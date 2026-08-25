O pandemie de Alzheimer: Boala s-ar putea transmite ca un patogen în anumite cazuri. "Este important să investigăm toate riscurile potențiale"
Postat la: 25.08.2026 |
Alzheimerul a fost recunoscut de mult timp ca o afecțiune sporadică - influențată de factori precum vârsta, genetica și stilul de viață - însă oamenii de știință nu cred că aceasta este singura modalitate prin care apare boala. În ultimii ani, cercetătorii au sugerat că Alzheimerul se poate răspândi și prin infecție, care s-ar putea transmite cumva ca un agent patogen, manifestându-se în cele din urmă prin boală.
Într-un nou raport publicat în The Lancet, oamenii de știință analizează dovezile pentru un aspect al acestei teorii, evaluând modul în care proteinele beta-amiloid dăunătoare asociate cu Alzheimerul s-ar putea răspândi prin transfuzii de sânge.
„Transfuziile de sânge sunt importante și salvează multe vieți", spune neurologul John Collinge de la University College London. „Cu toate acestea, pentru a ne asigura că sunt cât mai sigure posibil, este important să investigăm temeinic orice riscuri potențiale"
În 2015, un studiu a furnizat primele dovezi din lumea reală că patologia amiloidă ar putea fi transferabilă între oameni prin proceduri medicale, iar cercetările ulterioare din 2016 au găsit mai multe dovezi ale aceluiași lucru.
În anii următori, alte studii au descoperit dovezi suplimentare.
O lucrare publicată în 2018 a sugerat că instrumentele chirurgicale contaminate ar putea transmite proteinele Alzheimer între pacienți, probabil similar modului în care prionii infecțioși determină proteinele sănătoase să se transforme în proteine pliate greșit, dăunătoare.
În ceea ce privește riscurile transfuziilor de sânge, un punct de cotitură a venit în 2023, când un studiu populațional amplu din Danemarca și Suedia a constatat că persoanele care au primit transfuzii de sânge de la donatori și care au dezvoltat ulterior hemoragii intracerebrale erau mai predispuse la hemoragii cerebrale recurente ani mai târziu.
Unul dintre motivele pentru care acest lucru este semnificativ este acela că hemoragiile cerebrale spontane sunt un simptom caracteristic al angiopatiei amiloide cerebrale (AAC) - o afecțiune separată de Alzheimer, dar asociată și cu proteinele beta-amiloid.
Potrivit lui Collinge și echipei sale, „cea mai plauzibilă explicație biologică" pentru ceea ce s-a întâmplat este că semințe incipiente de beta-amiloid - care nu se dezvoltaseră încă în boala AAC - erau conținute în sângele donatorilor și au fost transmise receptorilor în timpul transfuziilor de sânge.
Desigur, nu se știe cu siguranță ce s-a întâmplat, iar cercetătorii sunt precauți să nu exagereze.
Însă ei susțin că știm suficient despre riscurile potențiale de aici pentru a începe să ne protejăm, în cazul în care transmiterea prin sânge a patologiei Alzheimer este mai mult decât o simplă teorie.
„Transmiterea patologiei beta-amiloid prin sânge și produse sanguine transfuzate este o preocupare justificată", scriu cercetătorii în lucrarea lor.
„Trebuie să recunoaștem că nu avem suficiente informații pentru a cuantifica amploarea problemei sau tehnologiile necesare pentru a aborda întrebările cheie."
În primul rând, echipa spune că avem nevoie de analize epidemiologice la scară largă, precum studiul scandinav - care a studiat peste 1 milion de persoane - pentru a investiga în continuare dacă în timpul transfuziilor de sânge se transferă mai mult decât sânge.
Garanții suplimentare ar putea fi monitorizarea suplimentară a pacienților cu risc crescut (de exemplu, din cauza nevoii lor de transfuzii repetate) și un nou sistem pentru a vedea dacă biomarkerii sanguini pentru Alzheimer pot ajuta la identificarea donatorilor de sânge care ar putea fi expuși riscului de a fi purtători ai patologiei beta-amiloid.
Riscurile pot fi în mare parte teoretice în acest moment, dar cercetătorii spun că cunoaștem prea bine pericolele nefiind pregătiți.
Ancheta privind sângele infectat din Marea Britanie, publicată în 2024, a examinat scandalul legat de infectarea a 30.000 de pacienți între anii 1970 și 1990 cu sânge contaminat și este descrisă ca fiind „cel mai grav dezastru terapeutic din istoria Serviciului Național de Sănătate".
„Ancheta privind sângele infectat oferă o poveste de avertizare în așteptarea certitudinii absolute înainte de a lua decizii privind siguranța pacienților", spune Collinge.
„De asemenea, credem că este important să fim deschiși și transparenți cu privire la posibilele riscuri de transmitere a beta-amiloidului, astfel încât să putem atenua proactiv orice risc potențial pentru pacienți."
Deși experții spun că riscurile cunoscute sunt în prezent mici, ei sunt de acord că trebuie să aflăm mai multe despre ce s-ar putea întâmpla aici, menținând în același timp încrederea publicului în siguranța transfuziilor de sânge.
„Ceea ce face această analiză este să identifice o lacună importantă în cunoștințele noastre", spune Susan Kohlhaas, director executiv de cercetare și parteneriate la Alzheimer's Research UK, care nu a fost implicată în lucrare.
„Autorii pledează pentru cercetări specifice pentru a stabili dacă are loc transmiterea prin sânge, cine ar putea fi cel mai expus riscului și dacă sunt necesare măsuri pentru a reduce acest risc.
„În prezent, pur și simplu nu avem suficiente dovezi pentru a răspunde la aceste întrebări, motiv pentru care acest lucru este important și este nevoie de mai multe cercetări", a încheiat Kohlhaas.
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