Aparate de masaj: cum să alegi soluția potrivită pentru relaxarea musculară

Vedem că munca de birou a devenit normă și că orele petrecute în scaun afectează postura și starea de sănătate. Tensiunea acumulată produce durere și senzație de rigiditate greu de gestionat. În multe situații masajul, este soluția care ajută la detensionare și care asigură stare generală de bine. Nu este nevoie să mergi mereu la masaj profesional, uneori automasajul, realizat cu aparate specializate face mai mult decât îți închipui. În rândurile următoare descoperi mai multe detalii despre dispozitivele de masaj pe care le poți folosi acasă cu ajutorul cărora poți gestiona durerile cotidiene.

Când să alegi un dispozitiv cu vibrații și ce trebuie să știi despre acest aparat pentru masaj

Dacă ai dureri moderate, senzație de oboseală musculară sau rigiditate la final de zi, ai putea folosi un aparat masaj cu vibrații. Acesta este ușor de utiliza. Procesul de automasaj se realizează prin orientarea dispozitivului în zonele afectate. Funcționează prin stimularea superficială a mușchilor. În proces se activează circulația și se induce starea de relaxare. Este potrivit pentru a relaxa zona spatelui și coapsele, locuri unde tensiunea este de obicei difuză. Când alegi un aparat de masaj cu vibrații acordă atenție intensității. Este potrivit un model cu mai multe viteze și cu o construcție ergonomică, care își face treaba bine și lasă o senzație de relaxare. Pentru dureri persistente și intense, aparatele cu vibrații simple pot fi ineficiente, de aceea în astfel de situații ar trebui să verifici alte soluții.

Descoperă ce înseamnă eliminarea tensiunii și recuperare musculară: cum alegi un pistol masaj

Dacă durerile pe care le simți sunt intense, localizate și sunt asociate cu noduri musculari ai putea opta pentru un pistol masaj. Acest dispozitiv utilizează percuția, care aplicată în straturile superficiale ale țesutului muscular, facilitează eliberarea punctelor de tensiune și accelerează relaxarea.

Pentru mai mult confort, perioadele de stat la birou, trebuie alternate cu mici pauze active. Câteva exerciții de întindere executate între perioadele de ședere ajută la întinderea mușchilor și contribuie la eliminarea tensiunii. Dacă acestea nu sunt suficiente, pistolul de masaj ajută. Pentru alegerea unui produs bun ar trebui să se țină cont de autonomia bateriei, nivelul de zgomot și diversitatea capetelor de masaj.

Masajul realizat după o zi de muncă aduce beneficii pentru sănătate, el ajută organismul să se relaxeze, îmbunătățește circulația sangvină și favorizează la eliberarea de endorfine.

Sursă de imagine: romaset - stock.adobe.com