Fizicianul Cristian Presură se ceartă de unul singur cu Călin Georgescu privind AI: „Cât de mult rău poate face această frază, pusă intenționat în cheie religioasă!"
Postat la: 25.08.2026 |
Fizicianul Cristian Presură explică de înseamnă inteligența artificială, ca răspuns la declarația fostului candidat la președinție Călin Georgescu, care a numit noile tehnologii cu „antihristul digital". Presură subliniază că o frază aruncată intenționat în „cheie religioasă", poate duce la o „vânătoare de vrăjitoare" inutilă.
„Georgescu: „AI-ul este Antihristul digital! Viitorul este al agriculturii." Cât de mult rău poate face această frază, pusă intenționat în cheie religioasă! Înainte de a porni o vânătoare de vrăjitoare, precum cea împotriva vaccinurilor, iată ce este, de fapt, AI-ul", scrie Presură pe Facebook.
Fizicianul explică că, prin AI, se înțeleg adesea modelele mari de limbaj, LLM-urile, de la „Large Language Models".
„Astfel, unor „ferme" de calculatoare li se dau toate cărțile din lume. Fiecare cuvânt este împărțit în bucăți numite tokenuri, care sunt apoi transformate, pe baza unui vocabular, în numere naturale. Cărțile devin astfel șiruri lungi de numere. Printr-un pas extraordinar, aceste numere sunt transformate de calculator în vectori, într-un spațiu intern multidimensional, și apoi procesate", explică Presură.
Acesta adaugă că, la început, sistemul este antrenat, pe baza miilor de cărți citite, să găsească relațiile dintre vectori și, implicit, cele mai probabile relații dintre numerele inițiale. După ce este antrenat, calculatorul poate prezice următorul număr dintr-un șir, chiar și în cazul unor șiruri de numere (adică de părți din cuvinte), care nu existau în cărțile pe care le-a studiat.
„De aceea, sistemul este numit „generativ". Când introduceți un text de la tastatură, sistemul îl transformă în numere, le procesează pe baza a ceea ce a învățat și prezice numerele următoare, iar la sfârșit acestea sunt transformate înapoi în cuvinte. Voi primiți o continuare naturală a unei fraze. That's all, folks!", a explicat Presură.
„Ce se poate face cu aceste LLM-uri?"
Fizicianul subliniază că acest tip de tehnologie este extrem de folositor pentru creșterea productivității muncii și pentru dezvoltarea economiei.
„Imaginați-vă că puteți citi toate cărțile din lume și puteți primi instantaneu răspunsul la o întrebare pe care v-o puneți de ani întregi. Sau că aveți zeci de mii de tabele Excel cu datele plătitorilor de taxe și vreți să îi identificați pe corupți sau pe marii evazioniști. Simplu spus, AI-ul, mai exact LLM-urile, reprezintă niște unelte extraordinare, care cresc productivitatea muncii și potențează o economie modernă", a mai scris Presură.
Acesta a admis că, pentru a trăi bine, omenirea are nevoie de agricultură, așa cum săpune Clibn Georgescu.
„Dar nu vrem să dăm cu sapa, cel puțin nu toată ziua, și nici să depindem de capriciile naturii. A trăi bine astăzi înseamnă să ai o economie performantă și modernă, iar aceasta se bazează pe progresele științei. LLM-urile reprezintă un astfel de progres", a subliniat fizicianul.
Presură a cerut oamenilor să nu cadă în astfel de capcane.
„Putem merge la biserică sau nu, putem vorbi o limbă sau alta și, în același timp, putem trăi în pace și înțelegere, fiecare cu modul său de a fi, dacă privim mecanismul Universului ca pe ceva ce putem descifra și de care ne putem folosi pentru a ne face viața mai ușoară", a încheiat fizicianul.
Ce declara Georgescu
Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, susținea recent că viitorul omenirii este agricultura. Acesta a comparat Inteligența Artificială cu un „antihrist digital" și spune că exemplul României de întoarcere la agricultură va ajuta întreaga lume.
