Trump face o diversiune ca sa abata atenția de la dosarul Epstein care-l priveste: ordonă Pentagonului să dezvăluie toate informațiile despre extratereștrii

Președintele Donald Trump a declarat vineri că va ordona Pentagonului și altor agenții guvernamentale să facă publice documentele guvernamentale referitoare la viața extraterestră și OZN-uri.

„Având în vedere interesul enorm manifestat, voi da instrucțiuni secretarului de război și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP) și obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante", a declarat el într-o postare pe Truth Social.

Declarațiile lui Trump vin după ce fostul președinte Barack Obama a atras atenția mass-media în weekend, când a părut să confirme existența extratereștrilor într-un interviu cu gazda podcastului Brian Tyler Cohen. „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut", a spus Obama când a fost întrebat dacă extratereștrii sunt reali. Fostul președinte a clarificat ulterior într-o postare pe Instagram că se referea la probabilitatea statistică ca viața să existe pe alte planete, având în vedere vastitatea universului.

„Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât șansele ca extratereștrii să ne fi vizitat sunt mici, iar în timpul președinției mele nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi", a scris el. Preşedintele american a afirmat joi că predecesorul său, Barack Obama, a divulgat „informaţii clasificate" când a sugerat pe un ton uşor relaxat, într-un podcast, că extratereştrii există cu adevărat, relatează AFP.

„A divulgat informaţii clasificate, nu ar fi trebuit să facă asta", a spus Donald Trump, întrebat în avionul prezidenţial despre recentele declaraţii ale lui Barack Obama. „Nu ştiu dacă sunt reali sau nu", dar fostul preşedinte democrat „a comis o greşeală enormă", a afirmat Donald Trump, care nu ratează niciodată ocazia de a-şi critica predecesorul, recent transformat în maimuţă împreună cu soţia sa Michelle Obama într-un videoclip difuzat pe contul Truth Social al actualului preşedinte.