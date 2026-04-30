Vladimir Putin, avertisment direct pentru Donald Trump: O nouă acțiune militară împotriva Iranului ar avea "consecinţe dăunătoare"

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul său american Donald Trump, într-o convorbire la telefon, cu privire la "consecinţe dăunătoare" pe care le-ar avea o nouă acţiune militară a Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, a anunţat consilierul său diplomatic Iuri Uşakov.

Putin a subliniat miercuri, în această convorbire telefonică, "consecinţele inevitabile şi extrem de dăunătoare nu doar asupra Iranului şi vecinilor săi, ci şi asupra întregii comunităţi internaţionale, dacă Statle Unite şi Israelul ar recurge încă o dată la acţiunea militară" împotriva Iranului, a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului Iuri Uşakov. Moscova rămâne unul dintre principalii susţinători ai Republicii islamice în războiul cu Israelul, aliat cu Statele Unite. Mesajele lui Putin către Teheran Vladimir Putin i-a dat asigurări ministrului iranian de Externe Abbas Araghchi că Rusia va face "totul" pentru a ajuta la aducerea păcii în Orientul Mijlociu.

"Noi vedem cu ce curaj şi eroism luptă poporul iranian pentru independenţa sa", declara Vladimir Putin luni, în cursul unei întâlniri cu şeful diplomaţiei iraniene. El l-a asigurat pe Araghchi că Moscova intenţionează să-şi "continue relaţia strategică" cu Teheranul. Întrebat de jurnaliști, în Biroul Oval, după întâlnirea cu echipajul misiunii Artemis II, care dintre conflicte s-ar putea încheia mai repede - cel din Iran sau cel din Ucraina -Trump a spus că discuția sa cu liderul de la Kremlin s-a concentrat în principal pe Ucraina, dar a atins și situația din Iran.

„Am vorbit despre Ucraina și am vorbit puțin și despre Iran. El nu vrea să îi vadă (pe iranieni n.r.) că au o armă nucleară", a spus Trump. Președintele american a adăugat că a sugerat, în discuția cu Vladimir Putin, o posibilă încetare a focului. „Am sugerat, într-o oarecare măsură, o încetare a focului. Și cred că ar putea face asta. Ar putea anunța ceva în acest sens", a afirmat el. Trump spune că liderul rus „ar dori să ajute" în negocierile cu Iranul și a relatat că i-a transmis că vrea mai întâi să pună capăt războiului din Ucraina. „I-am spus: înainte să mă ajuți, vreau să-ți închei războiul", a declarat acesta.

El a adăugat că îl cunoaște pe Putin „de mult timp" și că acesta ar fi fost pregătit să ajungă la un acord mai devreme. „Cred că era gata să facă un acord mai demult, dar unii oameni i-au îngreunat acest lucru", a spus Trump. Liderul american susține că Ucraina este „înfrântă militar" și că nu mai are flotă navală: „Uitați-vă: marina lor - aveau 159 de nave. Fiecare navă este acum sub apă. De obicei, asta spune totul".