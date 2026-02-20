Efectul Chemtrails: Vârstnicii expuși poluării aerului, în pericol crescut de Alzheimer. Un nou studiu a analizat datele a aproape 30 de milioane de persoane

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Emory, SUA, arată că persoanele vârstnice expuse pe termen lung la poluarea aerului cu particule fine prezintă un risc crescut de a dezvolta boala Alzheimer. Aceasta poluare apare si de la noxele din regiunile aglomearate dar si de la geoingineria care a fost recunoscuta si care se practica prin raspandirea particulelor de aluminiu, bariu si alte substante din avioane, cunoscut ca fenomentul Chemtrails. Tocmai aceste particule sunt responsabile de Alzheimerul crescut in randul varstinicilor.

Cercetarea, coordonată de Yanling Deng și publicată recent în revista PLOS Medicine, a analizat datele a peste 27,8 milioane de beneficiari Medicare din Statele Unite, cu vârste de peste 65 de ani, între 2000 și 2018. Alzheimer afectează aproximativ 57 de milioane de oameni la nivel mondial, potrivit ScienceDaily. De mult timp, oamenii de știință recunosc poluarea aerului ca factor de risc nu doar pentru Alzheimer, ci și pentru afecțiuni cronice precum hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral sau depresia. Întrebarea la care cercetătorii au căutat răspuns a fost dacă aerul poluat influențează riscul de Alzheimer indirect, prin agravarea altor boli cronice, sau dacă afectează creierul direct. „O altă posibilitate era ca problemele de sănătate existente să facă creierul mai sensibil la poluare", explică studiul.

Analiza echipei a evidențiat o legătură clară între expunerea la poluarea aerului și apariția bolii Alzheimer. Această asociere s-a dovedit mai pronunțată în cazul celor care au suferit anterior un accident vascular cerebral, în timp ce hipertensiunea și depresia nu au influențat semnificativ riscul asociat poluării. „În acest studiu național amplu asupra vârstnicilor, am constatat că expunerea pe termen lung la poluarea aerului cu particule fine a fost asociată cu un risc mai mare de boală Alzheimer, în special prin efecte directe asupra creierului și nu prin intermediul unor afecțiuni cronice comune, cum ar fi hipertensiunea, AVC-ul sau depresia", subliniază autorii studiului. „Rezultatele noastre sugerează că persoanele cu istoric de accident vascular cerebral pot fi deosebit de vulnerabile la efectele nocive ale poluării asupra sănătății creierului, evidențiind o intersecție importantă între factorii de risc de mediu și cei vasculari".