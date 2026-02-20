Donald Trump iar manipulează bursele și piețele globale: A anunțat ca probabil va ataca Iranul in 10 zile și a explodat pretul petrolului
Postat la: 20.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele Donald Trump a prelungit joi termenul pentru luarea unei decizii militare cu privire la Iran, declarând reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One că acordă Teheranului „10-15 zile, cam atât, maximum" pentru a accepta un acord cu SUA în domeniul nuclear. În tot acest timp, piețele internaționale reacționează, iar prețurile petrolului au urcat la maximul ultimelor șase luni.
„Fie vom ajunge la un acord, fie va fi ceva nefericit pentru ei", a repetat el ameninţarea pe care o formulase şi în timpul discursului de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. Joi dimineaţă, Trump a sugerat că va şti în 10 zile dacă este posibilă încheierea unui acord cu Iranul. „Poate că va trebui să facem un pas mai departe. Sau poate că nu. Poate că vom ajunge la un acord", a declarat Trump în discursul său de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. „Veţi afla probabil în următoarele 10 zile", adăugase preşedintele.
Preţurile petrolului au crescut joi în creştere cu aproximativ 2%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni, pe fondul temerilor privind un posibil conflict militar între Statele Unite şi Iran, tensiuni care se amplifică în Orientul Mijlociu, una dintre cele mai importante regiuni producătoare de ţiţei din lume, transmite Reuters.
Cotaţia petrolului Brent a urcat cu 1,44 dolari (+2,05%), la 71,79 dolari pe baril, iar WTI a crescut cu 1,47 dolari (+2,25%), la 66,66 dolari. După avansul de peste 4% de miercuri, Brent a atins cel mai ridicat nivel de închidere din 31 iulie, iar WTI maximul de la 1 august. Creşterea preţului petrolului a fost determinată de intensificarea riscurilor geopolitice şi de temerea investitorilor că SUA ar putea lansa un atac asupra Iranului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trump este „prost ca o vulpe", spune un profesor de la Yale care are mai multa experiență cu președintele SUA decât oricine
Jeffrey Sonnenfeld, celebru profesor de la Universitatea Yale, il analizeaza pe președintele american intr-o noua carte ...
-
Efectul Chemtrails: Vârstnicii expuși poluării aerului, în pericol crescut de Alzheimer. Un nou studiu a analizat datele a aproape 30 de milioane de persoane
Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Emory, SUA, arata ca persoanele varstnice expuse pe termen lu ...
-
Care au fost legumele și fructele cu cele multe pesticide, descoperite în România. Raportul oficial al Autorității Naționale Fitosanitară
Autoritatea Naționala Fitosanitara a publicat Raportul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide ...
-
Trump face o diversiune ca sa abata atenția de la dosarul Epstein care-l priveste: ordonă Pentagonului să dezvăluie toate informațiile despre extratereștrii
Președintele Donald Trump a declarat vineri ca va ordona Pentagonului și altor agenții guvernamentale sa faca publice do ...
-
Prognoza meteo pentru patru săptămâni: Când vine primăvara
Administrația Naționala de Meteorologie a publicat vineri estimarile meteo pentru intervalul 23 februarie - 23 martie 20 ...
-
Se amplifică tensiunile, după ultimatumul dat de Donald Trump: Iranul a trimis o scrisoare de amenințare
Iranul si-a reiterat amenintarile impotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu in cazul unui atac, intr-o scrisoare ...
-
Președintele Nicușor Dan vorbește despre o mare companie americană care va trata minerale rare în România împreună cu Nuclearelectrica
Președintele Nicușor Dan a declarat marți ca o mare companie americana ar putea trata minerale rare in Romania, la Feldi ...
-
Prințul Andrew, fratele Regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui. Decizia ar avea legătură cu dosarele Epstein
Prințul Andrew, al doilea fiu al prințului Philip și al reginei Elisabeta a II-a, fratele mai mic al Regelui Charles al ...
-
Povestea româncei care a crezut până la sfârșitul vieții că poate aduce ploaia pe pământ. Ștefania Mărăcineanu, savanta aflată la un pas de Premiul Nobel
Ștefania Maracineanu s-a nascut in Bucuresti la 18 iunie 1882. A urmat cursurile Scolii Normale „Elena Doamna", ab ...
-
Robotica chineză din nou în prim-plan: Umanoidul care sfidează limitele echilibrului și coordonării - Stiripesurse.md
Robotul umanoid L7 din China executa un dans tradițional cu sabie, demonstrand un control avansat prin inteligența artif ...
-
Povestea „Sărutului" lui Brâncuşi așezat pe mormântul unei misterioase rusoaice în cimitirul Montparnasse
Una dintre versiunile celebrului „Sarut" al lui Constantin Brancusi, instalata acum 115 ani pe mormantul unei mist ...
