Ce sunt "Spiritele Elementare" care ar trăi în interiorul pământului si despre care vorbesc legendele

Vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19 nu are legatura cu decesele post-vaccinare semnalate si nu prezinta niciun efect secundar nou, a anuntat vineri Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), potrivit AFP.

Cercetatorii de la o universitate din sudul Braziliei au anuntat ca au depistat pacienti infectati simultan cu doua tulpini diferite ale noului coronavirus, o descoperire ce confirma ingrijorarile legate de numarul in crestere de variante aflate in circulatie in aceasta tara.