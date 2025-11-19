Ce e teoria conspiratiei sau ce e adevarat că se întâmplă în corpul nostru când suntem expuși la o supradoză de unde 5G

Disputa despre 5G a început odată cu instalarea primelor antene și a continuat fără pauză. Tehnologia a venit la pachet cu promisiunea unei conexiuni rapide și stabile, dar și suspiciuni, de la presupuse efecte asupra sănătății până la teorii care au legat rețelele de pandemia de COVID-19. Întrebarea constantă a rămas aceeași: pot aceste unde să modifice celulele umane?

O echipă de la Constructor University din Germania a încercat să clarifice problema printr-un experiment construit să excludă orice ambiguitate. Au plecat de la o ipoteză clară, au creat un protocol strict și au testat situații care depășesc cu mult expunerea reală a populației. Cercetătorii au folosit două tipuri de celule sensibile la perturbații, keratinocite și fibroblaste, pe care le-au expus la frecvențe de 27 și 40,5 GHz, peste benzile uzuale ale rețelelor 5G. Intensitatea undelor a depășit limitele recomandate de reglementările internaționale, unele culturi celulare primind doze de zece ori mai mari decât nivelul considerat sigur.

Expunerile au avut două durate, două ore și, separat, patruzeci și opt de ore. Experimentul a fost dublu-orb, astfel încât nici manipulatorii, nici cei care analizau datele nu știau care probe fuseseră expuse real la unde. Pentru calibrare, echipa a folosit un grup de control iradiat cu ultraviolete, radiații care produc modificări celulare bine documentate, și un grup supus procedurii fără activarea undelor. Analizele au inclus secvențiere completă de ARN și evaluarea metilării ADN, metode capabile să surprindă și variații subtile ale expresiei genice. Etichetele de expunere au fost permutate aleatoriu de sute de ori pentru a identifica eventuale efecte greu de observat la prima vedere.

Rezultatul a fost constant: nu a apărut nicio modificare măsurabilă. Celulele expuse la unde 5G nu au prezentat schimbări ale expresiei genelor, nici alterări ale metilării ADN, indiferent de frecvență sau intensitate. În schimb, celulele iradiate cu UV au arătat exact transformările așteptate, semn că instrumentele au funcționat corect. Autorii afirmă că datele obținute exclud un efect biologic al undelor 5G, chiar și în scenarii de supraexpunere extremă. Nu au găsit stres celular, mutații sau markeri ai unui proces dăunător, concluzii confirmate și de FDA.

Rezultatul clarifică una dintre confuziile frecvente din spațiul public, unde radiațiile ionizante, capabile să rupă legături chimice în ADN, sunt adesea amestecate cu radiațiile neionizante, categoria în care intră undele 5G. Doar primele pot produce modificări genetice. Undele 5G nu au energia necesară pentru un astfel de mecanism. Până recent, lipseau însă studii dedicate frecvențelor cele mai înalte propuse pentru rețelele 5G. Experimentul acoperă această zonă și aduce date directe acolo unde existau doar ipoteze și extrapolări.