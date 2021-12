Cheloo lansează un cântec-protest despre pandemie: "Apostolii lu' Arahat s-au convertit cu şpagă!"

Cheloo a lansat miercuri, 8 decembrie, un nou album, intitulat "Killing The Classics". Piesa care deschide albumul abordează teme sociale, inclusiv măsurile din pandemie, cu mesaje dure care adresează nemulțumiri sociale în creștere. Cheloo se alătură astfel altor artiști români care au lansat piese-manifest în timpul pandemiei.

Cheloo, devenit cunoscut prin trupa Paraziții și, mai nou, în calitate de jurat la emisiunea iUmor, abodează inclusiv tema propagandei oficiale în pandemie, măsurile haotice luate de autorități și, inevitabil, îl taxează pe Raed Arafat, pe care l-a numit in repetate randuri "Lady Arafat".

Cheloo & Lazar - Opus 1

Sticlă si benzină, cârpă si chibrit

Cred in răzbunare po' să dormi liniştit

Pielea mea nu face doi bani că-s bandit

Si dacă toti avem un preţ, eu tocmai m-am scumpit

P***, p***a progres e totul despre profit

Neoficial e ilegal să fii fericit

Dau eşecul glorios pentru succesul chinuit

Si nu-mi pun credinţa-n credit că nu sunt tâmpit

Declar stare de alerta e pandemie de p***a bleaga

Hashtag, căcat dacă nu tac ăştia mă leagă

Apostolii lu' Arahat s-au convertit cu şpagă

Slugile propagă, frica virusează veriga slabă

Cine ştie, ţine vorba cine vede neagă

Presa tace cumpărată, face bani vinde otravă

Când iţi e lumea mai dragă, mintea mea bolnavă-ntreabă

De ce p***a mea să bagi in casă, o planetă-ntreaga

M**e terra, sunt prizonier in paradis, tre' să rămână scris

Democraţia s-a umplut de muci, banii se fac in cerc inchis

M-am prins

Ne vindem timpu', inchiriem un vis delapidat cu ştampila si pix

Eşti un erou European, un cetaţean civilizat

sau şobolan domesticit supravegheat testat de stat

daca privim atent eşti evident un numar fără nume

Po' să spui ce vrei atâta timp cât faci ce ţi se spune

Nu-ncerca nimic acasă dacă nu eşti asigurat

E pentru siguranţa ta, futu-te-n gură de sărac

Eşti bolnav nu eşti bolnav vei fi vindecat forţat

In calitate de asistat social izolat in dulap

Eşti impiedicat să produci, incurajat să consumi

Cănd ajungi indatorat, eşti recrutat de stăpâni

Simţi că lupţi de partea celor buni hash tag comunicat

Ne batem pe spate ne ardem si toti am trădat

Sticlă si benzină, cârpă si chibrit

Cred in răzbunare po' sa dormi liniştit

Pielea mea nu face doi bani că-s bandit

Si dacă toti avem un preţ, eu tocmai m-am scumpit.