Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"
Postat la: 06.05.2026 |
Criza din Orientul Mijlociu a făcut ravagii în Dubai. Investitorii au intrat în panică deoarece numărul de turiști a scăzut dramatic. Autoritățile încearcă să ia măsuri pentru a reduce efectele crizei. Economia din Dubai a fost puternic afectată de scăderea numărului de vizitatori. Sectorul turistic este cel mai afectat. Acesta se confruntă cu o recesiune accentuată, companiile avertizând asupra unei atmosfere de „oraș fantomă".
Noile statistici de la Aeroporturile din Dubai arată că traficul de pasageri a scăzut semnificativ în primul trimestru al anului, cu cel puțin 2,5 milioane de pasageri în minus față de aceeași perioadă din 2025. În martie s-a înregistrat o scădere dramatică de 66%, deoarece mulți călători au evitat regiunea Golfului ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Într-o încercare de a restabili încrederea, Autoritatea Aviației Civile din Emiratele Arabe Unite a anunțat că toate restricțiile privind călătoriile aeriene introduse în timpul crizei au fost ridicate. Prin intermediul unui comunicat, oficialii au transmis că decizia a urmat unei „evaluări cuprinzătoare a condițiilor operaționale și de securitate".
Cu toate acestea, investitorii și angajații din turism spun că redresarea ar putea dura ceva timp. Angajata unui hotel din Dubai a vorbit pentru L'Espress despre o scădere bruscă a afacerilor. „Lucrurile au încetinit destul de mult timp de câteva săptămâni. Avem nevoie ca oamenii să se întoarcă", a spus ea. Un vizitator a descris - pentru aceeasi publicatie - terminalele în mod normal aglomerate de la Aeroportul Internațional Dubai ca fiind „goale" asemănătoare cu „orașele fantomă". Doar 51 din 90 de transportatori aerieni și-au reluat operațiunile pe aeroporturile din Dubai. Impactul este resimțit și de alte afaceri care au redus locurile de muncă și se confruntă cu o scădere a încrederii investitorilor.
Dubaiul, cunoscut drept un centru global stabil, încearcă să-i liniștească pe locuitori și vizitatori. Numeroase imagini cu liderii săi, mesaje publice și steaguri au împânzit orașul. În plus, autoritățile speră că ridicarea restricțiilor de călătorie va încuraja vizitatorii să se întoarcă. Reamintim ca foarte multi oameni de afaceri, politicieni, vedete, interlopi etc. din România au investit bani buni, de la cateva sute de mii de euro la cateva milioane pentru a achizitiona proprietati in Dubai, fiind convinsi ca acesta va fi un centru economic international al viitorului. Multi s-au gandit la afaceri imobiliare care sa-i faca multi-milionari. Acum au pierdut totul. Proprietatile nu mai valoreaza nimic. Pachetele de turism care la finalul anului trecut se vindeau cu zeci de mii de euro acum nu-si mai gasesc cumparatori nici pentru 2-3000 de euro.
Românii din Dubai
Dubaiul a fost, ani la rând, perceput drept unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru investiții imobiliare, atrăgând sume uriașe de bani din partea celebrităților românești. Însă odată cu escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, liniștea investitorilor s-a transformat în neliniște, iar numeroase vedete care dețin proprietăți în Emiratele Arabe Unite urmăresc cu sufletul la gură evoluția situației.
Printre cei foarte multi care au investit masiv în piața imobiliară din Dubai se numără Adi de la Vâlcea, Cristi Borcea, Cătălin Botezatu, Rares Bogdan, Victor Ponta, Delia Matache sau Armin Nicoară. La momentul achizițiilor, aceștia considerau orașul drept o oază de stabilitate și prosperitate, însă tensiunile recente le-au dat planurile peste cap. Marina Almășan a confirmat că fiul său, Victoraș Socaciu, stabilit în Dubai și angajat în domeniul IT, a cumparat în rate un apartament cu două camere pentru care plătea lunar 2.000 de euro. Investitii imobiliare in Dubai au si fratii Camataru, precum si alti lideri de clanuri interlope care alimenteaza piata distractiilor de aici cu droguri si femei dezvoltand prostitutia de lux.
Unul dintre cei mai mari fanfaroni cu pretentii de vedetă, asa-zisul designer Cătălin Botezatu, s-a lăudat, ca de obicei - vezi si scandaqlul ceasului fake furat - cu "locuința sa" spectaculoasă, situată la etajul 54 al unui zgârie-nori din metropolă. Ca de si in alte randuri, locuinta respectiva apartine unui protector de al lui Botezatu care-l lasa sa o folosească, dar e interesanta descrierea inchipuitului: „Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător. Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă. Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare."
