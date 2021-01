Cearta Ciutacu - Cumpanasu ca la usa cortului: "Ai luat 40.000 de euro la plic"; "Bai, ai fost tu la curve cu mine ca sa vorbesti?!"

Victor Ciutacu si Alexandru Cumpanasu au fost actorii principali ai unui scandal mediatic in care cei doi s-au acuzat reciproc ca au luat mita, Cumpanasu in campania electorala, si Ciutacu pentru emisiunile sale la postul TV. In studio mai erau prezenti avocata Alice Draghici si fostul ministru al justitiei, parlamentarul PSD, Robert Cazanciuc.

Victor Ciutacu a anuntat in cadrul emisiunii sale ca pe numele lui Cumpanasu ar exista o noua plangere penala facuta de o femeie care sustine ca i-a dat lui Cumpanasu 40 de mii de euro "la plic" in timpul campaniei electorale. Dialogul a degenerat insa dupa ce Cumpanasu i-a replicat realizatorului de la Romania TV: "Mergem pe barfe? Ai luat 20.000 de euro o spaga de la nu stiu ce privatizare?" Cumpanasu a mai spus ca acuzatiile la adresa lui sunt formulate de "o femeie care face video-chat" si care ar fi fugit in Italia.

Ciutacu i-a replicat: "Si ce daca a facut videochat, tu ai facut mai videochat decat ea cand ai trimis penisul unei femei maritate. Las-o naibii de treaba". Realizatorul TV a reluat pe parcursul emisiunii de mai multe ori acuzatia ca Alexandru Cumpanasu ar fi trimis poze intime "unei femei maritate", l-a facut "obsedat sexual" si apoi l-a scos din emisiune.

Alexandru Cumpanasu: Tu nu ai nicio informatie concreta.

Victor Ciutacu: Ba da, am o plangere penala ca ai luat 40.000 de euro la plic.

Alexandru Cumpanasu: E o femeie care face videochat si care a fugit din tara.

Victor Ciutacu: Si ce daca a facut videochat, tu ai facut mai videochat decat ea cand ai trimis penisul unei femei maritate. Las-o naibii de treaba.

Alexandru Cumpanasu: Eu nu ma iau de amantele tale. Adica cine te crezi tu?

Victor Ciutacu: Bai, ai fost vreodata la curve cu mine ca sa vorbesti de amantele mele? Nu iti e rusine?

Alexandru Cumpanasu: Da' tie nu iti e rusine sa vorbesti cu mine asa? Da pana cand?

Victor Ciutacu: Nu mie imi depune lumea plangeri penale ca iau bani la plic, nu eu trimit penisul la femei. Nu iti e rusine? Tu ti-ai facut publica viata privata. Ti-ai expus sotia si copiii unor mizerii, de obsedat sexual. Asta ai facut.

Alexandru Cumpanasu: Ce ai facut, ma?

Victor Ciutacu: Scoateti-l, ma, pe asta afara din direct!