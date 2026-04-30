POLITICO: Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist

Pe măsură ce coaliția se destramă, poate președintele centrist Nicușor Dan găsi o modalitate de a conține extrema dreaptă și de a menține un membru critic al NATO pe calea stabilității?

România trece printr-o nouă rundă de turbulențe politice care ar putea avea consecințe de amploare pentru a șasea cea mai populată țară a UE.

La aproape un an de la alegerile prezidențiale divizive, candidatul învins de extremă dreapta, George Simion, este acum în fruntea sondajelor și provoacă haos în parlamentul României.

El împinge un vot de neîncredere în guvern săptămâna viitoare, ceea ce ar putea răsturna pe prim-ministrul Ilie Bolojan și ar declanșa o perioadă de instabilitate care ar amenința deja precaritatea perspectivei economice a țării.

Țara se confruntă cu un termen limită crucial în august pentru a finaliza reformele care ar debloca aproximativ 11 miliarde de euro în finanțare din partea UE, iar analiștii se tem că lupta guvernului pentru a controla finanțele publice ar putea duce la o retrogradare a ratingului de credit.

Dar măsurile de austeritate brutale adoptate în ultimul an pentru a reduce deficitul bugetar al României au afectat popularitatea politicienilor de centru-stânga și liberali care susțin aceste reforme. Și naționaliștii lui Simion văd acum o oportunitate de a profita.

Mai jos, POLITICO vă explică ce se întâmplă la București, ce ar putea urma și de ce este important pentru Europa.

Pe scurt, criza din România se reduce la un impas între premierul Bolojan, care conduce Partidul Național Liberal, și partenerii săi de coaliție din Partidul Social Democrat (PSD).

PSD a ieșit din coaliția lui Bolojan săptămâna trecută și a cerut înlocuirea acestuia. Partidul nu este de acord cu politicile severe de austeritate ale prim-ministrului, cum ar fi creșterile de taxe și înghețarea salariilor în sectorul public - care au afectat zonele pe care le reprezintă - sau cu stilul său politic rigid.

PSD susține acum o moțiune de cenzură împotriva guvernului alături de partidul de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) al lui Simion.

Bolojan l-a acuzat cu furie pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că minte în legătură cu disponibilitatea sa de a colabora cu Simion. Dar PSD insistă că nu formează niciun fel de alianță semnificativă cu AUR dincolo de votul împotriva guvernului Bolojan.

„Cred că acest lucru este foarte periculos pentru democrație," a spus Cristian Pîrvulescu de la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrative din București. Efortul comun de a răsturna prim-ministrul ar putea „legitima și normaliza extrema dreaptă", a spus el.

Votul pe moțiunea de „cenzură" a guvernului este așteptat să aibă loc pe 5 mai.

Instabilitatea din România are consecințe semnificative dincolo de granițele țării. Cu o populație rezidentă de aproximativ 19 milioane, România este un jucător important în UE, situată strategic pe marginea estică a blocului, la granița cu Ucraina.

De asemenea, este în proces de construire a celei mai mari baze militare NATO pe coasta Mării Negre și joacă un rol esențial în securitatea regiunii, găzduind sistemul de apărare antirachetă al SUA la Deveselu, în sudul țării.

Până acum, România s-a dovedit a fi vitală ca un centru logistic pentru a ajuta Ucraina în războiul său împotriva Rusiei. Dar partidul lui Simion are în prezent un sondaj de aproximativ 35 la sută, iar dacă ar ajunge vreodată la putere, ar putea opri ajutoarele pentru Ucraina.

Simion se opune și puterii pe care Bruxelles-ul o exercită asupra cheltuielilor publice și ar rezista politicii comune de migrație a UE.

Există implicații și pentru politica UE aici, deoarece decizia PSD de a colabora cu AUR a provocat deja agitație în Parlamentul European.

O preocupare mult mai imediată în România este verdictul piețelor. Austeritatea fusese considerată crucială pentru a liniști investitorii și a îndeplini cerințele de la Bruxelles; în 2024, țara avea cel mai mare deficit din UE, de 9% din PIB.

„Nu ne putem permite o retrogradare," a spus Radu Magdin, un analist politic. „Cu siguranță, orice fel de haos politic trebuie rezolvat într-o manieră relativ ordonată până pe 15 iunie, deoarece agențiile de rating vor analiza situația României în iulie, august și septembrie." O rezolvare rapidă a crizei este, prin urmare, crucială, a spus el.

O altă preocupare este impactul posibil asupra democrației românești. Decizia PSD de a colabora cu AUR în încercarea de a-l înlătura pe Bolojan ar putea avea efecte contrare, a sugerat Pîrvulescu, încurajând mai mulți alegători să creadă că insultele schimbate - ar putea face dificilă repararea relațiilor.

Între acum și votul de neîncredere așteptat să aibă loc săptămâna viitoare, toate părțile vor lucra din greu pentru a obține cele 233 de voturi de care au nevoie pentru o majoritate. Pe hârtie, AUR-ul lui Simion și PSD sunt aproape de a atinge acel număr de voturi dacă toți parlamentarii lor sunt în acord, dar există încă o șansă ca Bolojan și susținătorii săi să prevaleze.

Dacă Bolojan pierde votul, va fi înlăturat din funcția de prim-ministru. Președintele independent de centru Nicușor Dan va începe apoi consultări cu liderii de partid pentru a forma un nou guvern de coaliție, cu un nou prim-ministru.

În acest caz, o posibilitate este ca alianța dintre liberalii lui Bolojan și social-democrați să continue, dar cu un nou prim-ministru tehnocrat independent - o opțiune pe care unii analiști și comentatori o consideră probabilă.

PSD a declarat deja că este deschis să continue coaliția cu un alt prim-ministru la conducere. Dar tensiunile din această criză - cele două partide de guvernare au schimbat insulte - ar putea face dificilă repararea relațiilor.

Cealaltă opțiune este ca Bolojan să câștige votul. În acest caz, fie PSD ar trebui să înghită mândria, fie, mai probabil, Bolojan ar continua să conducă un guvern minoritar, forțând PSD să intre în opoziție alături de naționaliștii lui Simion. Unii suspectează că acesta a fost planul lui Bolojan de la bun început, conform lui Pîrvulescu.

Simion a fost precaut în privința posibilității de a prelua rolul de prim-ministru când POLITICO l-a întrebat săptămâna trecută, dar nu l-a exclus. Pe hârtie, însă, acest lucru pare imposibil în acest moment, nu în ultimul rând pentru că Dan a spus că nu va consimți la numirea partidelor anti-europene (citiți AUR) în guvern.

Cea mai bună miză a lui Simion rămâne să câștige puterea în viitoarele alegeri - fie în competiția parlamentară programată pentru 2028, fie în votul prezidențial așteptat în 2030. O alegere anticipată este considerată pe scară largă ca fiind puțin probabilă.

Potrivit lui Pîrvulescu, nu există „nicio șansă" ca Simion să devină prim-ministru pe termen scurt. Magdin a avut o opinie similară, afirmând că Simion „nu este interesat" de funcție „în acest moment" și că nu are „nicio șansă" de a deveni prim-ministru.

Acum doar 10 luni, Bolojan a preluat funcția și a pus guvernul să lucreze la sarcina sa principală: readucerea deficitului bugetar al României la niveluri acceptabile.

Asta a însemnat măsuri de austeritate dureroase - impozitarea pensiilor, creșterea TVA-ului și înghețarea salariilor pentru lucrătorii din sectorul public, ceea ce a stârnit proteste din partea profesorilor și altora. Și, deși deficitul a început să scadă, inflația rămâne ridicată, iar costul politic al tăierilor profund nepopulare a fost semnificativ.

Unele rapoarte au sugerat, de asemenea, că tensiunile crescânde între președinte și prim-ministru nu au ajutat la rezolvarea crizei, dar aliații lui Dan au negat acest lucru.

„Nu este o mare prietenie între ei," a spus Pîrvulescu. „Președintele vrea un guvern stabil și instituții stabile, iar el este îngrijorat că aceasta este o problemă cu stilul lui Ilie Bolojan - este un stil politic foarte inflexibil." Politica este arta flexibilității. Nu este flexibil."

Magdin a fost de acord. „Una dintre problemele pe care le-a avut domnul Bolojan este celebra lui încăpățânare," a spus el. „Încăpățânarea poate fi uneori foarte bună și o numești tenacitate... dar când oamenii au senzația că ești pur și simplu rigid, îi antagonizezi pe mulți. Cred că atât în evaluarea președintelui, cât și a altor lideri politici cheie din România, prim-ministrul a fost prea încăpățânat pentru binele său.

Mulți români s-au săturat după ani de scandaluri de corupție, precum și de criza legată de presupusa interferență rusă în alegerile prezidențiale din 2024, care a dus la anularea întregului vot. Ultranationalistul de extremă dreapta care era pe cale să câștige acel concurs, Călin Georgescu, se află în prezent în fața instanței, acuzat de complot pentru o lovitură de stat.

Cu toate acestea, Georgescu are încă un număr considerabil de susținători. Mulți români sunt profund sceptici în privința democrației și a autorităților care conduc instituțiile țării lor și cred că liderul de extremă dreapta a fost victima unei conspirații. Georgescu rămâne de asemenea în relații bune cu Simion, care anul trecut a sugerat că vrea să-l facă prim-ministru.

Există, de asemenea, o problemă structurală în modul în care funcționează constituția țării, a remarcat Pîrvulescu. Prim-ministrul din România are puteri substanțiale, dar a fost constrâns politic de necesitatea de a lucra în coaliție cu alte partide în ultimii 20 de ani - ceva ce a dus la o senzație de criză care se succedă una după alta.