Adi de la Vâlcea deține, la rândul său, un apartament în același oraș. „Eu merg foarte mult în Dubai. Eu stau în Dubai, sunt rezident, am casa mea acolo. Merg oarecum ca acasă, am și afaceri acolo. Nu a fost o alegere, m-am dus acolo, mi-a plăcut și a fost dragoste la prima vedere și oportunitățile care sunt acolo. Nu e un secret, cred că am dat 260.000 de euro, am un studio, un fel de garsonieră", a declarat cântărețul.
Claudia Puican și Armin Nicoară și-au prezentat cu mândrie casa din Dubai într-un videoclip publicat pe YouTube, evidențiind luxul și facilitățile zonei. „Dragilor, bine ați venit la noi acasă! Avem sufrageria, dormitorul și baia și vreau să vă arăt și balconul care este pe toată suprafața apartamentului. Poți ieși și din dormitor, dar și din sufragerie. Vreau să mergem la piscină, la sala de fitness, au și piscină pentru copii și loc de joacă (...) Este și o plajă publică aproape, în caz că vreți să mergeți".
Cristi Borcea, om de afaceri și fost acționar la Dinamo, a dezvăluit că a cumpărat nu mai puțin de patru apartamente, pe care spera să le transforme într-o sursă consistentă de venit din chirii. De asemenea, influencerița Larisa Udilă a investit într-un apartament aflat încă în construcție, mizând pe creșterea valorii imobiliare în timp.
„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. - de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Mircea Brânzei. Ne-a zis «Domne, se dublează, se...». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62, totul pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%..., 2% îți rămân. Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să vinzi apartamentele, nu mai iei nici banii pe care i-ai dat...", dezvăluia Cristi Borcea, anul trecut.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica
Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase d ...
-
Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"
Poliția Capitalei anunța ca s-a sesizat din oficiu și a demarat verificari dupa apariția in spațiul public a informațiil ...
-
Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri
Autor: Aline de Diéguez 1. Nihil sine ratione Nimic nu este fara motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și pre ...
-
Ilegalitate gravă a Guvernului Bolojan - OUG adoptată de guvernul demis, deși inclusiv avizele interne spuneau că se încalcă legea
Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre Ministerul Economiei și Secretariatul Gen ...
-
PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor
Romania a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP dupa ce, printr-o decizie a premier ...
-
Războiul Statelor Unite pentru dominația energetică vizează o dominație asupra Europei și Asiei
În ciuda unor infrangeri militare evidente, razboiul dus de Statele Unite impotriva Iranului ar putea face parte d ...
-
Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității
Autor: Dr. Heather Lynn La sfarșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneza, devenit catolic, pe nume Jacob Fran ...
-
România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Refuzul autoritaților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din ...
-
Prezentăm "rețeta tuturor rețetelor": Big Pharma vrea să interzică un remediu miraculos împotriva cancerului care funcționează cu 85% rată de succes (lista ingredientelor)
Dr. William Makis, un oncolog canadian care folosește compuși reutilizați și inofensivi precum fenbendazolul și ivermect ...
-
Laptele care ne scapă printre degete: cum finanțează România fermele altora și își abandonează propriul sector
Datele comerciale pentru 2025, analizate și aduse in spațiul public de Ionuț Lupu, contureaza o realitate greu de ignora ...
-
De ce a venit de fapt Regele Charles la Donald Trump: Legea Amiralității Britanice redă suveranitatea SUA după 250 de ani printr-un ritual transmis global
Legea Amiralitații Britanice s-a modificat la 1 ianuarie 2026 pentru a pregati ca dupa 250 de ani (1776-2026) sa redea s ...
-
Ultimul capitol din cartea lui Daniel este o profeție despre sfârșitul timpurilor: Calculul biblic e pentru anul 2026!
"În acea vreme a sfarșitului, Mihail, marele prinț care apara poporul tau, se va ridica. Va fi o vreme de necaz cu ...
-
Un profesor de la Harvard confirmă printr-o declarație oficială pe proprie răspundere: "Vaccinurile Covid sunt arme biologice de distrugere în masă!"
Un profesor de drept de la Harvard, Francis A. Boyle, a depus o declarație oficiala sub juramant in care afirma ca vacci ...