„Vreau să fiu foarte clar: viitorul lumii este agricultura, nu inteligența artificială. Astăzi, când lumea se îndreaptă către un antihrist digital, agricultura românească este nu doar potențialul românesc de salvare și de prosperitate, ci este forma prin care România va ajuta o întreagă lume prin exemplu propriu. Nu poți mânca bani, ci doar produse agricole", a afirmat Călin Georgescu, în timpul unei discuții despre agricultură la Combinatul Agroindustrial Curtici, difuzată de Agro TV.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O pandemie de Alzheimer: Boala s-ar putea transmite ca un patogen în anumite cazuri. "Este important să investigăm toate riscurile potențiale"
Alzheimerul a fost recunoscut de mult timp ca o afecțiune sporadica - influențata de factori precum varsta, genetica și ...
-
"Bossware" - metoda care îi arată șefului unde ești și cât muncești. Salariații sunt monitorizați de patroni prin laptop și telefonul de serviciu
Programele prin care angajatorii pot urmari locația salariaților, ritmul de lucru, activitatea din aplicații și chiar ca ...
-
Vasile Blaga a intrat dezbrăcat să o certe pe senatoarea Nadia Cerva în ședința online a unei comisii
Senatorul PNL Vasile Blaga a aparut, marți, dezbracat, in fața membrilor comisiilor de Administrație și Ape din Senat, d ...
-
Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, suspectă într-un dosar DNA. Procurorii vorbesc despre o miză de 3 milioane de euro
Cristina Traila, secretar general adjunct al Guvernului Romaniei, are calitatea de suspect intr-un dosar instrumentat de ...
-
Frații Tate în mega-fake: Mașinile de 14 milioane de dolari erau de fapt închiriate, iar avocații admit că „jucau un rol"
Averea uriașa care i-a facut celebri pe Andrew și Tristan Tate pe rețelele sociale este pusa acum sub semnul intrebarii ...
-
De azi, 792 de primării rămân fără o parte din banii de la stat pentru că nu figurează înrolate pe ghișeul.ro. Cetățenii nu își pot plăti online taxele
La 24 august 2026, cu o zi inainte de expirarea termenului legal, 792 de primarii din țara nu figureaza in lista publica ...
-
Fost oficial NATO, despre un război cu Rusia. Michael Rühle pune la îndoială presupusele planuri ale Rusiei de a ataca Alianța
Fost șef al Departamentului de planificare politica al Alianței Nord-Atlantice, Michael Rühle, a pus la indoiala re ...
-
O fostă membră Pussy Riot spune că a fost recrutată de FSB și trimisă să spioneze artiști și activiști
Rita Flores, fosta membra a grupului Pussy Riot, al carei nume real este Margarita Konovalova, afirma ca a fost recrutat ...
-
Donald Trump pregătește cea mai mare revocare a vizelor de intrare în SUA, din istoria recentă: În America se va intra tot mai greu
Administratia Trump se pregateste sa revoce vizele de afaceri si de turism acordate unui numar de pana la 200.000 de str ...
-
"Ațipesc și lumea se schimbă": China pregătește o revoluție industrială care merge mult dincolo de roboții umanoizi
China iși automatizeaza rapid fabricile, intr-o transformare care merge mult dincolo de roboții umanoizi prezentați in s ...
-
AI-ul a găsit un „semnal" ascuns în ADN care apare în 60% dintre genele umane
O parte importanta din modul in care genele umane sunt activate incepe sa fie ințeleasa mai bine cu ajutorul inteligențe ...
-
ISU a trimis o alertă extremă către populație: Risc iminent să pice obiecte din spațiul aerian. Oamenilor li s-a cerut să se adăpostească în beciuri
ISU Tulcea a transmis, marți dimineața, o alerta extrema catre populație, avertizand asupra posibilitații caderii unor o ...
-
Ziua cea mai importantă: SUA decide cât vom plăti la pompă din septembrie - Trump urmează să anunțe cele mai dure sancțiuni impuse vreodată Iranului
Statele Unite prezinta luni seara pachetul de sancțiuni pe care il descriu drept cel mai dur impus vreodata unei țari, i ...
-
Noul sezon de gripă în care intram din septembrie pana la anul in martie:Primele date îi îngrijorează pe medici. Cele 7 simptome de alarmă
Primele date din Australia ofera un indiciu despre sezonul de gripa care urmeaza. În Queensland, numarul cazurilor ...
