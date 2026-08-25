Un consilier local din Germania vrea să organizeze o petrecere de swingeri la primărie. Municipalitatea cere dosar complet pentru proiect, înainte să decidă

Un politician local din Germania vrea să organizeze o petrecere de swingeri chiar la Primărie. Julien Ferrat spune că nu este ilegal și că 50 de oameni și-ar fi arătat deja interesul. În stil german, municipalitatea nu a respins din start ideea, ci a cerut un dosar complet, cu toate detaliile evenimentului, ca propunerea să fie dezbătută oficial.

Petrecere de swingeri la Primărie

Petrecerea ar urma să se desfășoare sub deviza „Un paradis FKK-swinger pentru Mannheim" (FKK este termenul german pentru nudism, n.r.). Potrivit lui Ferrat, primăria este situată central și, prin urmare, „foarte potrivită" pentru petreceri de swingeri. El a argumentat, totodată, că nu există „nicio regulă internă sau dispoziție comunală care să interzică în mod explicit petrecerile de swingeri în primărie". Totodată, persoanele pe care încă nu le cunoaște ar urma să fie invitate, în prealabil, la un „antrenament de sex în grup".

Deocamdată, inițiativa nu a primit sprijinul consiliului local pentru a avea loc.

Municipalitatea consideră că petrecerea lui Julien Ferrat (asociația de alegători „Die Mannheimer") nu poate avea loc, deocamdată, în primărie din cauza faptului că nu a fost respectată procedura privind cererea de organizare, notează SWR.de.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt, lipsesc până acum informații concrete, precum și o cerere oficială pentru eveniment, elemente necesare pentru ca proiectul să poată fi examinat corespunzător.

Orașul a comunicat că Ferrat nu a furnizat, în ciuda solicitărilor, niciuna dintre informațiile cerute. Ar lipsi data, sala și legătura cu mandatul său de consilier local. Aceste date sunt considerate necesare pentru a putea analiza serios cererea. De asemenea, Ferrat nu ar fi depus până acum cererea oficială pentru desfășurarea evenimentului în primărie.

Într-o solicitare a Deutsche Presse-Agentur, Ferrat a declarat că nici el nu dispune încă de toate detaliile: ar fi neclar câte persoane vor participa efectiv și când va avea loc petrecerea. Potrivit afirmațiilor sale, aproximativ 50 de persoane și-au manifestat până acum interesul. Imediat ce va avea o imagine mai clară - inclusiv privind dimensiunea spațiului necesar - va demara pașii următori.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a orașului, administrația i-a transmis consilierului că, în absența unei concretizări a proiectului, se pleacă de la premisa că „petrecerea de swingeri" nu poate fi realizată.

Petrecerea ar urma să se desfășoare sub deviza „Un paradis FKK-swinger pentru Mannheim" (FKK este termenul german pentru nudism, n.r.). Potrivit lui Ferrat, primăria este situată central și, prin urmare, „foarte potrivită" pentru petreceri de swingeri. El a argumentat, totodată, că nu există „nicio regulă internă sau dispoziție comunală care să interzică în mod explicit petrecerile de swingeri în primărie". Totodată, persoanele pe care încă nu le cunoaște ar urma să fie invitate, în prealabil, la un „antrenament de sex în grup".

În legătură cu relația dintre petrecerea de swingeri și mandatul său, Ferrat susține că un „paradis FKK-swinger" ar aduce anual milioane de euro la bugetul orașului și, prin urmare, ține de mandatul său. Într-un articol din ziarul oficial al orașului, el face comparația cu un sat de nudiști din Franța: doar din vânzarea biletelor de intrare, orașul francez ar încasa deja câteva milioane de euro. La acestea s-ar adăuga, potrivit consilierului, impozitul pe terenuri.

Această argumentație nu o convinge pe purtătoarea de cuvânt: consiliul local din Mannheim respinsese deja în 2024 o cerere a lui Ferrat, prin care acesta solicita 100.000 de euro pentru un „studiu de fezabilitate privind înființarea unui paradis FKK-swinger".

„Așadar, nu există sprijin politic pentru planurile pe care le are în vedere", a subliniat o purtătoare de cuvânt.

Dacă evenimentul din primărie nu va fi aprobat, Ferrat intenționează să recurgă la căi legale și să organizeze petrecerea în privat.