POLITICO: Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist
Postat la: 30.04.2026 |
Pe măsură ce coaliția se destramă, poate președintele centrist Nicușor Dan găsi o modalitate de a conține extrema dreaptă și de a menține un membru critic al NATO pe calea stabilității?
România trece printr-o nouă rundă de turbulențe politice care ar putea avea consecințe de amploare pentru a șasea cea mai populată țară a UE.
La aproape un an de la alegerile prezidențiale divizive, candidatul învins de extremă dreapta, George Simion, este acum în fruntea sondajelor și provoacă haos în parlamentul României.
El împinge un vot de neîncredere în guvern săptămâna viitoare, ceea ce ar putea răsturna pe prim-ministrul Ilie Bolojan și ar declanșa o perioadă de instabilitate care ar amenința deja precaritatea perspectivei economice a țării.
Țara se confruntă cu un termen limită crucial în august pentru a finaliza reformele care ar debloca aproximativ 11 miliarde de euro în finanțare din partea UE, iar analiștii se tem că lupta guvernului pentru a controla finanțele publice ar putea duce la o retrogradare a ratingului de credit.
Dar măsurile de austeritate brutale adoptate în ultimul an pentru a reduce deficitul bugetar al României au afectat popularitatea politicienilor de centru-stânga și liberali care susțin aceste reforme. Și naționaliștii lui Simion văd acum o oportunitate de a profita.
Mai jos, POLITICO vă explică ce se întâmplă la București, ce ar putea urma și de ce este important pentru Europa.
Pe scurt, criza din România se reduce la un impas între premierul Bolojan, care conduce Partidul Național Liberal, și partenerii săi de coaliție din Partidul Social Democrat (PSD).
PSD a ieșit din coaliția lui Bolojan săptămâna trecută și a cerut înlocuirea acestuia. Partidul nu este de acord cu politicile severe de austeritate ale prim-ministrului, cum ar fi creșterile de taxe și înghețarea salariilor în sectorul public - care au afectat zonele pe care le reprezintă - sau cu stilul său politic rigid.
PSD susține acum o moțiune de cenzură împotriva guvernului alături de partidul de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) al lui Simion.
Bolojan l-a acuzat cu furie pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că minte în legătură cu disponibilitatea sa de a colabora cu Simion. Dar PSD insistă că nu formează niciun fel de alianță semnificativă cu AUR dincolo de votul împotriva guvernului Bolojan.
„Cred că acest lucru este foarte periculos pentru democrație," a spus Cristian Pîrvulescu de la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrative din București. Efortul comun de a răsturna prim-ministrul ar putea „legitima și normaliza extrema dreaptă", a spus el.
Votul pe moțiunea de „cenzură" a guvernului este așteptat să aibă loc pe 5 mai.
Instabilitatea din România are consecințe semnificative dincolo de granițele țării. Cu o populație rezidentă de aproximativ 19 milioane, România este un jucător important în UE, situată strategic pe marginea estică a blocului, la granița cu Ucraina.
De asemenea, este în proces de construire a celei mai mari baze militare NATO pe coasta Mării Negre și joacă un rol esențial în securitatea regiunii, găzduind sistemul de apărare antirachetă al SUA la Deveselu, în sudul țării.
Până acum, România s-a dovedit a fi vitală ca un centru logistic pentru a ajuta Ucraina în războiul său împotriva Rusiei. Dar partidul lui Simion are în prezent un sondaj de aproximativ 35 la sută, iar dacă ar ajunge vreodată la putere, ar putea opri ajutoarele pentru Ucraina.
Simion se opune și puterii pe care Bruxelles-ul o exercită asupra cheltuielilor publice și ar rezista politicii comune de migrație a UE.
Există implicații și pentru politica UE aici, deoarece decizia PSD de a colabora cu AUR a provocat deja agitație în Parlamentul European.
O preocupare mult mai imediată în România este verdictul piețelor. Austeritatea fusese considerată crucială pentru a liniști investitorii și a îndeplini cerințele de la Bruxelles; în 2024, țara avea cel mai mare deficit din UE, de 9% din PIB.
„Nu ne putem permite o retrogradare," a spus Radu Magdin, un analist politic. „Cu siguranță, orice fel de haos politic trebuie rezolvat într-o manieră relativ ordonată până pe 15 iunie, deoarece agențiile de rating vor analiza situația României în iulie, august și septembrie." O rezolvare rapidă a crizei este, prin urmare, crucială, a spus el.
