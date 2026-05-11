Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"

Criza din Orientul Mijlociu a făcut ravagii în Dubai. Investitorii au intrat în panică deoarece numărul de turiști a scăzut dramatic. Autoritățile încearcă să ia măsuri pentru a reduce efectele crizei. Economia din Dubai a fost puternic afectată de scăderea numărului de vizitatori. Sectorul turistic este cel mai afectat. Acesta se confruntă cu o recesiune accentuată, companiile avertizând asupra unei atmosfere de „oraș fantomă".

Noile statistici de la Aeroporturile din Dubai arată că traficul de pasageri a scăzut semnificativ în primul trimestru al anului, cu cel puțin 2,5 milioane de pasageri în minus față de aceeași perioadă din 2025. În martie s-a înregistrat o scădere dramatică de 66%, deoarece mulți călători au evitat regiunea Golfului ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Într-o încercare de a restabili încrederea, Autoritatea Aviației Civile din Emiratele Arabe Unite a anunțat că toate restricțiile privind călătoriile aeriene introduse în timpul crizei au fost ridicate. Prin intermediul unui comunicat, oficialii au transmis că decizia a urmat unei „evaluări cuprinzătoare a condițiilor operaționale și de securitate".

Cu toate acestea, investitorii și angajații din turism spun că redresarea ar putea dura ceva timp. Angajata unui hotel din Dubai a vorbit pentru L'Espress despre o scădere bruscă a afacerilor. „Lucrurile au încetinit destul de mult timp de câteva săptămâni. Avem nevoie ca oamenii să se întoarcă", a spus ea. Un vizitator a descris - pentru aceeasi publicatie - terminalele în mod normal aglomerate de la Aeroportul Internațional Dubai ca fiind „goale" asemănătoare cu „orașele fantomă". Doar 51 din 90 de transportatori aerieni și-au reluat operațiunile pe aeroporturile din Dubai. Impactul este resimțit și de alte afaceri care au redus locurile de muncă și se confruntă cu o scădere a încrederii investitorilor.

Dubaiul, cunoscut drept un centru global stabil, încearcă să-i liniștească pe locuitori și vizitatori. Numeroase imagini cu liderii săi, mesaje publice și steaguri au împânzit orașul. În plus, autoritățile speră că ridicarea restricțiilor de călătorie va încuraja vizitatorii să se întoarcă. Reamintim ca foarte multi oameni de afaceri, politicieni, vedete, interlopi etc. din România au investit bani buni, de la cateva sute de mii de euro la cateva milioane pentru a achizitiona proprietati in Dubai, fiind convinsi ca acesta va fi un centru economic international al viitorului. Multi s-au gandit la afaceri imobiliare care sa-i faca multi-milionari. Acum au pierdut totul. Proprietatile nu mai valoreaza nimic. Pachetele de turism care la finalul anului trecut se vindeau cu zeci de mii de euro acum nu-si mai gasesc cumparatori nici pentru 2-3000 de euro.

Românii din Dubai

Dubaiul a fost, ani la rând, perceput drept unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru investiții imobiliare, atrăgând sume uriașe de bani din partea celebrităților românești. Însă odată cu escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, liniștea investitorilor s-a transformat în neliniște, iar numeroase vedete care dețin proprietăți în Emiratele Arabe Unite urmăresc cu sufletul la gură evoluția situației.

Printre cei foarte multi care au investit masiv în piața imobiliară din Dubai se numără Adi de la Vâlcea, Cristi Borcea, Cătălin Botezatu, Rares Bogdan, Victor Ponta, Delia Matache sau Armin Nicoară. La momentul achizițiilor, aceștia considerau orașul drept o oază de stabilitate și prosperitate, însă tensiunile recente le-au dat planurile peste cap. Marina Almășan a confirmat că fiul său, Victoraș Socaciu, stabilit în Dubai și angajat în domeniul IT, a cumparat în rate un apartament cu două camere pentru care plătea lunar 2.000 de euro. Investitii imobiliare in Dubai au si fratii Camataru, precum si alti lideri de clanuri interlope care alimenteaza piata distractiilor de aici cu droguri si femei dezvoltand prostitutia de lux.

Unul dintre cei mai mari fanfaroni cu pretentii de vedetă, asa-zisul designer Cătălin Botezatu, s-a lăudat, ca de obicei - vezi si scandaqlul ceasului fake furat - cu "locuința sa" spectaculoasă, situată la etajul 54 al unui zgârie-nori din metropolă. Ca de si in alte randuri, locuinta respectiva apartine unui protector de al lui Botezatu care-l lasa sa o folosească, dar e interesanta descrierea inchipuitului: „Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător. Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă. Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare."

Adi de la Vâlcea deține, la rândul său, un apartament în același oraș. „Eu merg foarte mult în Dubai. Eu stau în Dubai, sunt rezident, am casa mea acolo. Merg oarecum ca acasă, am și afaceri acolo. Nu a fost o alegere, m-am dus acolo, mi-a plăcut și a fost dragoste la prima vedere și oportunitățile care sunt acolo. Nu e un secret, cred că am dat 260.000 de euro, am un studio, un fel de garsonieră", a declarat cântărețul.

Claudia Puican și Armin Nicoară și-au prezentat cu mândrie casa din Dubai într-un videoclip publicat pe YouTube, evidențiind luxul și facilitățile zonei. „Dragilor, bine ați venit la noi acasă! Avem sufrageria, dormitorul și baia și vreau să vă arăt și balconul care este pe toată suprafața apartamentului. Poți ieși și din dormitor, dar și din sufragerie. Vreau să mergem la piscină, la sala de fitness, au și piscină pentru copii și loc de joacă (...) Este și o plajă publică aproape, în caz că vreți să mergeți".

Cristi Borcea, om de afaceri și fost acționar la Dinamo, a dezvăluit că a cumpărat nu mai puțin de patru apartamente, pe care spera să le transforme într-o sursă consistentă de venit din chirii. De asemenea, influencerița Larisa Udilă a investit într-un apartament aflat încă în construcție, mizând pe creșterea valorii imobiliare în timp.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. - de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Mircea Brânzei. Ne-a zis «Domne, se dublează, se...». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62, totul pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%..., 2% îți rămân. Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să vinzi apartamentele, nu mai iei nici banii pe care i-ai dat...", dezvăluia Cristi Borcea, anul trecut.