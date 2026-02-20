Donald Trump iar manipulează bursele și piețele globale: A anunțat ca probabil va ataca Iranul in 10 zile și a explodat pretul petrolului

Preşedintele Donald Trump a prelungit joi termenul pentru luarea unei decizii militare cu privire la Iran, declarând reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One că acordă Teheranului „10-15 zile, cam atât, maximum" pentru a accepta un acord cu SUA în domeniul nuclear. În tot acest timp, piețele internaționale reacționează, iar prețurile petrolului au urcat la maximul ultimelor șase luni.

„Fie vom ajunge la un acord, fie va fi ceva nefericit pentru ei", a repetat el ameninţarea pe care o formulase şi în timpul discursului de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. Joi dimineaţă, Trump a sugerat că va şti în 10 zile dacă este posibilă încheierea unui acord cu Iranul. „Poate că va trebui să facem un pas mai departe. Sau poate că nu. Poate că vom ajunge la un acord", a declarat Trump în discursul său de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. „Veţi afla probabil în următoarele 10 zile", adăugase preşedintele.

Preţurile petrolului au crescut joi în creştere cu aproximativ 2%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni, pe fondul temerilor privind un posibil conflict militar între Statele Unite şi Iran, tensiuni care se amplifică în Orientul Mijlociu, una dintre cele mai importante regiuni producătoare de ţiţei din lume, transmite Reuters.

Cotaţia petrolului Brent a urcat cu 1,44 dolari (+2,05%), la 71,79 dolari pe baril, iar WTI a crescut cu 1,47 dolari (+2,25%), la 66,66 dolari. După avansul de peste 4% de miercuri, Brent a atins cel mai ridicat nivel de închidere din 31 iulie, iar WTI maximul de la 1 august. Creşterea preţului petrolului a fost determinată de intensificarea riscurilor geopolitice şi de temerea investitorilor că SUA ar putea lansa un atac asupra Iranului.