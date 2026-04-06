Ce ipoteze sunt în cazul uciderii medicului din blocul de pe Calea Vitan. Bărbatul ar fi avut obiceiul să cheme escorte la domiciliu

Ancheta în cazul medicului ucis și incendiat într-un bloc din Capitală continuă cu audieri maraton. Anchetatorii iau în calcul multiple ipoteze, inclusiv jaf sau o întâlnire cu o escortă, obicei pe care medicul l-ar fi avut. Asasinul ar fi încercat să-și ascundă urmele după ce a înjunghiat victima, după cum arată chiar probele.

Autoritățile încearcă să recupereze tot ce se poate de pe camerele de la bloc, însă acestea ar fi fost afectate de incendiu. Prima ipoteză în acest caz este jaf urmat de crimă și incendiere, pentru ascunderea probelor. Există posibilitatea ca bărbatul să fi invitat pe cineva casă, o escortă, cu care ar fi vorbit doar în mediul online. Medicul ar fi avut mulți bani cash în casă.

În cursul zilei de miercuri au fost făcute mai multe audieri, persoane cheie din cercul de apropiați ai medicului ajungând în fața procurorilor, între care concubina medicului și principalul lui colaborator. Audierile continuă și joi. Cristian Staicu, medic anestezist în vârstă de 72 de ani, a fost găsit mort în apartamentul său din Vitan, cu arsuri pe jumătate din corp și multiple plăgi provocate prin înjunghiere.