-
Partenerei lui Ilie Bolojan i-au crescut veniturile cu cel puțin 40% de când se ține de mână cu premierul-lider de partid
Ioana Fașie, partenera premierului Ilie Bolojan, este asistenta medicala principala cu studii superioare la Spitalul Jud ...
-
„Metoda Porumbelul" face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
În loc sa forțeze ușile, hoții folosesc diverse abordari: unii pretind ca sunt rude, alții se prezinta drept vecin ...
-
Noua armă teribilă cu care Kim Jong Un vrea să sperie lumea - Poate lansa focoase nucleare într-un ritm infernal
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficiala a unui impunator lansator multiplu de rachete capab ...
-
Șefa ANM anunță Gerocalipsa! România se va confrunta în weekend cu temperaturi de până la minus 15 grade Celsius
Șefa ANM, Elena Mateescu, anunța faptul ca gerul revine in Romania. Temperaturile geroase se vor face simțite in Romania ...
-
Unde a ajuns să locuiască Liviu Dragnea. Fostul șef al PSD nu mai are nicio casă pe numele său și a apelat la o soluție de compromis
În urma cu cațiva ani, Liviu Dragnea era unul dintre cei mai puternici oameni politici din țara noastra. Condamnar ...
-
Familia Pavăl de la Dedeman, care a cumpărat reţeaua Carrefour a fost consiliateă de celebra bancă de investiţii Rothschild & Co
Rothschild & Co, celebra banca fondata la inceputul secolului XIX de catre Nathan Mayer Rothschild, este cea care va ...
-
Un medicament comun pentru diabet, asociat cu „longevitate excepțională" la femei
Nu doar ca metforminul ajuta la gestionarea eficienta a diabetului de tip 2, dar ar putea oferi femeilor in varsta șanse ...
-
Viață după moarte pe Facebook: Meta brevetează „clone digitale" care pot posta în numele celor decedați
Compania a obținut recent aprobarea unui brevet care descrie un sistem bazat pe inteligența artificiala capabil sa menți ...
-
Persoanele cu hancicap își port pierde indemnizațiile dacă nu plătesc taxele la timp
Guvernul a publicat astazi, in transparența decizionala, proiectul de Ordonanța de Urgența privind masuri in administraț ...
-
Cazul pedofilului Jeffrey Epstein: Anchetatorii caută persoanele omorâte care ar fi fost îngropate pe terenul fortăreței de la ferma Zorro
O comisie bipartidica va solicita marturii de la supraviețuitoarele presupuselor abuzuri sexuale comise la ferma situata ...
-
150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, marcați printr-un film-eveniment la Muzeul Țăranului Român
Anul in care se implinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brancuși este unul cu o semnificație speciala pentru ...
-
Amusnet Interactive: 10 ani de existență și o prezență importantă la ICE Barcelona 2026
Amusnet Interactive (fosta EGT Interactive) a sarbatorit 10 ani de existența cu o prezența importanta la ICE Barcelona, ...
-
Cui bono?! O întrebare importantă rămâne deocamdată fără răspuns: cine a scos brusc dosarele Epstein și cu ce scop?
Autor: Peter Hänseler Masele se bucura de caderea celor bogați și puternici, impotmoliți in imbroglio-uri perverse ...
-
Cursa submarinelor nucleare e pe cale să inceapă, iar Washingtonul are motive serioase de îngrijorare
China și-a intensificat producția de submarine nucleare in ultimii cinci ani pana in punctul in care lanseaza submarine ...
-
Semnal de alarmă la nivel global. SUA vor să reia testele nucleare: "Nu vom rămâne într-o poziţie intolerabilă de dezavantaj față de China și Rusia"
Statele Unite sunt pregatite sa efectueze teste nucleare de mica putere si sa puna capat moratoriului lor in vigoare de ...
-
NASA își modifică regulile de securitate pentru a depăși problemele cu rachetele Artemis
NASA are, zilele acestea, un adversar care nu face zgomot, nu apare in poze și nu ține cont de ambiții politice sau de c ...
-
Poți trăi cu un singur plămân? Răspunsul unui chirurg toracic din București
Teama de a ramane cu un singur plaman este una dintre cele mai profunde griji pe care un pacient o poate resimți in cabi ...
-
Asta se întâmplă astăzi în România: Efectul de stup a intrecut efectul de turmă!
Efectul de turma este super cunoscut, il știe toata lumea și este mereu folosit pentru a coordona masele. În schim ...
-
Ce produse profesionale se folosesc pentru întreținerea pardoselilor în restaurante în 2026? TOP 6 recomandări care fac diferența
În industria HoReCa, pardoseala este unul dintre cele mai solicitate elemente ale unei locații. Traficul intens, r ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu