Când Odiseu îi măcelărește pe toți pretendenții. Traducerile mai vechi au numit asta „dreptate divină", „răzbunarea eroului". Dar Homer descrie sângele băltind pe jos. Trupuri îngrămădite grotesc. Violență atât de grafică încât cititorul este forțat să închidă ochii. Nu este răzbunare eroică. Este un masacru. Iar întrebarea pe care Wilson ți-o pune acum, în traducerea ei, este aceeași pe care Homer a lăsat-o fără răspuns acum 2.800 de ani: Acesta este un erou sau doar un bărbat violent cu arme mai bune? Homer nu răspunde. El doar îți arată sângele băltind.
Timp de patru sute de ani, cititorii de limbă engleză au crezut că citesc Odiseea lui Homer. Dar citeau un Homer filtrat prin morala victoriană, idealurile eroice ale secolului XX și presupunerile inconștiente ale traducătorilor despre gen. Citeau traduceri care judecau femeile mai aspru decât bărbații. Care iertau violența masculină în timp ce condamnau supraviețuirea feminină. Care romanticizau sclavia, îndulceau violul și transformau captivitatea în iubire.
Nu pentru că asta a scris Homer acum 2.800 de ani - ci pentru că asta au presupus traducătorii că vor cititorii moderni să citească. Emily Wilson nu a modernizat Odiseea. A de-victorianizat-o. A îndepărtat patru sute de ani de părtinire editorială acumulată și i-a lăsat pe grecul vechi al lui Homer să vorbească în glasul său propriu. Rezultatul? O Odisee mai ascuțită, mai ciudată, mai tulburătoare din punct de vedere moral - și mai cinstită.
Odiseu nu este un erou nobil într-o călătorie sacră. Este complicat - face lucruri teribile și lucruri bune, fără a face întotdeauna distincție între ele. Penelope nu este pasivă. Este strategică, genială, navigând prin circumstanțe imposibile cu viața ei pusă pe cântar. Femeile sclave nu sunt trădătoare vinovate. Sunt sclave ucise de stăpânul lor pentru că au fost violate. Calypso nu este o iubită care așteaptă credincioasă. Este o călău care își coerchează sexual prizonierul.
Asta a scris Homer în greaca veche. Dar n-am știut, pentru că timp de patru sute de ani, niciun traducător n-a fost dispus să scrie asta în limba engleză. Acum, pentru că o singură femeie a primit în sfârșit această șansă, putem citi ceea ce Homer a creat cu adevărat. Și se dovedește că Odiseea este mai bună - mai interesantă, mai complexă moral, mai cinstită despre putere, gen și violență - decât am știut vreodată.
-
Jurnaliștii "aleși" ai poporului ales-bules! Cine nu susține Israelul trebuie să demisioneze
Proprietarul Telegraph și Politico a declarat ca jurnaliștii din presa trebuie sa susțina Israelul sau sa demisioneze, p ...
-
Afaceri matrimoniale de Teleorman: Ioan Niculae se însoară la 72 de ani cu subprefecta Vera Mitran care e cu un sfert de veac mai tânără
Magnatul Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu și unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, s ...
-
Din iulie 2026 mașina va fi cea care te va conduce pe tine și nu tu vei conduce mașina. Noile reglementari ale UE transforma autoturismul in inchisoare
Începand din iulie 2026, o noua reglementare a UE va impune ca toate mașinile noi sa includa sisteme de supraveghe ...
-
Susținătorii Dianei Șoșoacă au blocat aeroportul Otopeni. Europarlamentara, la revenirea în România: ”Voi fi reținută. Vor să mă ducă la casa de nebuni, dar se vor duce ei”
Cel putin o suta de susținatori ai Dianei Șoșoaca au creat haos pe Aeroportul Otopeni, la momentul intoarcerii acesteia ...
-
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare cu așa-zise beneficii directe: ce "otrăvuri" genetice și cu hormoni se zice că se ieftinesc în 90% din cazuri
Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeana și blocul sud-american Mercosur intra in vigoare cu aplicare proviz ...
-
Administrația Trump: "Războiul cu Iranul e declarat încheiat" - care e tertipul folosit pentru a revendica victoria cu Teheranul
Casa Alba susține ca razboiul cu Iranul s-a incheiat deja, invocand armistițiul inceput la inceputul lunii aprilie, o in ...
-
Euro ar putea ajunge la 6 lei. BNR nu mai poate apăra moneda națională/ Adrian Negrescu: Cursul este afectat de criza politică
Economia Romaniei se afla intr-un punct critic, avertizeaza consultantul economic Adrian Negrescu. Într-o interven ...
-
Radiații de 70 de ori peste limită lângă România. Măsurători alarmante la un depozit de izotopi
O problema veche de zeci de ani a revenit in atenția autoritaților din Sofia, dupa ce o verificare la fostul Depozit Cen ...
-
Friteuze profesionale: 7 criterii pentru alegere
Friteuze profesionale bine alese pot schimba vizibil ritmul de lucru intr-o bucatarie HoReCa. În restaurante, fast ...
-
Un document bombă aruncă-n aer industria de apărare: Robert Turcescu prezintă marele jaf al Regimului Bolojan cu contractele SAFE de aproape 9 miliarde de euro
Robert Turcescu a prezentat in cadrul podcastului Evz un document de o importanta deosebita vizavi de contractele pe car ...
-
AI parte, n-ai carte! Generația Z susține că are puteri paranormale cu ajutorul cărora află lucruri interzise
Un nou sondaj indica o schimbare de percepție in randul tinerilor, pe fondul incertitudinii globale și al influenței reț ...
-
Confruntare "pe viață și pe moarte" în SUA: Șeful Pentagonului s-a contrat timp de 6 ore cu membrii Congresului: "Să-ți fie rușine!"
Secretarul american al apararii, Pete Hegseth, a avut miercuri o confruntare verbala cu congresmenii democrati in cadrul ...
-
Prima zi de licitații online pe siteul specializat al ANAF: un apartament al lui Marian Vanghelie, adjudecat pentru peste 1,6 milioane de lei
Unul dintre cele mai relevante exemple privind funcționarea noii platforme e-licitatii.ro il reprezinta licitația pentru ...
-
"Vulturul Întunecat" deasupra Iranului: SUA vor ataca cu rachete hipersonice de ultimă generație pentru a lovi țintele inaccesibile până acum
Armata Statelor Unite face demersuri pentru a aduce in Orientul Mijlociu cea mai avansata arma din arsenalul sau: rachet ...
-
Trump îi primește pe astronauții Artemis II și surprinde cu o declarație: „Aș fi reușit și eu"
Președintele american, Donald Trump, a gazduit echipajul uneia dintre cele mai importante misiuni spațiale recente, intr ...
-
Vladimir Putin, avertisment direct pentru Donald Trump: O nouă acțiune militară împotriva Iranului ar avea "consecinţe dăunătoare"
Presedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul sau american Donald Trump, intr-o convorbire la telefon, cu pr ...
-
22 de călugări budiști arestați la aeroport cu 110 kilograme de marijuana în bagaje
Douazeci și doi de calugari srilankezi intorși din Thailanda au fost arestați duminica la aeroport cu o cantitate record ...
-
„Ființele interdimensionale sunt aici. Congresul a văzut dovezile!" - afirmă reprezentanta Anna Paulina Luna care mai spune că și publicul le va vedea
Reprezentanta Anna Paulina Luna (R-FL), președinta Grupului de Lucru al Camerei pentru Declasificarea Secretelor Federal ...
-
POLITICO: Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist
Pe masura ce coaliția se destrama, poate președintele centrist Nicușor Dan gasi o modalitate de a conține extrema dreapt ...
-
Fostul director al FBI James Comey pus din nou sub acuzare pentru o imagine cu numarul 8647 facut din scoici. Ce legatura are cu atentatul asupra lui Donald Trump
Fostul director al FBI, James Comey, tinta desemnata a razbunarii lui Donald Trump, a fost din nou pus sub acuzare marti ...
-
Pentru un business online, ce asigurări chiar contează în 2026? (cyber, răspundere civilă, marfă) - ghid actualizat pentru antreprenorii din 2026
Comerțul online nu a mai fost niciodata atat de accesibil și rapid ca acum. În 2026, diferența dintre un magazin l ...
-
Cum să alegi aerul condiționat potrivit în funcție de mărimea locuinței tale
Alegerea unui aparat de aer condiționat nu este doar o investiție financiara, ci și una in confortul zilnic al locuinței ...
-
CCR anulează numirile din TVR și Radio România, la sesizarea AUR. Parlamentul va fi obligat să reia procedura
Curtea Constituționala a Romaniei a tranșat miercuri, 29 aprilie, una dintre disputele politice care au vizat modul de d ...
-
Dan Nica, atac dur în Parlamentul European: critică poziţia lui Manfred Weber privind România VIDEO
Europarlamentarul Dan Nica a lansat o declaratie critica in Parlamentul European, in contextul dezbaterilor privind moti ...
-
Cât toate vaccinurile Pfizer la un loc: Hidroelectrica a pierdut 600 milioane de euro capitalizare la bursă într-o singură zi, din cauza crizei politice
Bursa de Valori București a inceput saptamana cu o volatilitate accentuata, iar indicele BET s-a depreciat chiar și cu u ...
-
Donald Trump a postat o poză în rolul de 'Terminator' și avertizează Iranul că s-a terminat cu amabilitatea
Relațiile dintre Statele Unite și Iran s-au deteriorat semnificativ miercuri, dupa ce președintele Donald Trump a lansat ...
-
Tendințe în Viral Video Marketing pentru 2026
Anul 2026 aduce noi provocari și oportunitați in domeniul marketingului video viral. Daca vrei sa te asiguri ca brandul ...
-
Israelul a distrus Mausoleul Sfântului Petru în timp ce bombarda civili în Liban. Cavoul Apostolului lui Cristos era vechi de 2.000 de ani VIDEO
Forțele israeliene au distrus Maqam Shamoun Al Safa (Shrine of Shimon), un sit religios istoric din satul Shama in Sudul ...
-
Inițiativa de interzicere a vânzării acțiunilor statului la companii profitabile, votată în comisia de specialitate din Senat
Fostul secretar general demisionar al Guvernului, Radu Ștefan Oprea, a anunțat ca a votat in Comisia economica din Senat ...
-
Șeful Pentagonului, chemat de urgență să dea explicații în Congres, din cauza războiului din Iran: "Este timpul să fie tras la răspundere"
Secretarul american al Apararii, Pete Hegseth, va trebui sa explice miercuri cum a condus razboiul din Iran, in timpul p ...