O altă preocupare este impactul posibil asupra democrației românești. Decizia PSD de a colabora cu AUR în încercarea de a-l înlătura pe Bolojan ar putea avea efecte contrare, a sugerat Pîrvulescu, încurajând mai mulți alegători să creadă că insultele schimbate - ar putea face dificilă repararea relațiilor.
Între acum și votul de neîncredere așteptat să aibă loc săptămâna viitoare, toate părțile vor lucra din greu pentru a obține cele 233 de voturi de care au nevoie pentru o majoritate. Pe hârtie, AUR-ul lui Simion și PSD sunt aproape de a atinge acel număr de voturi dacă toți parlamentarii lor sunt în acord, dar există încă o șansă ca Bolojan și susținătorii săi să prevaleze.
Dacă Bolojan pierde votul, va fi înlăturat din funcția de prim-ministru. Președintele independent de centru Nicușor Dan va începe apoi consultări cu liderii de partid pentru a forma un nou guvern de coaliție, cu un nou prim-ministru.
În acest caz, o posibilitate este ca alianța dintre liberalii lui Bolojan și social-democrați să continue, dar cu un nou prim-ministru tehnocrat independent - o opțiune pe care unii analiști și comentatori o consideră probabilă.
PSD a declarat deja că este deschis să continue coaliția cu un alt prim-ministru la conducere. Dar tensiunile din această criză - cele două partide de guvernare au schimbat insulte - ar putea face dificilă repararea relațiilor.
Cealaltă opțiune este ca Bolojan să câștige votul. În acest caz, fie PSD ar trebui să înghită mândria, fie, mai probabil, Bolojan ar continua să conducă un guvern minoritar, forțând PSD să intre în opoziție alături de naționaliștii lui Simion. Unii suspectează că acesta a fost planul lui Bolojan de la bun început, conform lui Pîrvulescu.
Simion a fost precaut în privința posibilității de a prelua rolul de prim-ministru când POLITICO l-a întrebat săptămâna trecută, dar nu l-a exclus. Pe hârtie, însă, acest lucru pare imposibil în acest moment, nu în ultimul rând pentru că Dan a spus că nu va consimți la numirea partidelor anti-europene (citiți AUR) în guvern.
Cea mai bună miză a lui Simion rămâne să câștige puterea în viitoarele alegeri - fie în competiția parlamentară programată pentru 2028, fie în votul prezidențial așteptat în 2030. O alegere anticipată este considerată pe scară largă ca fiind puțin probabilă.
Potrivit lui Pîrvulescu, nu există „nicio șansă" ca Simion să devină prim-ministru pe termen scurt. Magdin a avut o opinie similară, afirmând că Simion „nu este interesat" de funcție „în acest moment" și că nu are „nicio șansă" de a deveni prim-ministru.
Acum doar 10 luni, Bolojan a preluat funcția și a pus guvernul să lucreze la sarcina sa principală: readucerea deficitului bugetar al României la niveluri acceptabile.
Asta a însemnat măsuri de austeritate dureroase - impozitarea pensiilor, creșterea TVA-ului și înghețarea salariilor pentru lucrătorii din sectorul public, ceea ce a stârnit proteste din partea profesorilor și altora. Și, deși deficitul a început să scadă, inflația rămâne ridicată, iar costul politic al tăierilor profund nepopulare a fost semnificativ.
Unele rapoarte au sugerat, de asemenea, că tensiunile crescânde între președinte și prim-ministru nu au ajutat la rezolvarea crizei, dar aliații lui Dan au negat acest lucru.
„Nu este o mare prietenie între ei," a spus Pîrvulescu. „Președintele vrea un guvern stabil și instituții stabile, iar el este îngrijorat că aceasta este o problemă cu stilul lui Ilie Bolojan - este un stil politic foarte inflexibil." Politica este arta flexibilității. Nu este flexibil."
Magdin a fost de acord. „Una dintre problemele pe care le-a avut domnul Bolojan este celebra lui încăpățânare," a spus el. „Încăpățânarea poate fi uneori foarte bună și o numești tenacitate... dar când oamenii au senzația că ești pur și simplu rigid, îi antagonizezi pe mulți. Cred că atât în evaluarea președintelui, cât și a altor lideri politici cheie din România, prim-ministrul a fost prea încăpățânat pentru binele său.
Mulți români s-au săturat după ani de scandaluri de corupție, precum și de criza legată de presupusa interferență rusă în alegerile prezidențiale din 2024, care a dus la anularea întregului vot. Ultranationalistul de extremă dreapta care era pe cale să câștige acel concurs, Călin Georgescu, se află în prezent în fața instanței, acuzat de complot pentru o lovitură de stat.