-
Ba'al-Room Blitz: Proiectul Looking Glass și buncărul lui Donald Trump de sub Casa Albă
Autor: Dr. Heather Lynn De ani de zile lucrez la legatura dintre Proiectul Looking Glass și tradiția artefactelor sumeri ...
-
Dublu BIS si Turnul Babel financiar: Blackrock Investment Stewardship vrea tokenizarea activelor iar Bank of International Settlements moneda digitală
Evoluția sistemului financiar global este marcata de o colaborare stransa, dar adesea opaca, intre sectorul privat și ce ...
-
Jurnalista dată în judecată de directorul FBI dezvăluie cum a aflat de "comportamentul haotic și consumul excesiv de alcool" al lui Kash Patel
Jurnalista Sarah Fitzpatrick, de The Atlantic, data in judecata pentru defaimare de directorul FBI, Kash Patel, iși apar ...
-
Agențiile de spionaj recrutează studente frumoase de la facultățile de elită ale Rusiei pe care să le trimită în paturile țintelor occidentale
În universitațile din Rusia au loc recrutari de noi agenți secreți, care sa semene cu celebra Anna Chapman - arest ...
-
Fraudă imensă în ride-sharing la Bolt și Uber: „Comunicăm constant cu ANAF. Acționăm 100% conform indicațiilor"
Înt-un demers care a durat aproape doua luni, reporterii Economica au incercat sa testeze serviciile celor doi mar ...
-
Rețeaua homosexualilor: Un grup care e bine văzut și respectat de conservatorii politici și religioși din întreaga lume
Din cand in cand, e de folos lectura din arhivele CIA. O precizare - poza asta e din cartea aflata in biblioteca CI ...
-
Rugăciunea ONU folosită pentru a-l chema pe Anticrist. Un istoric care s-a infiltrat într-un ordin ocult conectat la Națiunile Unite rupe un deceniu de tăcere
Dr. Heather Lynn Ceea ce urmeaza sa impartașesc, nu am spus niciodata public și am pastrat acest lucru timp de mai bine ...
-
"Operațiunea Amurg" continuă fără mercenarii Wagner. Care sunt semnele că se pregătește un puci la adresa lui Vladimir Putin
Elita rusa este pregatita sa il inlature pe liderul de la Kremlin pentru a-și salva propriile averi, a declarat dizident ...
-
Sunt liderii mondiali posedați? Vaticanul tocmai a declarat o urgență globală: In fiecare dioceză din întreaga lume va fi și un exorcist!
Autor: Dr. Heather Lynn Celebrul jurnalist si realizator de emisiuni tv Tucker Carlson l-a numit pe președintele Donald ...
-
Cum i-au păcălit agenții sub acoperire pe hoții Coifului de la Coțofenești. Creierul din spatele operațiunii, dat de gol încă de la prima întâlnire cu presupușii cumpărători
Procesul celor trei barbați acuzați ca au furat anul trecut, dintr-un muzeu olandez, Coiful de la Coțofenești și trei br ...
-
De ce Grupul Bilderberg este cea mai puternică organizație secretă din lume și care este rolul ei în Noua Ordine Mondială
Autor: William Cooper Grupul Bilderberg a fost organizat in 1952 și numit dupa hotelul unde a avut loc prima sa intalnir ...
-
Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA
La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywood ...
-
Totul e un mare blat! Pariuri suspecte înainte de armistițiul dintre SUA și Iran: Câștiguri de sute de mii de dolari de persoană pentru 50 de conturi observate deocamdata
Mai multe conturi create recent pe platforma de predicții Polymarket au obținut caștiguri de sute de mii de dolari pebtr ...
-
Cursa înarmării pentru Sfântul Graal: Epstein, Peter Thiel și formula matematică pentru nemurire
Autor: Dr. Heather Lynn Pitagoreii au inecat un om pentru ca a divulgat un adevar matematic. Francmasonii au codificat ...
-
De la CNSAS - Olimpiada de la Los Angeles din 1984: unul din șase membri ai delegației României era informator al Securității
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a publicat pe pagina proprie de Facebook un documentce conține ...
-
Garda Forestieră Vrancea și Parchetele Focșani și Panciu anchetează un furt de masă lemnoasă de peste 500 de mii euro. Autorul e un cunoscut toporator: "Găbău - 13"
La sesizarea Bazei Experimentale Vidra din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin D ...
-
N-avem militari dar avem o armată de academicieni. Sute de privilegiați - politicieni, generali și "elite" de carton - încasează milioane din bani publici
Academia Romana are un numar maxim de membri titulari si de membri corespondenți de 181, iar numarul maxim al membrilor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu