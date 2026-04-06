Computerele viitorului ar putea folosi neuroni umani. Un startup spune că a reușit deja

O companie australiană, Cortical Labs, susține că a dezvoltat un sistem care poate rula cod pe neuroni umani crescuți în laborator. Proiectul vine cu o direcție complet diferită față de computerele clasice, bazate pe siliciu.

Ideea nu înseamnă că vom avea laptopuri cu „creier uman", ci că anumite procese de calcul pot fi realizate folosind celule vii. Miza este clară, cu un consum mai mic de energie și sisteme mai eficiente.

Sistemul combină neuroni obținuți din celule stem cu cipuri din siliciu echipate cu microelectrozi. Neuronii sunt crescuți în laborator și apoi integrați pe aceste cipuri, care pot trimite și primi semnale electrice.

În acest mod, cercetătorii pot comunica direct cu rețeaua de neuroni și pot interpreta reacțiile lor în timp real. Practic, răspunsurile celulelor sunt transformate în proces de calcul.

Compania spune că a reușit să simplifice acest tip de tehnologie, care până acum era limitat la experimente complexe în laborator. Platforma, numită CL1, poate fi folosită mai ușor și chiar accesată prin cloud.

Principalul avantaj este eficiența. Neuronii pot învăța din puține exemple și consumă mult mai puțină energie decât sistemele AI clasice.

În plus, tehnologia ar putea avea aplicații importante în medicină. Pentru că neuronii pot proveni din celule umane reale, sistemul ar putea fi folosit pentru testarea tratamentelor sau studierea unor boli neurologice.

Totuși, tehnologia este încă la început. Nu este clar cât de mult poate înlocui sau completa sistemele actuale.