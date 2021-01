Cu mascații gata sa-i sparga ușa, un bărbat s-a aruncat în aer alături de fiul său!

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a declarat miercuri, 27 ianuarie, ca Ivermectina nu este in prezent un medicament care sa dovedeasca eficienta in tratamentul infectiei COVID. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat ca a cerut o opinie de la Agentia Nationala a Medicamentului in legatura cu folosirea Ivermectinei.