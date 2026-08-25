Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, suspectă într-un dosar DNA. Procurorii vorbesc despre o miză de 3 milioane de euro
Postat la: 25.08.2026 |
Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, are calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de DNA Iași. Procurorii o cercetează pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite.
Ancheta vizează presupuse demersuri pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, iar printre foloasele urmărite s-ar fi aflat aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele unei societăți.
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că procurorii Serviciului Teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României.
Aceasta este suspectată de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii, pentru sine ori pentru altul, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Dosarul este legat de o cauză făcută publică anterior de DNA, în noiembrie 2025.
Ce acuzații îi aduc procurorii DNA Cristinei Trăilă
Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate ar fi avut loc în perioada 3-4 noiembrie 2025. DNA susține că, în calitatea sa de secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile inculpatului Mihai Barbu pentru exercitarea influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Intervenția ar fi urmărit înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul identificat de procurori prin inițialele B.F.
DNA precizează: „În perioada 03-04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F."
Miza presupuselor intervenții: despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, schimbarea conducerii DSVSA Vaslui ar fi urmărit obținerea unor foloase pentru B.F. și societatea deținută de acesta. Printre acestea s-ar fi numărat aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.
O altă miză indicată de procurori ar fi fost diminuarea sau chiar încetarea controalelor sanitar-veterinare efectuate la fermele societății respective.
„Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății", arată DNA.
Cristina Trăilă a fost informată oficial că este suspectă
Procurorii i-au adus Cristinei Trăilă la cunoștință calitatea de suspect și acuzațiile formulate în dosar, în conformitate cu articolul 307 din Codul de procedură penală.
DNA subliniază că această etapă a anchetei nu înlătură prezumția de nevinovăție: „Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție."
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