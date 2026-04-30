Trump îi primește pe astronauții Artemis II și surprinde cu o declarație: „Aș fi reușit și eu"

Președintele american, Donald Trump, a găzduit echipajul uneia dintre cele mai importante misiuni spațiale recente, într-un eveniment care a combinat laudele pentru astronauți cu declarații politice și remarci controversate, scrie The Guardian.

Donald Trump a primit la Casa Albă echipajul misiunii Artemis II, format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen, în cadrul unei întâlniri oficiale în Biroul Oval, transmite The Guardian. În debutul conferinței, liderul american a lăudat curajul și pregătirea astronauților, dar a trecut rapid la referiri la propria persoană. „Trebuie să fii foarte inteligent și foarte bine pregătit fizic. Nu aș fi avut nicio problemă să reușesc și eu", a spus acesta.

Echipajul Artemis II a stabilit recent un record pentru cea mai mare distanță parcursă de oameni față de Pământ, depășind performanța misiunii Apollo 13 din 1970. Astronauții au ajuns la peste 406.000 de kilometri de Terra, într-o misiune de 10 zile care s-a încheiat pe 10 aprilie, odată cu amerizarea capsulei Orion în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei.

Declarații politice și teme interne

Conferința de presă nu s-a limitat la realizările spațiale. Trump a abordat rapid teme politice interne, inclusiv o decizie recentă a Curții Supreme privind dreptul la vot. Președintele a salutat hotărârea, pe care a descris-o drept favorabilă republicanilor, sugerând că statele ar trebui să își redeseneze circumscripțiile electorale înainte de alegerile viitoare.

Întrebat despre conflictele internaționale, Trump a afirmat că negocierile cu Iranul continuă, dar nu vor mai avea loc întâlniri directe. În același timp, răspunzând la o întrebare despre Ucraina, liderul american a făcut declarații contradictorii, părând să confunde situația militară din regiune. În final, Trump a anunțat că administrația sa va publica în curând mai multe informații despre fenomenele OZN, spunând că unele dintre acestea vor fi „foarte interesante" pentru public.