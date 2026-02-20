Care au fost legumele și fructele cu cele multe pesticide, descoperite în România. Raportul oficial al Autorității Naționale Fitosanitară

Care au fost legumele și fructele cu cele multe pesticide, descoperite în România. Raportul oficial al Autorității Naționale Fitosanitară

Autoritatea Națională Fitosanitară a publicat Raportul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide pentru anul 2025. Acesta arată că au existat produse la care s-au înregistrat depășiri ale limitelor maxime admise (LMA).

Au fost analizate 4.092 de probe (legume, fructe și cereale). 45 de probe (1,1%) au fost neconforme (peste LMA). Din 3.059 de probe de legume, 40 (1,3%) au fost neconforme. Cele mai afectate, după numărul de probe cu depășiri, au fost:

  • Roșii/tomate - 23 probe neconforme (23 din 968; ~2,4%)
  • Salată - 9 probe neconforme (9 din 262; ~3%)
  • Leuștean - 2 probe neconforme (2 din 39; ~5%)
  • Fasole păstăi - 2 probe neconforme (2 din 60; ~3%)
  • Țelină cu frunze - 2 probe neconforme (2 din 26; ~8%)
  • Spanac - 1 probă neconformă (1 din 156; ~1%)
  • Mărar - 1 probă neconformă (1 din 42; ~2%)

Ca procent de probe neconforme, iese în evidență țelina cu frunze (8%) și leușteanul (5%), dar pe volum de depășiri cele mai multe cazuri au fost la tomate.

Din 914 probe de fructe, doar 4 (0,4%) au depășit LMA. Produsele la care s-au găsit depășiri au fost:

  • Căpșuni - 1 probă neconformă (1 din 91; ~1,1%)
  • Piersici - 1 probă neconformă (1 din 66; ~1,5%)
  • Pere - 1 probă neconformă (1 din 53; ~2%)
  • Mere - 1 probă neconformă (1 din 151; ~0,66%)

Unde se găsesc cel mai des urme de pesticide (dar sub limită)

Raportul arată că, la fructe, proporția probelor cu reziduuri sub limită este mai mare decât la legume:

  • Legume: 29,3% cu reziduuri sub LMA
  • Fructe: 54,6% cu reziduuri sub LMA

Exemple cu pondere mare de reziduuri sub LMA (conforme)

  • Leuștean: 74% cu reziduuri sub LMA
  • Salată: 63% cu reziduuri sub LMA
  • Mărar: 67% cu reziduuri sub LMA
  • Struguri de masă: 90% cu reziduuri sub LMA (fără depășiri)

Documentul indică faptul că probele neconforme au fost asociate cu diverse substanțe active (insecticide/fungicide), iar la legume se remarcă faptul că ponderea reziduurilor detectate provine în principal din tratamente cu fungicide, urmate de insecticide și erbicide.

