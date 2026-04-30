22 de călugări budiști arestați la aeroport cu 110 kilograme de marijuana în bagaje

Douăzeci și doi de călugări srilankezi întorși din Thailanda au fost arestați duminică la aeroport cu o cantitate record de 242 de kilograme de canabis, o tulpină puternică, au declarat oficialii.

Un purtător de cuvânt al Vămii din Sri Lanka a declarat că călugării, întorcându-se acasă după o vacanță de patru zile în capitala Thailandei, aveau ascuns în bagaje Kush - o tulpină puternică de canabis.

„Fiecare purta aproximativ cinci kilograme de narcotice ascunse în pereții falși ai bagajelor lor", a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că călugării au fost predați poliției.

Ei urmau să fie duși în fața unui magistrat mai târziu duminică. Călugării erau în mare parte tineri studenți de la temple din întreaga Sri Lanka și fuseseră într-o „vacanță" sponsorizată de un om de afaceri.

Raport CBS: În luna mai a anului trecut, o britanică în vârstă de 21 de ani a fost arestată cu 101 kilograme de droguri în același aeroport. Femeia, identificată ca Charlotte May Lee, a declarat că a călătorit de la Bangkok la Colombo pentru a-și reînnoi viza thailandeză. BBC a raportat că ea a negat cunoștința despre droguri în bagajul ei și a susținut că acestea au fost plantate în hotelul ei din Bangkok.

În iunie 2025, autoritățile vamale din Sri Lanka au arestat o femeie și au confiscat cea mai mare cantitate de cocaină detectată vreodată la principalul aeroport al țării. Oficialii au declarat că femeia thailandeză de 38 de ani, ale cărei nume nu a fost dezvăluit, transporta aproximativ 10 kilograme de cocaină ascunse în trei jucării de pluș.

Autoritățile din Sri Lanka au detectat, de asemenea, în ultimii ani, mai multe transporturi mari de heroină și alte narcotice introduse ilegal prin intermediul unor bărci de pescuit mici.

Cele mai recente arestări nu sunt prima dată când călugării au încălcat legile privind drogurile.

În 2022, fiecare călugăr de la un templu budist din centrul Thailandei a fost defrișat după ce a fost testat pozitiv pentru metamfetamină. Călugării au fost trimiși la o clinică de sănătate pentru a urma un program de reabilitare de droguri.

În 2017, poliția a declarat că un călugăr budist a fost arestat în Myanmar după ce autoritățile au găsit peste 4 milioane de pastile de met în mașina și în mănăstirea sa.