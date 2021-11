Cioclii Covid se intrec in nostradamisme: După Imbri si Cherecheș vine Jurma: "Sigur valul 5 va fi în februarie: va fi cu mai mulți morți ca valul 4!"

Medicii care apar din ce in ce mai des in media platita de guvern cu milioane de euro ca sa faca campanie de vaccinare, denumiti pe retelele de socializare "Cioclii Covid" - un grup reprezentat de Emilian Imbri, Razvan Cherecheș si Octavian Jurma, girati de Valeriu Gheorghita -, care la randul lor sunt sponsorizati de Big Pharma la congrese si conferinte internationale, se intrec in previziuni pentru "valul 5" pe care il dau ca sigur.

Primul care a anuntat Apocalipsa Covid din 2022 a fost Emilian Imbri care a amenintat nevaccinatii: "Iarna asta pamantul va fi tare si inghetat", dupa care a mers in pas cu anuntul reprezentantului OMS pentru Europa: se anunta mii si mii de morti pe zi. Tot Imbri, un politruc fara studii ample ajuns manager de spital pe "abilitati" de consilier al diversilor politicieni, a mai zis: "A trecut vremea poveștilor. E vremea dictaturii medicale... Trebuie să sperii, nu mai e timp să convingi!" Dupa Imbri a sosit Cherecheș care a zis ca "valul 5 o sa fie extrem de agresiv si numai vaccinarea il va putea atenua", sfatuind autoritatile sa ajunga la cel putin 10 milioane de romani vaccinati cu serurile experimentale. Dupa cei doi s-a exprimat, nostradamian, Alexandru Rafila (ce-i drept ceva mai temperat), inainte sa-si preia portofoliul de ministru in guvernul militarizat Nicolae Ciuca: "Valul 5 va veni pe 15 ianuarie (sic!) dupa sarbatorile de iarna..."

Cum nu putea sa lipseasca de pe esicherul vaccinarii, medicul Octavian Jurma estimează că în România numărul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2 va crește ușor în decembrie, iar valul 5 al pandemiei va începe la 1 februarie 2020 (la data exacta nu se intelege cu Rafila, se pare, dar asa e intre clarvizionari). "În prezent, situația este mai gravă decât se crede deoarece nu se fac teste. În opinia mea, România e între cele două valuri, pe un platou, urmat de debutul unui nou val 5 în februarie-martie, după modelul valului 3, dar mai agresiv daca nu se accelereaza vaccinarea.", mai spune specialistul.

De la aceasta masa a "cabalei coronavirusului" nu putea sa lipseasca nici coordonatorul campaniei de vaccinare, o operatiune militarizata in toata lumea. Seful CNCAV e de parere ca urmeaza prapadul daca nu se ajunge in urmatoarele doua luni la 10 milioane de romani vaccinati. "Un scenariu mult mai sinistru este că valul 4 este de fapt întârziat cu 2 luni în România (septembrie) față de valul 4 din Franța sau Italia și va fi urmat peste 2 luni, în ianuarie, de o recidivă mai agresivă chiar decât valul 4.", scenariu enunțat și de col. dr. Valeriu Gheorghiță.