Un profesor de la Harvard confirmă printr-o declarație oficială pe proprie răspundere: "Vaccinurile Covid sunt arme biologice de distrugere în masă!"
Postat la: 01.05.2026 |
Un profesor de drept de la Harvard, Francis A. Boyle, a depus o declarație oficială sub jurământ în care afirmă că vaccinurile împotriva Covid-19 pe bază de ARN mesager (ARNm) sunt ARME BIOLOGICE DE DISTRUGERE ÎN MASĂ.
El susține că înalții oficiali de la FDA, CDC, Departamentul Apărării și directorii companiilor farmaceutice implicate ar trebui urmăriți penal pentru CRIMĂ ÎN MASĂ. Această declarație șocantă evidențiază LEGĂTURILE DINTRE DEZVOLTAREA ACESTOR VACCINURI ȘI PROGRAMELE MILITARE și subliniază ABSENȚA COMPLETĂ A RĂSPUNDERII JURIDICE pentru astfel de acte criminale.
Originile militare ale vaccinurilor cu ARN mesager
Francis A. Boyle subliniază ROLUL CENTRAL al Pentagonului în crearea acestor vaccinuri. În 2013, DARPA, o agenție a Departamentului Apărării al SUA, a acordat până la 25 de milioane de dolari companiei Moderna Therapeutics pentru a dezvolta terapii cu ARN mesager. Această finanțare a fost destinată în mod explicit explorării aplicațiilor care, potrivit lui, sunt similare armelor biologice. El subliniază că Pentagonul nu numai că a finanțat această cercetare, dar A PARTICIPAT și la dezvoltarea virusului Covid-19, în special prin laboratoare precum Fort Detrick și Universitatea din Carolina de Nord, care sunt facilități de Biosecuritate de Nivel 3 (BSL-3).
Aceste facilități au fost implicate în lucrări la arme biologice ofensive cu proprietăți de câștig de funcție care cresc virulența agenților patogeni. Potrivit lui, virusul Covid încorporează elemente de ADN modificate genetic, inclusiv secvențe din HIV, și A FOST AEROSOLIZAT FOLOSIND NANOTEHNOLOGIA, permițându-i să călătorească până la 9 metri prin aer. El susține că acest lucru DEMONSTREAZĂ CĂ VIRUSUL ȘI VACCINURILE DERIVATE DIN ACESTA FORMEAZĂ UN SET COERENT DE INSTRUMENTE DE RĂZBOI BIOLOGIC, fără nicio protecție juridică împotriva urmăririi penale.
Răspundere penală și lipsa imunității
Spre deosebire de imunitatea civilă, care uneori protejează companiile farmaceutice de procesele pentru daune, Boyle AFIRMĂ CĂ NU EXISTĂ PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ACUZAȚIILOR PENALE PENTRU UTILIZATEA ARMELOR BIOLOGICE. El caracterizează pretențiile de imunitate juridică acordată de Congres ca fiind o operațiune psihologică menită să înșele publicul. În cartea sa, *Rezistență la tirania medicală*, el detaliază de ce directorii companiilor implicate în vaccinurile ARNm sunt VINOVAȚI DE CRIMĂ ȘI CONSPIRAȚIE LA COMITEREA DE CRIMĂ.
El citează un raport recent din Portugalia care indică faptul că peste 300.000 de americani au murit în urma acestor injecții. Potrivit lui, aceasta constituie o ÎNCĂLCAREA FLAGRANTĂ a Codului de la Nürnberg privind experimentarea medicală, similară acuzațiilor aduse medicilor naziști la procesele de la Nürnberg, în timpul cărora unii au fost condamnați la moarte. El susține că CRIMELE ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII, AȘA CUM SUNT DEFINITE de Carta de la Nürnberg, sunt crima, exterminarea și actele inumane comise împotriva unei populații civile. El compară tratamentul aplicat americanilor cu cel aplicat evreilor sub regimul nazist.
Implicarea agențiilor guvernamentale
Acuzațiile lui Boyle SE EXTIND și la agențiile federale. FDA, care a aprobat aceste vaccinuri, A PARTICIPAT EA ÎNSĂȘI la dezvoltarea virusului Covid ca armă biologică ofensivă la Universitatea din Carolina de Nord, în colaborare cu cercetători precum Ralph Baric. În mod similar, CDC, care A RECOMANDAT aceste injecții și LE-A INCLUS ÎN PROGRAMUL DE VACCINARE A COPIILOR, poartă RĂSPUNDERE PENALĂ. El subliniază că CDC are o ISTORIE TULBURE CU ARMELE BIOLOGICE: sub administrația Reagan, a expediat 40 de loturi de agenți biologici către Saddam Hussein, sperând că vor fi folosiți împotriva Iranului, care ulterior a contaminat trupele americane.
Potrivit acestuia, MASS-MEDIA A PROPAGAT O NARAȚIUNE DE SIGURANȚĂ ȘI EFICACITATE, CONTRIBUIND ASTFEL LA ACEASTĂ CATASTROFĂ. De asemenea, el ACUZĂ PERSONALITĂȚI precum Anthony Fauci și Peter Daszak de la EcoHealth Alliance, precum și ENTITĂȚI precum Pentagonul, că AU ORCHESTRAT ACEST LUCRU CU SCOPUL DE A CONTROLA ȘI REDUCE POPULAȚIA LUMII, invocând o mortalitate excesivă de 12 milioane de oameni la nivel mondial. El citează o directivă de securitate națională a lui Henry Kissinger CARE SUSȚINEA CONTROLUL POPULAȚIEI ca un interes național american.
Apeluri la acțiune și obstacole întâmpinate
Confruntat cu această situație, el RECOMANDĂ CETĂȚENILOR SĂ DEPUNĂ PLÂNGERI DE CONSPIRAȚIE LA OMOR LA AUTORITĂȚILE LOCALE, cum ar fi șerifii sau procurorii județeni. De asemenea, SUGEREAZĂ CONFISCAREA ȘI INCINERAREA STOCURILOR DE VACCIN RĂMASE. El critică guvernul chinez pentru rolul său în dezvoltarea armelor biologice la laboratorul din Wuhan, pe care îl compară cu Fort Detrick, dar subliniază că responsabilitatea principală revine Statelor Unite.
El povestește experiențe personale în care membri ai Congresului, precum Walter Jones, au fost amenințați după ce i-au consultat opiniile despre pandemii precum Ebola. El susține că A FOST CENZURAT de mass-media din 2001, după ce a expus originea antraxului într-un program american de arme biologice. Printre oficialii aleși, îl laudă pe senatorul Rand Paul pentru înțelegerea implicațiilor deținerii unei funcții, dar se îndoiește că ceilalți au acționat din lipsă de curaj în fața amenințărilor.
Pe scurt, aceste dezvăluiri evidențiază o criză profundă care implică ÎNCĂLCĂRI ETICE ȘI JURIDICE GRAVE, cu implicații pentru sănătatea publică și justiția internațională.
Sursa - AICI.
