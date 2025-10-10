Comisia Europeană investighează Snapchat, YouTube, Apple și Google privind protecția minorilor

Comisia Europeană a anunțat vineri într-un comunicat primele acțiuni oficiale de investigare a marilor platforme digitale în ceea ce privește siguranța minorilor, în conformitate cu noile Ghiduri privind protecția minorilor din cadrul Actului privind Serviciile Digitale (Digital Services Act - DSA).

Instituția solicită Snapchat, YouTube, Apple și Google să ofere informații detaliate despre sistemele lor de verificare a vârstei, precum și despre măsurile prin care împiedică accesul minorilor la produse ilegale (precum droguri sau țigări electronice) ori la conținut dăunător, cum ar fi materialele care promovează tulburările alimentare.

„Vom face tot ce este necesar pentru a asigura bunăstarea fizică și mentală a copiilor și adolescenților online. Totul începe cu platformele digitale", a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv pentru Suveranitate Tehnologică.

„Acestea au obligația de a garanta siguranța minorilor - fie prin măsurile prevăzute în ghidurile privind protecția minorilor, fie prin soluții proprii, la fel de eficiente. Astăzi, împreună cu autoritățile naționale din statele membre, evaluăm dacă măsurile luate până acum chiar protejează copiii."

În ceea ce privește Snapchat, Comisia solicită informații despre modul în care platforma împiedică accesul copiilor sub 13 ani, contrar propriilor termeni de utilizare, și despre instrumentele folosite pentru a bloca vânzarea de bunuri ilegale către minori, precum țigări sau droguri.

Comisia cere de la YouTube detalii suplimentare nu doar despre sistemul de verificare a vârstei, ci și despre algoritmul de recomandare a conținutului, în contextul unor relatări recente care indică faptul că minorii sunt expuși la materiale potențial nocive.

În cazul Apple App Store și Google Play, investigația se concentrează pe gestionarea riscurilor legate de descărcarea aplicațiilor ilegale sau dăunătoare, cum ar fi aplicațiile de jocuri de noroc sau instrumentele care pot genera conținut sexualizat fără consimțământ („nudify apps").

De asemenea, Comisia vrea să afle cum sunt aplicate evaluările de vârstă ale aplicațiilor din cele două magazine digitale.

Pentru a asigura o aplicare eficientă și uniformă a regulilor privind protecția minorilor pe toate platformele - mari sau mici - Comisia Europeană colaborează cu autoritățile naționale pentru a identifica platformele care prezintă cel mai mare risc pentru copii.