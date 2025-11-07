Credeti ca ar functiona asa ceva in România, tara in care se arunca tone de mancare la gunoi?
Postat la: 07.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În Germania, pe trotuare, în fața blocurilor, lângă biserici sau gări, există frigidere publice din care oricine poate lua sau lăsa mâncare. Se numesc „Fair-Teiler", adică „a împărți corect". Nu sunt pentru săraci și nu sunt ajutoare sociale. Sunt pur și simplu locuri unde mâncarea care ar fi ajuns la gunoi este pusă la dispoziția altcuiva care chiar o poate folosi.
Oricine poate deschide ușa frigiderului, poate lăsa acolo pâine, iaurturi, legume, fructe sau mâncare gătită corect ambalată. Și oricine poate lua, fără să întrebe și fără să fie întrebat. Nu există camere video, nu există listă de înscriși. Există doar un afiș: „Nimm was du brauchst, bring was du kannst" - „Ia ce ai nevoie, adu ce poți".
Ideea a pornit de la voluntarii platformei Foodsharing Deutschland, care colectează alimente pe care supermarketurile, brutăriile sau restaurantele le-ar fi aruncat, deși sunt încă bune de consum. O parte ajung în adăposturi sociale, iar restul sunt duse în aceste frigidere de pe stradă, libere pentru toată lumea. Există reguli de igienă: fără carne crudă, fără lapte desfăcut, fără produse expirate. Voluntarii verifică zilnic ce este înăuntru și aruncă ce nu mai este sigur.
Doar în Berlin există zeci de astfel de frigidere. Unele sunt într-o curte de biserică, altele în campusuri universitare sau chiar pe trotuar lângă stații de tramvai. Uneori, lângă frigider este și un mic raft cu pâine, conserve sau legume. Nu există casier, nu există pază. Există doar ideea că mâncarea nu se aruncă dacă poate fi mâncată de altcineva.
Germania aruncă peste 12 milioane de tone de alimente pe an. Un om obișnuit aruncă în jur de 75 de kilograme. „Fair-Teiler" nu rezolvă problema complet, dar schimbă mentalități: mâncarea nu este gunoi, ci resursă. Nu mai este rușine să iei, nu mai este eroism să lași. Este normalitate.
Aceste frigidere funcționează doar pentru că oamenii aleg să aibă grijă unii de alții fără să se cunoască. O pâine lăsată de cineva devine prânzul altcuiva. Nu se scrie numele, nu se spune „mulțumesc". Se lasă, se ia, se merge mai departe.