-
Apune epoca Ozempic. Soluția de slăbit fără injecții intră în Europa: De când ar putea intra în farmaciile din România
Pastila GLP-1 Foundayo, destinata controlului greutații și diabetului de tip 2, a intrat luni in farmaciile din Marea Br ...
-
România, zguduită în această dimineață de un cutremur cu magnitudinea de 4,5
Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, in aceasta dimineața, la ora 4:56, s-a produs un cutremur mediu ...
-
Scăderea dramatică a nivelului Dunării scoate la iveală flota fantomă a lui Hitler
Seceta extrema și valurile de caldura fara precedent au provocat o scadere dramatica a nivelului Dunarii, scotand la ive ...
-
Secretul oamenilor care trăiesc peste 100 de ani: Cercetătorii au descoperit un "scut" în sângele lor
Oamenii care ajung sa treaca de 100 de ani par sa aiba ceva neobișnuit in sange. Cercetatorii au descoperit o concentraț ...
-
Un baraj uriaș s-a prăbușit în doar câteva minute omorând 423 de persoane: ce au descoperit cercetătorii adânc în pământ
Prabușirea barajului Malpasset a ucis 423 de oameni, iar vina nu a aparținut betonului folosit, ci unor crapaturi geolog ...
-
Europa intra in era uraganelor: O tornadă efectiv a devastat o întreagă localitate din Franța și a lăsat în urmă zeci de răniți
O tornada impresionanta s-a format luni dupa-amiaza in departamentul Aude din sudul Frantei, in apropiere de orasul Carc ...
-
Un virus Android poate fura PIN-ul de siguranță fără să falsifice aplicația bancară. Manic comunică și prin alte telefoane infectate
Manic, un nou troian pentru Android, folosește o metoda neobișnuita pentru a intercepta codurile PIN și alte date sensib ...
-
Eurovision 2027 începe cu un nou boicot. De ce Olanda refuză să urce pe scena din Bulgaria
Olanda nu va participa la urmatoarea ediție a Eurovisionului, a anunțat luni, 24 august, radiodifuzorul public al evenim ...
-
Mai mulți pensionari ar putea pierde bani din pensie: Comisia Europeană indică extinderea CASS pentru finanțarea salariilor bugetarilor
Comisia Europeana cere Guvernului sa identifice și sa adopte masuri care sa acopere cele patru miliarde de lei adaugate ...
-
Funcția ascunsă a mașinii pe care mulți șoferi nu o cunosc. Poate fi extrem de utilă în trafic
Mulți șoferi nu știu ca frana mașinii are o funcție ascunsa, utila mai ales in trafic. Se numește „auto hold" și a ...
-
România, loc surprinzător în topul scumpirilor la benzină: Cum arată clasamentul mondial
Razboiul din Orientul Mijlociu a bulversat piața mondiala a carburanților. Cel puțin 145 de țari au raportat creșteri al ...
-
Creierul uman, transformat în computer: Invenția incredibilă care folosește neuroni vii
Cercetatorii au asamblat un server format din mai multe biocomputere. Fiecare dintre acestea folosește milioane de neuro ...
-
Primul robot care recoltează sânge a fost autorizat în SUA. Găsește vena și introduce singur acul
Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din Statele Unite a autorizat, in premiera, primul dispozitiv robotic ...
-
Avertisment de la BNR: „Vom mânca scoarță de copac"
„Încet, dar tot mai sigur, ne indreptam spre dezastru. PNRR se va incheia fara ca Romania sa beneficieze de ...
-
Mai trecem la ora de iarnă în 2026? Ce s-a decis după anii de discuții privind renunțarea la schimbarea orei
Romania va trece la ora de iarna in ultimul weekend din octombrie 2026, dupa ce propunerea privind eliminarea schimbarii ...
-
Deși a știut despre catastrofa de la Mayak încă din 1960, CIA a păstrat tăcerea
Un accident nuclear uriaș, petrecut in regiunea Munților Urali, a fost ținut la secret timp de trei decenii. Un capac di ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu