Aproape 30 la sută risc de deces: Greșeala de la micul dejun pe care nu ar trebui să o faci niciodată
Postat la: 25.08.2026 |
În timp ce lupta pentru cel mai bun sandviș de mic dejun continuă, iar alții laudă beneficiile fulgilor de ovăz, nu lipsesc dezbaterile despre ce ar trebui să mâncăm dimineața, mai ales când vine vorba despre sănătate.
Totuși, nu doar ceea ce mâncăm influențează cât de mult trăim, ci și momentul în care luăm prima masă a zilei, potrivit unor cercetări recente.
Publicat în European Journal of Clinical Nutrition, studiul amplu, care a analizat peste 31.000 de adulți cu vârsta de 40 de ani și peste, a constatat că momentul în care consumăm primele și ultimele calorii ale zilei ar putea fi asociat cu durata vieții.
Persoanele care au luat prima masă mai târziu - mai exact, după prânz - au prezentat un risc cu 29% mai mare de a muri prematur din orice cauză.
Participanților li s-a cerut să noteze ce au mâncat și la ce oră, într-un interval de 24 de ore. Perioada dintre prima și ultima masă a fost denumită „fereastra alimentară".
A apărut un tipar clar: cu cât participanții luau prima masă mai târziu, cu atât riscul era mai mare.
În comparație cu persoanele care luau micul dejun între orele 7:00 și 8:00, cei care mâncau între 8:00 și 10:00 aveau un risc cu 10% mai mare de a muri prematur din orice cauză.
Diferența creștea la 19% în cazul celor care luau prima masă între 10:00 și 12:00. Iar riscul de deces provocat de un eveniment cardiovascular, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral, urma un tipar similar.
Consumul primei mese după prânz a fost asociat cu un risc cu 46% mai mare de deces cardiovascular, comparativ cu începerea perioadei de alimentație între orele 7:00 și 8:00.
Între timp, persoanele cu vârsta de 50 de ani și care mâncau mai târziu aveau, în medie, o speranță de viață mai scurtă cu aproape 2,5 ani.
Deși rezultatele arată doar o asociere între începerea mai târzie a alimentației și o longevitate redusă, ele se adaugă dovezilor tot mai numeroase potrivit cărora sănătatea ar putea depinde nu doar de ceea ce mâncăm, ci și de momentul în care mâncăm.
Anul trecut, un studiu realizat de Mass General Brigham a arătat că un mic dejun luat mai târziu la vârste înaintate nu era asociat doar cu un risc mai mare de deces prematur, ci și cu depresia, oboseala și problemele de sănătate orală.
De fapt, ora micului dejun se decala pe măsură ce problemele de sănătate se acumulau.
Alte cercetări au arătat, de asemenea, că mâncatul constant la ore mai târzii poate afecta negativ ceasul biologic de 24 de ore, ducând la creșteri bruște ale glicemiei și la niveluri mai ridicate ale hormonilor de stres.
„Mâncatul mai târziu ar trebui interpretat ca un posibil indicator de risc și, eventual, ca un comportament care poate fi modificat, nu ca o dovadă definitivă a unei relații directe de cauzalitate", a declarat Zhilei Shan, autorul principal al primului studiu, pentru ScienceAlert.
Mai mulți factori au limitat, de asemenea, concluziile studiului, inclusiv faptul că cercetătorii au analizat doar o singură fereastră alimentară de 24 de ore, precum și tiparele de somn, momentul activității fizice și alți factori, scrie nypost.com.
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