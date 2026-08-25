Fizicianul Cristian Presură se ceartă de unul singur cu Călin Georgescu privind AI: „Cât de mult rău poate face această frază, pusă intenționat în cheie religioasă!"

Fizicianul Cristian Presură explică de înseamnă inteligența artificială, ca răspuns la declarația fostului candidat la președinție Călin Georgescu, care a numit noile tehnologii cu „antihristul digital". Presură subliniază că o frază aruncată intenționat în „cheie religioasă", poate duce la o „vânătoare de vrăjitoare" inutilă.

„Georgescu: „AI-ul este Antihristul digital! Viitorul este al agriculturii." Cât de mult rău poate face această frază, pusă intenționat în cheie religioasă! Înainte de a porni o vânătoare de vrăjitoare, precum cea împotriva vaccinurilor, iată ce este, de fapt, AI-ul", scrie Presură pe Facebook.

Fizicianul explică că, prin AI, se înțeleg adesea modelele mari de limbaj, LLM-urile, de la „Large Language Models".

„Astfel, unor „ferme" de calculatoare li se dau toate cărțile din lume. Fiecare cuvânt este împărțit în bucăți numite tokenuri, care sunt apoi transformate, pe baza unui vocabular, în numere naturale. Cărțile devin astfel șiruri lungi de numere. Printr-un pas extraordinar, aceste numere sunt transformate de calculator în vectori, într-un spațiu intern multidimensional, și apoi procesate", explică Presură.

Acesta adaugă că, la început, sistemul este antrenat, pe baza miilor de cărți citite, să găsească relațiile dintre vectori și, implicit, cele mai probabile relații dintre numerele inițiale. După ce este antrenat, calculatorul poate prezice următorul număr dintr-un șir, chiar și în cazul unor șiruri de numere (adică de părți din cuvinte), care nu existau în cărțile pe care le-a studiat.

„De aceea, sistemul este numit „generativ". Când introduceți un text de la tastatură, sistemul îl transformă în numere, le procesează pe baza a ceea ce a învățat și prezice numerele următoare, iar la sfârșit acestea sunt transformate înapoi în cuvinte. Voi primiți o continuare naturală a unei fraze. That's all, folks!", a explicat Presură.

„Ce se poate face cu aceste LLM-uri?"

Fizicianul subliniază că acest tip de tehnologie este extrem de folositor pentru creșterea productivității muncii și pentru dezvoltarea economiei.

„Imaginați-vă că puteți citi toate cărțile din lume și puteți primi instantaneu răspunsul la o întrebare pe care v-o puneți de ani întregi. Sau că aveți zeci de mii de tabele Excel cu datele plătitorilor de taxe și vreți să îi identificați pe corupți sau pe marii evazioniști. Simplu spus, AI-ul, mai exact LLM-urile, reprezintă niște unelte extraordinare, care cresc productivitatea muncii și potențează o economie modernă", a mai scris Presură.

Acesta a admis că, pentru a trăi bine, omenirea are nevoie de agricultură, așa cum săpune Clibn Georgescu.

„Dar nu vrem să dăm cu sapa, cel puțin nu toată ziua, și nici să depindem de capriciile naturii. A trăi bine astăzi înseamnă să ai o economie performantă și modernă, iar aceasta se bazează pe progresele științei. LLM-urile reprezintă un astfel de progres", a subliniat fizicianul.

Presură a cerut oamenilor să nu cadă în astfel de capcane.

„Putem merge la biserică sau nu, putem vorbi o limbă sau alta și, în același timp, putem trăi în pace și înțelegere, fiecare cu modul său de a fi, dacă privim mecanismul Universului ca pe ceva ce putem descifra și de care ne putem folosi pentru a ne face viața mai ușoară", a încheiat fizicianul.

Ce declara Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, susținea recent că viitorul omenirii este agricultura. Acesta a comparat Inteligența Artificială cu un „antihrist digital" și spune că exemplul României de întoarcere la agricultură va ajuta întreaga lume.

„Vreau să fiu foarte clar: viitorul lumii este agricultura, nu inteligența artificială. Astăzi, când lumea se îndreaptă către un antihrist digital, agricultura românească este nu doar potențialul românesc de salvare și de prosperitate, ci este forma prin care România va ajuta o întreagă lume prin exemplu propriu. Nu poți mânca bani, ci doar produse agricole", a afirmat Călin Georgescu, în timpul unei discuții despre agricultură la Combinatul Agroindustrial Curtici, difuzată de Agro TV.