Vasile Blaga a intrat dezbrăcat să o certe pe senatoarea Nadia Cerva în ședința online a unei comisii

Senatorul PNL Vasile Blaga a apărut, marți, dezbrăcat, în fața membrilor comisiilor de Administrație și Ape din Senat, după ce și-a pornit din greșeală camera video atunci când a intervenit să îi reproșeze senatoarei Nadia Cerva din grupul PACE că îi „bate la cap" pe senatori de două zile cu niște amendamente.

Episodul s-a petrecut pe fondul unei discuții în contradictoriu între senatoarea Nadia Cerva și președintele de ședință, senatorul AUR Vasilică Potecă, în legătură cu cererea de reexaminare a președintelui Nicușor Dan cu privire la cotele de împușcare a urșilor.

„Luați oamenii peste picior, nu-i lăsați să argumenteze", i-a spus Cerva lui Potecă, moment în care senatorul Vasile Blaga a intervenit din online, cu camera pornită.

„Dna Cerva, dvs. ne luați peste picior de două zile. N-aveți voie să depuneți amendament, avem doar cererea de reexaminare. Și știți asta, dar ne bateți la cap de două zile", a spus Blaga, care era dezbrăcat.

Senatoarea Nadia Cerva și-a pus mâinile la gură. "Cine e în pielea goală acolo? E cineva în pielea goală?", a întrebat ea și și-a făcut și semnul crucii, în timp ce alți senatori din sală se uitau la monitor și râdeau.

„Dle Blaga, închideți camera!", i-au spus senatorii prezenți în sală, amuzați de situația creată. „E la Techirghiol", a spus alt senator.