Cu toate acestea, Georgescu are încă un număr considerabil de susținători. Mulți români sunt profund sceptici în privința democrației și a autorităților care conduc instituțiile țării lor și cred că liderul de extremă dreapta a fost victima unei conspirații. Georgescu rămâne de asemenea în relații bune cu Simion, care anul trecut a sugerat că vrea să-l facă prim-ministru.
Există, de asemenea, o problemă structurală în modul în care funcționează constituția țării, a remarcat Pîrvulescu. Prim-ministrul din România are puteri substanțiale, dar a fost constrâns politic de necesitatea de a lucra în coaliție cu alte partide în ultimii 20 de ani - ceva ce a dus la o senzație de criză care se succedă una după alta.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Confruntare "pe viață și pe moarte" în SUA: Șeful Pentagonului s-a contrat timp de 6 ore cu membrii Congresului: "Să-ți fie rușine!"
Secretarul american al apararii, Pete Hegseth, a avut miercuri o confruntare verbala cu congresmenii democrati in cadrul ...
-
Prima zi de licitații online pe siteul specializat al ANAF: un apartament al lui Marian Vanghelie, adjudecat pentru peste 1,6 milioane de lei
Unul dintre cele mai relevante exemple privind funcționarea noii platforme e-licitatii.ro il reprezinta licitația pentru ...
-
"Vulturul Întunecat" deasupra Iranului: SUA vor ataca cu rachete hipersonice de ultimă generație pentru a lovi țintele inaccesibile până acum
Armata Statelor Unite face demersuri pentru a aduce in Orientul Mijlociu cea mai avansata arma din arsenalul sau: rachet ...
-
Trump îi primește pe astronauții Artemis II și surprinde cu o declarație: „Aș fi reușit și eu"
Președintele american, Donald Trump, a gazduit echipajul uneia dintre cele mai importante misiuni spațiale recente, intr ...
-
Vladimir Putin, avertisment direct pentru Donald Trump: O nouă acțiune militară împotriva Iranului ar avea "consecinţe dăunătoare"
Presedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul sau american Donald Trump, intr-o convorbire la telefon, cu pr ...
-
22 de călugări budiști arestați la aeroport cu 110 kilograme de marijuana în bagaje
Douazeci și doi de calugari srilankezi intorși din Thailanda au fost arestați duminica la aeroport cu o cantitate record ...
-
„Ființele interdimensionale sunt aici. Congresul a văzut dovezile!" - afirmă reprezentanta Anna Paulina Luna care mai spune că și publicul le va vedea
Reprezentanta Anna Paulina Luna (R-FL), președinta Grupului de Lucru al Camerei pentru Declasificarea Secretelor Federal ...
-
Fostul director al FBI James Comey pus din nou sub acuzare pentru o imagine cu numarul 8647 facut din scoici. Ce legatura are cu atentatul asupra lui Donald Trump
Fostul director al FBI, James Comey, tinta desemnata a razbunarii lui Donald Trump, a fost din nou pus sub acuzare marti ...
-
Pentru un business online, ce asigurări chiar contează în 2026? (cyber, răspundere civilă, marfă) - ghid actualizat pentru antreprenorii din 2026
Comerțul online nu a mai fost niciodata atat de accesibil și rapid ca acum. În 2026, diferența dintre un magazin l ...
-
Cum să alegi aerul condiționat potrivit în funcție de mărimea locuinței tale
Alegerea unui aparat de aer condiționat nu este doar o investiție financiara, ci și una in confortul zilnic al locuinței ...
-
CCR anulează numirile din TVR și Radio România, la sesizarea AUR. Parlamentul va fi obligat să reia procedura
Curtea Constituționala a Romaniei a tranșat miercuri, 29 aprilie, una dintre disputele politice care au vizat modul de d ...
-
Dan Nica, atac dur în Parlamentul European: critică poziţia lui Manfred Weber privind România VIDEO
Europarlamentarul Dan Nica a lansat o declaratie critica in Parlamentul European, in contextul dezbaterilor privind moti ...
-
Cât toate vaccinurile Pfizer la un loc: Hidroelectrica a pierdut 600 milioane de euro capitalizare la bursă într-o singură zi, din cauza crizei politice
Bursa de Valori București a inceput saptamana cu o volatilitate accentuata, iar indicele BET s-a depreciat chiar și cu u ...
