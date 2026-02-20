Trump este „prost ca o vulpe", spune un profesor de la Yale care are mai multa experiență cu președintele SUA decât oricine

Jeffrey Sonnenfeld, celebru profesor de la Universitatea Yale, îl analizează pe președintele american într-o nouă carte apărută, intitulată: "Cele zece porunci ale lui Trump" ("Trump's Ten Commandments"). Într-o discuție sinceră, profesorul a vorbit în cadrul podcastului Raging Moderates cu Scott Galloway și Jessica Tarlov, în Statele Unite, potrivit Yahoo News.

Sonnenfeld spune că are mai multă experiență cu Donald Trump decât oricine din actuala Casă Albă și din primul său mandat, cu excepția membrilor familiei. Acum, analistul l-a atacat și l-a descifrat pe Trump, spunând că el este "prost ca o vulpe", dar este înzestrat cu ceva special, o "inteligență incredibilă a străzii". Profesorul de la Yale a mai explicat că liderii de afaceri îl subestimează pe Trump pe propriul risc.

Sonnenfeld, care reunește frecvent directori generali de top pentru a discuta despre implicarea civică în cadrul Institutului de Leadership de la Yale, a respins ideea că comportamentul controversat al lui Trump este impulsiv. „Doar pentru că Trump pare adesea convingător de ignorant nu înseamnă că este prost", a spus el pentru Fortune. „Știm din mitologie și știință, de-a lungul secolelor și culturilor, că până și vulpile pot fi păcălite uneori", a mai declarat, menționând că a fost adesea un critic al lui Trump, dar l-a și lăudat ocazional.

El a susținut că Trump "știe despre ce vorbește". Sonnenfeld este un influent vorbitor despre leadership, cu perioade lungi atât la Harvard, cât și la Yale, care îl cunoaște pe Trump de ani de zile și a fost unul dintre primii care au prezis că va candida la președinție. De asemenea, el susține că a avut zeci de conversații și apeluri față în față cu Trump. De exemplu, a spus că liderul SUA a luat adesea legătura cu el în timpul primei sale campanii, chiar dacă știa că Sonnenfeld o susținea pe Hillary Clinton.

Una dintre cele mai eficiente tactici ale lui Trump este un dispozitiv de distragere a atenției pe care Sonnenfeld îl numește „zidul sunetului". Făcând o comparație cu producătorul de discuri pop-rock din anii 1960, Phil Spector, și tehnica sa de suprapunere a instrumentelor pentru a crea o experiență sonoră copleșitoare, Sonnenfeld a explicat că Trump menține „atât de multe instrumente sunând simultan" încât dezorientează publicul.

Fie că este vorba de amenințări cu anexarea Groenlandei sau de atacuri asupra Venezuelei, Sonnenfeld a spus că a ajuns să le considere „dispozitive strategice deliberate" menite să îndepărteze conversația de problemele interne dăunătoare - cum ar fi pierderea asigurării medicale de către milioane de oameni sau apariția lui Trump în dosarele Jeffrey Epstein. Sonnenfeld a remarcat că „zidul sonor" al lui Trump a luat o întorsătură mai sumbră recent. Desigur, aceasta a fost o referire la postarea unui videoclip rasist generat de inteligența artificială despre Barack și Michelle Obama.

Sonnenfeld a caracterizat aceste provocări nu drept mesaje subtile, ci drept „venin rasial", utilizat pentru că Trump trebuia să schimbe subiectul, probabil din cauza unor dezvăluiri noi din dosarele Epstein. „Utilizarea rasei este întotdeauna... o soluție a ticăloșilor și nu este mai presus de asta", a declarat Sonnenfeld, care a declarat că, deși Trump este o figură bine mediatizată, majoritatea „șoptesc bârfele celor din interior dezamăgiți și repetă lamentările istoricilor politici".

Această carte, însă, își propune să ofere o perspectivă practică asupra următoarelor mișcări ale lui Trump; este prima scrisă de un specialist în leadership care îl cunoaște personal pe liderul SUA și i-a studiat mecanismele de conducere timp de un sfert de secol. Sonnenfeld a spus că un exemplu clar al acestor „porunci" este scandalul în desfășurare care îl implică pe secretarul Comerțului, Howard Lutnick. Când a fost întrebat cum gestionează un lider precum Trump o astfel de răspundere, Sonnenfeld a remarcat: „Trump nu își cere niciodată scuze", contrastându-l cu foștii politicieni care au demisionat din rușine.

Cu toate acestea, Sonnenfeld a prezis că utilitatea lui Lutnick ar putea expira, explicând că aude de la directorii generali din culise că acesta are o reputație în declin, în ciuda unei lungi cariere pe Wall Street. Una dintre poruncile lui Trump, a adăugat Sonnenfeld, este ca el să „se îndepărteze de cei care pierd". S-ar putea ca, în cele din urmă, să-l lase liber pe Lutnick, nu din obligație etică, ci pentru că a devenit o povară. Această carte, a declarat Sonnenfeld, va fi singura „care decodează ceea ce oamenii cred în mod eronat că este nebunia lui Trump, pentru a dezvălui tiparul din spatele a ceea ce face și a sugera acțiuni pentru a anticipa și a răspunde manevrelor sale".