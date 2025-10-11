Cât de natural era somnul acum 1000 de ani. In era moderna, oamenii dorm total greșit sau dau vina pe insomnie

Postat la: 11.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Cât de natural era somnul acum 1000 de ani. In era moderna, oamenii dorm total greșit sau dau vina pe insomnie

Oamenii dormeau altfel acum 1.000 de ani. În Evul Mediu, ideea de a dormi opt ore nici nu exista. Noaptea era împărțită în două etape: „primul somn" și „al doilea somn".

Când apunea soarele și satul se cufunda în liniște, oamenii adormeau devreme, lăsându-se purtați de întuneric. După patru sau cinci ore, se trezeau în mod natural. Nu era insomnie, ci un obicei firesc. În acea pauză nocturnă, viața curgea încet și profund - un timp al reflecției, al poveștilor și al liniștii.

Unii se rugau la lumina tremurătoare a unei lumânări, alții citeau, sorbeau vin condimentat sau stăteau de vorbă cu familia. Unii chiar traversau ulița ca să-și viziteze vecinii. Era o lume ascunsă între două vise.

După o vreme, oamenii se întorceau în pat pentru al doilea somn, care îi purta până la ivirea zorilor, când cântatul cocoșului anunța începutul unei noi zile.

Timp de secole, acest obicei a fost documentat în jurnale, povestiri și tratate de medicină. Totul s-a schimbat în secolul al XIX-lea, odată cu apariția iluminatului public, a fabricilor și a orașelor agitate. Noaptea a devenit mai scurtă, iar oamenii au început să doarmă „dintr-o bucată".

Astăzi, dacă ne trezim în mijlocul nopții, credem că suferim de insomnie. Dar, în realitate, pentru strămoșii noștri, acesta era cel mai natural mod de a dormi.