-
Donald Trump a postat o poză în rolul de 'Terminator' și avertizează Iranul că s-a terminat cu amabilitatea
Relațiile dintre Statele Unite și Iran s-au deteriorat semnificativ miercuri, dupa ce președintele Donald Trump a lansat ...
-
Tendințe în Viral Video Marketing pentru 2026
Anul 2026 aduce noi provocari și oportunitați in domeniul marketingului video viral. Daca vrei sa te asiguri ca brandul ...
-
Israelul a distrus Mausoleul Sfântului Petru în timp ce bombarda civili în Liban. Cavoul Apostolului lui Cristos era vechi de 2.000 de ani VIDEO
Forțele israeliene au distrus Maqam Shamoun Al Safa (Shrine of Shimon), un sit religios istoric din satul Shama in Sudul ...
-
Inițiativa de interzicere a vânzării acțiunilor statului la companii profitabile, votată în comisia de specialitate din Senat
Fostul secretar general demisionar al Guvernului, Radu Ștefan Oprea, a anunțat ca a votat in Comisia economica din Senat ...
-
Șeful Pentagonului, chemat de urgență să dea explicații în Congres, din cauza războiului din Iran: "Este timpul să fie tras la răspundere"
Secretarul american al Apararii, Pete Hegseth, va trebui sa explice miercuri cum a condus razboiul din Iran, in timpul p ...
-
Directorul general al JPMorgan Chase anunță o criză uriașă pe pe piața obligațiunilor
Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat ca nivelurile tot mai ridicate ale datoriilor guvernament ...
-
Google a dat undă verde Pentagonului să utilizeze AI Gemini în operațiunile secrete
Pentagonul a ajuns la un acord cu Google pentru a extinde utilizarea modelului de inteligența artificiala (IA) generativ ...
-
Trăim într-un vid fals: Fizicienii au simulat un proces cuantic care ar putea distruge Universul
Universul nostru pare stabil la scara umana și chiar cosmica, insa fizica teoretica deschide o perspectiva mai puțin lin ...
-
Adio, Veneția: Se lucrează deja la scenariul care presupune salvarea a tot ceea ce mai poate fi salvat. Creșterea nivelului apelor e alarmantă
Oamenii de știința avertizeaza ca, intr-un scenariu extrem, Veneția, celebrul oraș italian, ar putea ajunge accesibil do ...
-
Mythos AI ajunge la Casa Albă după ce Anthropic se teme să-l lanseze public pentru că este "prea puternic - risc de securitate națională"
Casa Alba elaboreaza orientari care ar permite agentiilor sa ocoleasca clasificarea riscurilor de catre Anthropic si sa ...
-
Banca Mondială lansează un avertisment sumbru: Prețurile energiei vor crește vertiginos și vom avea probleme pe termen lung
Preturile energiei sunt estimate sa creasca cu 24% in 2026, atingand cel mai ridicat nivel de la invazia Rusiei in Ucrai ...
-
Regele Charles îl pune la punct pe Donald Trump cu o replică cu adevarat regală: "Fără noi, azi vorbeați franceza!"
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a dat replica lui Donald Trump in timpul unei cine de stat la Casa Alba, d ...
-
Situația se complică înaintea întâlnirii Trump - Xi: Tensiuni majore între China și SUA în Canalul Panama. Chinezii au reținut zeci de nave
Operațiunile Chinei impotriva navelor panameze starnesc ingrijorare in America. SUA și mai multe țari din America Centra ...
-
Apele calde din oceane ameninţă să topească gheaţa din Antarctica ceea ce ar putea provoca o creştere semnificativă a nivelului mărilor la scară globală
Apele calde din adancurile oceanelor se apropie tot mai mult de Antarctica si risca sa topeasca platformele de gheata af ...
-
Detalii de culise despre schimbul de spioni cu Rusia și Belarus: rolul SRI în operațiunea coordonată de SUA
Președintele Romaniei, Nicușor Dan, a dezvaluit modul in care țara noastra a contribuit la schimbul de spioni. Va reamin ...
-
Abia acum începe adevarata criză europeană: Kazahstanul oprește robinetul de petrol pentru Germania
Kazahstanul va redirectiona catre porturi rusesti petrolul destinat Germaniei, care era livrat anterior prin oleoductul ...
-
În 9 secunde totul a dispărut. Inteligența artificială a șters toate datele unei companii inclusiv backup-urile!
Platforma PocketOS a pierdut o parte importanta din date dupa ce un agent AI a executat o comanda neașteptata. Totul s-a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu