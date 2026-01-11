SUA pregătește o intervenție militară în Iran: Israelul este în alertă maximă. Benjamin Netanyahu a vorbit cu Marco Rubio

Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în care autorităţile iraniene se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani, potrivit a trei surse israeliene la curent cu situaţia.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni şi i-a avertizat pe conducătorii Iranului să nu folosească forţa împotriva demonstranţilor. Sâmbătă, Trump a declarat că SUA sunt gata să ajute.

Sursele Reuters, care au fost prezente la consultările privind securitatea din Israel în weekend, nu au oferit detalii despre ce înseamnă în practică starea de alertă maximă a ţării. Israelul şi Iranul au purtat un război de 12 zile în iunie, în care SUA s-au alăturat Israelului în lansarea de atacuri aeriene.

Într-o convorbire telefonică de sâmbătă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre posibilitatea unei intervenţii americane în Iran, potrivit unei surse israeliene care a asistat la discuţie. Un oficial american a confirmat că cei doi oficiali au vorbit, dar nu a spus ce subiecte au discutat.

Israelul nu a semnalat dorinţa de a interveni în Iran, în contextul protestelor care cuprind această ţară, tensiunile dintre cei doi inamici fiind ridicate din cauza îngrijorărilor israeliene cu privire la programele nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Economist şi publicat vineri, Netanyahu a declarat că ar exista consecinţe oribile pentru Iran dacă ar ataca Israelul. Făcând aluzie la proteste, el a spus: "În rest, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în Iran."

Protestele naționale care contestă teocrația iranienă au ajuns la două săptămâni, numărul morților în violențele din jurul demonstrațiilor ajungând la cel puțin 116 persoane ucise, spun activiștii.

Cu internetul căzut în Iran și liniile telefonice întrerupte, a devenit mai dificil să se evalueze demonstrațiile din străinătate. Dar numărul morților în proteste a crescut la cel puțin 116 și peste 2.600 de persoane au fost reținute, potrivit Agenției de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA. Agenția a fost precisă în mai multe runde de tulburări anterioare din Iran.

Televiziunea de stat iraniană relatează despre victimele forțelor de securitate, prezentând în același timp controlul asupra națiunii, fără a discuta despre demonstranții morți, pe care îi numește din ce în ce mai mult „teroriști". Cu toate acestea, recunoaște, de asemenea, că protestele au loc în această dimineață, cu demonstrații la Teheran și în orașul sfânt Mashhad, la nord-est.