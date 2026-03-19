Cometa C/2026 A1 care se prăbușește-n Soare în aprilie e văzută ca Marele Semn al Apocalipsei. O altă cometă trece mai aproape de Tera

Cometa C/2026 A1 MAPS captează atenția astronomilor, fiind un membru al familiei de comete „sungrazer” (care „razuie” Soarele) Kreutz. Aceasta se îndreaptă spre periheliu (punctul cel mai apropiat de Soare), care va avea loc pe 4 aprilie. Conform altor calcule ea ar urma sa fie captată pe 4 aprilie de gravitatia solară, urmand a se "prăbuși" în 5 aprilie pe suprafata astrului central.

La punctul maxim de apropiere, cometa se va afla la doar 0,005 unități astronomice de Soare, o distanță mai mică decât cea dintre Pământ și Lună. În prezent, imaginile surprinse de astronomi arată o cometă care strălucește intens și capătă culoare, având deja o magnitudine mai luminoasă de pragul de 10. Datorita probabilitatii mari de a se lovi de Soare exact pe 5 aprilie cand este Paștele Catolic, aceasta mai este denumita si ca "marele semn al Apocalipsei".

În prezent, MAPS este mai luminoasă decât a fost celebra cometă Lovejoy (2011) la aceeași distanță față de Soare. Deși nu pare să atingă încă nivelul cometei Ikeya-Seki din 1965 (care a fost vizibilă în plină zi), MAPS este stabilă și nu prezintă semne de dezintegrare prematură. Dacă își menține traiectoria actuală, ar putea deveni „Marea Cometă a anului 2026” sau chiar a deceniului.

Există două scenarii majore pentru momentul periheliului:

Supraviețuirea: Cometa trece pe lângă Soare, accelerează masiv și oferă un spectacol vizual spectaculos pe cer.

Impactul: Din cauza traiectoriei extrem de apropiate, cometa ar putea lovi Soarele. Dacă se întâmplă acest lucru, ar putea declanșa o ejectie de masă coronală (CME) semnificativă sau alte evenimente de vreme spațială.

În concluzie, C/2026 A1 MAPS este un obiect cosmic de urmărit îndeaproape în următoarele săptămâni, evoluția strălucirii sale fiind decisivă pentru spectacolul pe care îl va oferi.

Detalii Tehnice (Orbita):

Data Periheliului: 4 aprilie 2026.

Distanța Minimă de Soare: Aproximativ 159.000 - 160.000 km de suprafața solară (0,0057 AU).

Viteza Orbitală Maximă: Peste 550 km/s în momentul apropierii maxime.

Înclinație: Aproximativ 144,5 grade (orbită retrogradă).

Perioadă Orbitală: Aproximativ 1.700 - 1.900 de ani.

Vizibilitate din România (Intervale Orare):

Până la sfârșitul lunii martie: Vizibilă seara, după apus, foarte jos pe orizontul vestic, în constelația Cetus. Necesită telescop (magnitudine ~9-10).

4 Aprilie (Ziua Periheliului): Ar putea deveni extrem de strălucitoare (magnitudine estimată între -4 și -9), fiind teoretic vizibilă în plină zi lângă Soare.

După 4 Aprilie (Seara): Dacă supraviețuiește, coada cometei ar putea fi vizibilă imediat după apus (între orele 20:30 și 21:30), ridicându-se vertical din orizontul vestic. Pe 8 și 10 aprilie se va afla în apropierea planetei Venus.

Alte obiecte cerești în aprilie

Luna aprilie va fi bogată în evenimente astronomice, deoarece o altă cometă, C/2025 R3 PanSTARRS, va ajunge la periheliu pe 19 aprilie, fiind de asemenea posibil să devină vizibilă cu ochiul liber. Spre deosebire de MAPS, aceasta trece la o distanță mai sigură de Soare și va fi vizibilă mai mult timp.

Detalii Tehnice (Orbita):

Data Periheliului: 19 - 20 aprilie 2026.

Distanța Minimă de Soare: Aproximativ 76 milioane km (0,5 AU).

Apropierea de Pământ: 27 aprilie 2026, la o distanță de circa 71 milioane km.

Vizibilitate din România (Intervale Orare):

Mijlocul lunii aprilie (Dimineața): Cel mai bun interval de observare este înainte de răsăritul Soarelui, în jurul orei 04:40 - 05:00 AM, foarte jos pe orizontul est-nord-est (ENE).

Sfârșitul lunii aprilie (Seara): După periheliu (20 aprilie), cometa se mută pe cerul de seară. Va putea fi căutată imediat după apus (după ora 20:45), în constelațiile Pisces și apoi Cetus.

Strălucire: Se preconizează că va atinge magnitudinea 1 sau chiar 5, fiind vizibilă cu ochiul liber din zone cu cer negru sau prin binoclu din zone suburbane.